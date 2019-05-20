日漫《神之水滴》帶你「入酒坑」　學「十二使徒」葡萄酒實用知識

今天的資深酒鬼，當年也是一個捧著《 神之水滴》 看得津津有味的小屁孩。 相信被《神之水滴》帶入坑的葡萄酒愛好者絕不止我一個。事實上，《神之水滴》的作者亞樹直也被 DB 雜志和 Vinexpo 評選為「2016年亞洲葡萄酒人物」。而這個「亞樹直」其實是非常痴迷葡萄酒的兩姐弟，他們品嘗過的葡萄酒恆河沙數，最終推出了這部讓很多人愛上葡萄酒的經典漫畫。

《神之水滴》中出現過的葡萄酒全都經過姐弟倆精心挑選，而隨著漫畫的受歡迎程度不斷飆升，裡面提到過的葡萄酒也都水漲船高。毫不誇張地說，亞樹直打造的主人公在亞洲的影響力甚至超越真的品酒師，因為這種以故事形式傳授葡萄酒知識的方式實在有趣多了。

故事講述的是知名葡萄酒評論家神咲豐多香因胰髒癌去世，留下遺言要兒子神咲雫與養子遠峰一青比賽，根據十二個主題線索找尋他所選出的12瓶葡萄酒——「十二使徒」以及世界上最出色的葡萄酒——「神之雫」，勝者可以得到他的 20 億日元遺產！

究竟怎樣的葡萄酒才能成為亞樹直眼中的「十二使徒」？

漫畫中沒有太多的專業術語，反而用很多比較日常但非常優美的詞彙將葡萄酒的香氣和口感具像化。比如將勃艮第 Chambolle-Musigny 葡萄酒和鴨肉配煎肉汁的搭配比喻成「文學少女和皮膚黝黑的足球隊長走在一起，注定不會有幸福。」

神之水滴 – 十二使徒（一至六）

尋覓——第一使徒：Domaine Georges Roumier Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2001

主題為「尋覓」的第一使徒選到了這瓶 Domaine Georges Roumier 來自 Chambolle-Musigny 村一級田 Les Amoureuses 干紅。位於法國勃艮第的 Chambolle-Musigny 村人口不足 400 人，但卻擁有兩塊特級田（Grand Cru）：「Le Musigny」和「Bonnes Mares」。

而只有 0.4 公頃的「Les Amoureuses」雖然只是一級田，卻極具升級為特級田的潛力。事實上，葡萄酒的價格也已經比很多特級田都高。別看這麼小的一塊田，目前已被 17 個擁有者瓜分，Roumier 就是其中一個。

這瓶酒用黑皮諾（Pinot Noir）釀造，采用有機種植。酒款優雅，口感柔順，但又有著深厚力量，就像穿著天鵝絨手套的鐵拳。2001 年不是一個偉大的年份，可能正是這種「天」缺陷才更要尋覓「人」的特性。這瓶酒稅前均價高達一萬五，而且一酒難求，並不是有錢就能買到。

主題為「尋覓」的第一使徒選到了這瓶 Domaine Georges Roumier 來自 Chambolle-Musigny 村一級田 Les Amoureuses 干紅。（《神之水滴》漫畫封面）

母親——第二使徒：Chateau Palmer 1999

Chateau Palmer 坐落於波爾多左岸著名的瑪歌村（Margaux），是享負盛名的二級莊。它最獨特的地方是沒有種植任何品麗珠（Cabernet Franc），而且梅洛（Merlot）與赤霞珠（Cabernet Sauvignon）混釀中，梅洛占比多達 47%，這在波爾多左岸實屬罕見，反而更像右岸的風格。

最難得的是，酒莊早在 2011 年便開始采用生物動力農法，於 2014 年全面實行，並在 2017 年獲得認證。雖然很多人都對生物動力法將信將疑，但越來越多頂級酒莊包括羅曼尼康帝都開始采用生物動力法已是不爭的事實。Robert Parker 說過，在盲品中，好年份的 Chateau Palmer 光聞酒香就能分辨。

1999 年雨水過多，相對晚熟的赤霞珠收成欠佳，所以使用了更多早熟的梅洛，最終釀造的酒款優雅，單寧柔軟細膩，香氣復雜，酒體柔順和美，像母親一樣充滿愛意。另外 2004、2005、2008、2010，尤其是 2015，都是相當不錯的年份。

1999 年份的稅前均價在兩千左右。如果資金不是太充裕，不妨試試酒莊便宜一點的酒款 Alter Ego。釀造的葡萄來自完全不同的葡萄園，所以酒莊沒有把 Alter Ego 當成副牌酒，而是作為一款自成一格的獨立酒款出售。而它的品質在很多酒評家眼中甚至媲美四級莊。

Chateau Palmer 坐落於波爾多左岸著名的瑪歌村（Margaux），是享負盛名的二級莊。（《神之水滴》漫畫封面）

家庭的團聚——第三使徒：Domaine du Pegau Chateauneuf du Pape Cuvee Da Capo 2000

Pegau 是法國隆河谷南部教皇新堡區（Chateauneuf du Pape）最古老的酒莊之一，它的歷史可以追溯到 17 世紀。Pegau 地位德高望重，酒款也多次獲 Robert Parker 滿分好評。它的葡萄園種有多款葡萄，其中種植白葡萄品種的葡萄園只有 1.5 公頃，已全面采用生物動力農法，但紅葡萄品種的葡萄園卻不是。畢竟生物動力法的采用需要循序漸進，不能一蹴而就。

