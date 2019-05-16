CARTIER招牌飛行錶Santos 2019新計時錶　主打錶帶快拆

CARTIER卡地亞在2018年重新改良了他們家的飛行錶招牌系列Santos de Cartier之後，由於手錶設計的一些細節都有戳中消費者心裡的點，因此成為去年話題討論度還滿高的一款錶；去年的Santos主推自動三針款（視手錶錶殼尺寸還有有日期和沒日期的差別），以實用性而言其實也夠用了，不過總是有些人希望追求超過基本功能之外的把玩價值，所以很快地，在2019年卡地亞又推出了新款的Santos de Cartier手錶，這次手錶升級成和飛行錶滿速配的計時功能，一下子讓面盤顯得充實不少，而且飛行員講求的是分秒必爭，加了計時碼錶即使佩戴者本身不見得真的用得到，但至少看起來更有模有樣，這點也讓今年的Santos同樣令人期待。

卡地亞新版Santos 2019年推出配置計時功能的新作品，包括錶殼尺寸、面盤設計以及錶帶材質等都有新的突破進展。（官方網站）

評點一：尺寸加大到的超大型

2019年的Santos計時碼錶一如去年，一口氣就推出了不鏽鋼、半金以及玫瑰金等三種材質版本，而且尺寸不像去年分成大型或中型讓人在選擇時多少會有點猶豫，這次一口氣就直衝43.3x43.3mm的超大型尺寸，展現運動錶天生的大氣粗獷感。值得一提的是，這次的Santos計時碼錶不鏽鋼款在錶圈部分特別採用ADLC塗層小小裝飾一下，跟去年三針款純粹不鏽鋼的銀白色澤比較，看起來會更有層次變化感，

手錶利用9點位置的按把啟動和停止計時功能，再透過錶冠將計時指針歸零，操作模式有別於常見的計時碼錶。（官方網站）

評點二：按把和錶冠都跟操作計時功能有關

說是計時碼錶，但是你在錶冠附近卻找不到計時按把，原來卡地亞是把操控計時功能的機制設在錶殼9點方向，這枚按把可以用來啟動／停止計時功能，不過歸零卻並非透過同一枚按把進行，反而是要藉由錶冠，這種左右互搏的計時功能使用方式，對於剛接觸這只錶的人而言或許需要一點時間適應，但相信不會是什麼大問題才對。此外因應計時功能而在面盤新添的下三眼小錶盤不只是單純的加上去而已，卡地亞針對錶款的整個面盤都重新規劃過，因此除了放射狀的羅馬數字時標算是不動的設計特徵以外，面盤的細節也有很大的變化，例如原本在面盤內圈的刻度被移到面盤外緣，中間的矩形區塊多加了拉絲處理和面盤做出區隔，另外6點方向的日期窗也從矩形改為梯形，計時小錶盤本身也有做出往內凹陷的層次再加上同心圓紋修飾，而且卡地亞很講究地把分鐘計時盤和小時計時盤做得比較大，相對地小秒盤則小一點，佩戴者在看時間時也就更不容易搞混，再來就是原本三針款藍鋼指針，到了計時款式上頭也跟著進化為塗有夜光物料的運動版，多少強化手錶在暗處時的能見度。

繼鍊帶與皮帶之後，2019年的Santos計時碼錶又多了貌似金屬鍊帶的橡膠錶帶可以選擇，不過其備受好評的QuickSwitch錶帶快拆系統依舊不動，更換錶帶相當方便。（官方網站）

評點三：仿鍊帶的橡膠錶帶

除了金屬鍊帶或皮錶帶，計時款2019年看似推出了鍍黑的金屬鍊帶新選擇，但其實仔細看這新的「鍊帶」，會發現它沒這麼冰冷，弧度也比較固定，原來它是卡地亞用橡膠材質製作出類似金屬鍊帶的質感，除了有鍊節般的設計，就連錶帶表面也同樣加上螺絲（但在這邊應該是裝飾成分大於實用性），不仔細看還真的以為它是金屬材質。考量到運動錶特性，如果搭配的是皮帶，可能會有久戴不舒適、產生異味等問題，因此卡地亞今年在鍊帶之外增加了橡膠錶帶的選擇，而且包含橡膠錶帶在內的錶帶其實也都含有品牌去年展新開發的QuickSwitch錶帶快拆系統，想換錶帶不用靠師傅幫忙，自己動手三兩下就能換好，這點是新版Santos系列自去年推出以來就備受好評的設計，2019年當然也會繼續沿用。

Santos de Cartier計時碼錶 不鏽鋼材質／1904-CH MC自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑43.3x43.3mm／參考價：NT$ 276,000（官方網站）

★如果你想入手：

新款的Santos計時碼錶價格大致和三針半金款的中型尺寸差不多，雖然單單就材質來看，計時碼錶會少了點華麗感，可是包括尺寸變大和功能進化也都是能夠吸引人的誘因，卡地亞等於用計時款在三針款的三種材質之間分別補上了中間的價位落差，因此讓市場獲得更豐富的選擇權。而近來相當流行的錶帶快拆系統剛好就是這個系列的拿手好戲，只要是卡地亞所推出規格一致的錶帶都隨時可以用來替換，等於一只錶可能衍生出超過三種以上的造型，不喜歡一成不變的人對這種設計會特別有好感。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：CARTIER招牌飛行錶Santos 2019年新推計時錶，錶帶快拆還是它的一大賣點】

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