【平成時代】日本天皇明仁御用名車　Toyota Century Royal

熱愛追求第一的日本人，向來對「國內產」抱持高度信任，皇室成員當然也要用國產品牌才有國格！在德仁的「令和」開始之前，讓我們再次回顧一次平成年代（1989年1月8日～2019年4月30日）的日本天皇明仁、皇后美智子專屬的公務車，不是日本豐田汽車（Toyota）旗下高級品牌Lexus LS，而是Century Royal世紀皇家車款（センチュリーロイヤル）。打破以往天皇在位直到逝世的慣例、2019年4月30日退位的明仁，本人非常喜歡開車，從1954年20歲之際取得日本駕照以來，都只開國產車。在他在位30年又113天的平成時代中，無論是國內巡視、國外出訪的用車當然也要用自家貨。凡物品受到名人青睞必有過人之處，Toyota Century不是最貴，卻是日本等級最高的豪車。

平成時代的日本天皇明仁，公務時間都搭乘Toyota Century Royal。（世界高級品）

1967年，Toyota推出首代Century，是為了慶祝豐田汽車創辦人豐田佐吉誕生100 週年，特別的是至今只歷三代。1997年推出第二代車型，是當時日本唯一搭載12汽缸引擎的車款，加上限量訂製生產、購買必須通過豐田背景查核，即使你富可敵國，身份不夠級數也是會被Toyota拒絕購買的，更奠下此車極度受到尊崇的特殊形象。

Toyota製造的Century Royal世紀皇家車款，於專供給日本皇室，只製作了四台，其中一台2006年7月曾在東京皇居公開給媒體拍照。除了精雕細琢、四方穩重的高貴身段能引起他人注目禮，更因為在日本擁有此車者不是達官就是顯要，肯定是社會地位極為崇高的人。有機會在日本路上碰到各代Century，不妨好好看看，說不定是哪位大人物出巡了。

￼Century Royal￼屬於後座買家車款，屬於左駛的日本，最重要的乘客通常坐左方，就像圖中的日本皇后美智子。（世界高級品）

第三代Toyota Century 在2017年宣布改款，並於2017年10月27日～11月5日東京車展正式發表，車身尺寸長度來到5,335mm×1,930mm×1,505mm，軸距更達3,090mm，擁有寬敞的車室空間，同時門檻距地高減少了15mm，不僅更便於平整放入地毯，也增加了乘客進出的便利性。Toyota Century雖然只有四色可選，但全新開發的Kamui永恆黑車色，參考日本傳統工藝品的塗裝技術，以特殊的「水銳化」技術，進行3次將漆面細微的不規則微粒給拋平，使漆面有着極致光澤，高貴非常。

Toyota Century 內部奢華不在話下，採用菱格紋織布包覆整個車頂篷，以及日本工藝「七寶紋」的裝飾，更加古典氣派。座艙共提供七種配色可選，皆搭配不同的原木飾板，可選擇延續傳統的100%羊毛絨布或細致真皮包覆。能用Century內建鞋拔架脫鞋，後座中央控制台按鈕控制可使椅背向後傾斜、啟動小腿靠墊，後座還具按摩功能，優異的彈性和柔軟觸感讓乘坐時更放鬆。

動力採上1代Lexus LS600hL相同的配置，以5.0升V8汽油引擎並搭配Hybrid系統，綜效馬力達425匹，原廠公布的油耗數據每公升可以跑13.6公里。透過引擎的主動噪聲控制系統，在引擎啟動瞬間抑制噪音和振動，同時採用了全新開發的專屬舒適型輪胎，減少路面傳遞碎震，實現更安穩的靜謐表現。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：名人座駕 不搭勞斯萊斯而是Toyota，日本天皇明仁的Century Royal】

《香港01》App，尚品精神生活，形而。立即下載：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app