第三使徒的 Da Capo 只會在最好的年份才會出產，而且產量很低，主要以酒莊年紀最大的老藤歌海娜（Grenache）釀造，平均年齡達百歲以上。它的酒精度很高（通常超過 15%），但喝起來並沒有很強的熾熱感。《神之水滴》是這樣描述這瓶酒的味道：「我急著趕往家裡，卻在途中迷了路。我正要哭出來時，一只溫暖的大手放在我肩膀上。為了驅走我的不安，給了我一顆糖果。令人心安的甜味，無法想像的香醇。他牽著我的手，回過神時，已經到了家門口。從家裡傳來的合家團聚的嬉笑聲，我追尋著那份溫馨，推開了木門。」

現在知道為什麼《神之水滴》那麼有名了吧。通過這樣的描述，仿佛能切身體會酒的香味：甜甜的果味，伴隨著甜香料。厚重、溫暖的酒體，集中度高，還有復雜的木桶香味。這瓶酒稅前均價為四千，如果想嘗試便宜一點的酒款，可選擇 Domaine du Pegau Reserve 或者陳年更長時間的 Cuvee Laurence。

Pegau 是法國隆河谷南部教皇新堡區（Chateauneuf du Pape）最古老的酒莊之一，它的歷史可以追溯到 17 世紀。（《神之水滴》漫畫封面）

初戀——第四使徒：Chateau Lafleur 1994

花堡酒莊（Chateau Lafleur）位於波爾多右岸的波美侯區（Pomerol），地位僅次於名莊柏圖斯（Petrus）。它的歷史始於 1872 年，能有今天的名氣，少不了 Robert Parker 當年對它的推崇備至，而 Chateau Lafleur 的成就其實真正建立在運營者對釀酒過人的熱愛。

花堡酒莊的葡萄園擁有著獨特且貧瘠的土壤，莊主認為這是種出好葡萄的必要條件。而最讓人敬佩的，是葡萄園共有 21000 棵葡萄藤，每一棵葡萄藤都是全人手悉心照料。事實上，他們對每一棵葡萄藤都了如指掌，絕對的私藤定制。

Chateau Lafleur 復雜、嚴謹，並不像典型的波美侯干紅，它采用等量的品麗珠（Cabernet Franc）和梅洛（Merlot）釀造，這更像旁邊的聖愛美隆產區（St. Emilion）的風格。漫畫形容 1994 年份的酒款帶有一種類似青蘋果的單純、羞澀味道，像初戀一樣。這款酒稅前均價接近三千，感覺似乎還算便宜，但好年份如 2001、2005、2010、2015 的價格可就高很多了。酒莊推出的另一款酒 “Pensees de Lafleur”則更接近波美侯的風格，而且價格實惠很多。

花堡酒莊（Chateau Lafleur）位於波爾多右岸的波美侯區（Pomerol），地位僅次於名莊柏圖斯（Petrus）。（《神之水滴》漫畫封面）

成就感——第五使徒：Michel Colin-Deleger et Fils Chevalier-Montrachet Grand Cru 2000

Chevalier-Montrachet 是法國勃艮第 Puligny-Montrachet 村著名的特級田之一。這裡以石質土為主，酒體相對沒有另一塊特級田 Le Montrachet 那麼澎湃，但海拔更高，同樣出產勃艮第，乃至世界上最好的干白。

這款酒的稅前均價只需一千多，比之前幾款使徒都便宜。生產商嚴格控制產量，采用傳統的釀酒方式，都是典型的頂級勃艮第產商的做法。葡萄酒酸度很高，極具陳年潛力。多放一段時間之後，酒的香味打開，酒體平衡，香氣復雜，散發著屬於 Chevalier-Montrachet 獨特的礦物氣息，預示著只有經過了歷練，才能取得成就。

Chevalier-Montrachet 是法國勃艮第 Puligny-Montrachet 村著名的特級田之一。（《神之水滴》漫畫封面）

溫柔——第六使徒：Luciano Sandrone Barolo Cannubi Boschis 2001

皮埃蒙特（Piemonte）的巴羅洛（Barolo）被譽為意大利的酒王。它們大都厚重且澎湃，尤其是部份單一園的作品，更是酒王中的酒王。

Luciano Sandrone 早在上世紀 80 年代已經在世界打響名堂，它的 1978 年份酒款在 1981 年推出市場，隨即被美國批發商 Marc de Grazia 買光當年所有的酒。這瓶稅前均價接近兩千的 2001 年份的單一園 Cannubi 巴羅洛更是眾多葡萄酒愛好者追捧的酒款。

它單寧甜美，果味厚重，酸度極佳，余韻悠長，既莊嚴又充滿慈愛，非常貼合第六使徒「溫柔」的主題。

皮埃蒙特（Piemonte）的巴羅洛（Barolo）被譽為意大利的酒王。（《神之水滴》漫畫封面）

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