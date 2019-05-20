【BODW】由虛擬、品牌、字體，環球設計師如何透過溝通做好設計

隨著時代的轉變，無論是人們溝通的形式、以至是進行溝通的工具都與上世紀有莫大的改變，設計亦然。常言道，好的設計是要為人們解決問題，是要連接人與人。然而，正如先哲柏拉圖所說，好的事物我們的靈魂早就見過了，好的事物應該是恆久不變的。今回，就來看看去年的「設計營商周」其中一個論壇「Communication & Design傳意與設計」，讓設計師們來為我們解答在他們眼中的好設計。

文化不受限・設計只是一種工具

來自墨爾本、擁有四十多年品牌設計經驗的Ken Cato，曾為世界各地的品牌操刀，當中包括杜拜、烏拉圭和中國內地的品牌。大家可能有所疑問，不同的地域、文化、語言，甚至是對於「美與好」的標準都有所不同，其公司如何可以打破這些界限？他認為語言與文化之不同並不會阻礙溝通，只要了解彼此背後的核心價值，便能築起溝通的橋樑。例如，他為中國內地主打蜂蜜產品的健康品牌作定位，以蜜蜂為主題，衍生出不同視覺元素，不論操任何語言，乍看之下都會明白，因為任何人都有著對蜜蜂認知的文化底蘊。他認為設計只是一種工具，只有活用這工具，掌握表達品牌故事的手法，並將之連繫到文化中，才能締造有意義的品牌傳播。

Cato Brand Partners 主席兼環球創意總監Ken Cato

杜拜設計項目

打破虛擬現實・寓工作於玩樂

另一個同樣來自墨爾本/紐約的跨媒介設計組合Tin&Ed，相信近年關注設計的朋友都不會對他們感到陌生。他們的設計理念是打破「虛擬與現實」、「工作與玩樂」的界限。他們認為，設計可以解決很多問題，但前提是人們要學會合作，所以他們的作品總是加入互動的遊戲元素，以此強調人與人合作之重要性。於論壇上，他們首先以動畫開始，分享如何將愛玩和樂觀的精神融入到近期作品當中。

此外，他們的作品亦希望勾起大家的好奇心。例如他們其中一個吹氣遊樂設施，以蟲洞和外星生物為主題，鼓勵小孩探索未知世界。他們又設計了一款相機濾鏡應用程式，透過幾何線條，讓大家對現實提出疑問。他們亦藉著視覺設計，令音樂表演體驗更上一層樓。這些讓人印象深刻、帶來強烈視覺衝擊的設計，讓大家了解到非凡設計源於好奇心。

Tin&Ed

EP & Single Cover Art for Roland Tings ©All work by Tin&Ed

文字如聲音・一眼看出價值

來自德國、路標和字體設計專家Erik Spiekermann，擁有超過五十年的品牌設計經驗。他所設計的兩款字體：FF Meta和ITC Officina，被視為經典。他認為，好的設計要思考受眾的感受。以字體為例，就如人的聲音特質一樣可以被辨識，可以代表到背後的愛惡；以文字為根底的品牌設計，也影響著其歷史和文化價值。已處於半退休狀態的他，正專心營運其活版印刷工作室「p98a」。他在論壇上介紹了活版印刷所需的機器和工具，如字尺和字粒，展示了以活版印刷技術印製而成的報紙實物。他認為現今社會運轉得「太快」，人們會吃不消而慢下來。「我們不需要更多書本，只需要更好的。」Erik認為要推廣印刷和紙製品，就需要有高品質的作品，吸引大家關注和珍惜。他表示設計靈感源於四周，並鼓勵大家在數碼化時代回望實體設計。大師的一席話，確是值得我們反思。

字體及資訊設計專家、活版印刷師 Erik Spiekermann

德國杜塞爾多夫機場的信息及指導系統圖示

更多國際設計大師語錄: bodw.com/tp18