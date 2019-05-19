【巴塞爾鐘錶展2019】CITIZEN Caliber 0100　年誤差只在一秒間！

傳統的石英錶每個月誤差20-30秒，就已經能提供大眾絕佳的精準度，但是星辰表CITIZEN在去年（2018）就推出年誤差正負1秒的Caliber 0100石英機芯，並在今年實際量產化，廠方共推三款限量的Eco-Drive Caliber 0100腕錶。訂價（18K白金款）約在NTD 23.8萬至53.8萬（約港幣6萬至13.6萬元）。

從現場實錶來看，面盤的各項細節都很精緻。雖天賦異稟，錶卻不厚，戴上手也很舒適！

星辰表Caliber 0100光動能腕錶；型號AQ6020-53X／全球限量200只／超級鈦材質／訂價約NTD 238,000 （約港幣6萬元）。（iWatcHome城邦國際名表）

Caliber 0100光動能腕錶內部機芯使用極高的振盪頻率8.4 MHz (8,388,608 Hz)，與特殊的AT切割技術，打造出體質優良的石英振蕩器，透過LIGA加工技術，製造精密的零件，並能每天自動監控溫度1440次，透過Eco-Drive光動能技術，可提供充足的電能。

星辰表Caliber 0100光動能腕錶；型號AQ6021-51E／全球限量500只／超級鈦材質／訂價約NTD 238,000。（iWatcHome城邦國際名表）

星辰表Caliber 0100光動能腕錶；型號AQ6020-53X／全球限量200只／超級鈦材質／訂價約NTD 238,000（約港幣6萬元）。（iWatcHome城邦國際名表）

星辰表的光動能技術非常好，太陽能電板不用直接顯露出來，也可以達到蓄電的效果。不論是米白色面盤或是珍珠母貝面盤看起來都與非光動能的面盤無異，相當漂亮。

不過，星辰表還特別推出一個直接顯露太陽能板的款式，目的是直接彰顯光動能的視覺特色。星辰表研究光動能已經超過四十年歷史，將太陽能板融入視覺美學之中，順理成章！這大概就像透過鏤空面盤展示機芯一樣的道理吧？

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