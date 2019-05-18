愛美人士必備步入式衣櫃　功能多、易於改造但缺點係...

對於愛打扮的人來說，衣櫃似乎永遠不夠大，因此不少人的夢想是直接在房子裡設個衣帽間，而擁有獨立空間的步入式衣櫃（Walk-in Closet）兼具儲物、試衣、化妝、熨燙衣物等多元功能，因此成為不少家庭的選擇。

步入式衣櫃起源於歐洲，可以視為一種走入式的獨立衣帽間，除了放置衣物、配件的儲物櫃之外，可能還包含更衣鏡、梳妝檯燙衣板等設施。

優點

步入式衣櫃最顯著的優點是功能多、易於改造，並且規格可以根據不同的戶型變化，相比傳統衣帽間，更能將有限的空間發揮出最大功能；而與一般衣櫃相比，步入式衣櫃的儲放空間更完整，衣物取用也更加便利，並讓使用者能有充裕的試衣空間。此外，步入式衣櫃也更能維持室內設計的一體感，可收納如吸塵器、燙衣板等大型物品，也因為封閉性足夠，能讓臥房在視覺上不至於雜亂無章。

（世界高級品）

缺點

而步入式衣櫃的缺點，是在於較不容易做空間規劃，因為它不僅要有足夠的儲物空間，還要預留給使用者行走的通道，因此只適合較大的戶型。而且由於不設櫃門，步入式衣櫃的防塵效果通常較差。

需要留意的小細節

步入式衣櫃需要合理安排燈光，以免照明不足，或與室內的整體風格不搭。建議選用接近自然光的光源，在挑選、搭配衣物時能看得更加精準。

至於衣物的分類方式最好也事先規劃，如正裝區、休閒服區，以及各自所占的比例。並建議在步入式衣櫃內設一面穿衣鏡，能讓試穿衣物更加方便。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：豪宅必備的衣帽間 可以當更衣室的「步入式衣櫃」到底是什麼？有什麼優點？】

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