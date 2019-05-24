【BODW】科技提升產品設計　符合用家為本必要元素

綜觀諸多設計界別，作為用家的我們最能有所感受、有所體驗的，可能是產品設計。林林總總的「產品」總是充斥在我們身邊，即使我們對設計準則毫無認知，也能透過接觸和使用去理解好的產品設計。曾經目睹一件產品設計比賽的作品，無論概念、美學等都兼備，卻因為拿上手有瑕疵而被評為不合格。科技的進步也能突破，昔日在設計上遇到的限制，做出更符合生活需要的產品。在「設計營商周」的「Product & Technology 產品與科技」論壇上，當中四位不同範疇的產品及科技設計專家分享如何理解好設計，以及設計如何融合科技，變得人性化。

徹底了解物件製造・產品價值方程式

來自英國的Sebastian Conran是一位獲得多個獎項和專利、對設計有著獨特見解的工程師。他擅於利用設計使科技更能配合情感互動。他的作品包括嬰兒用品及廚具設計，都是設計貼心、時尚且用起來順心的產品。他及其團隊於設計前會徹底了解物件如何被製造、被使用和體驗，讓產品更貼心和耐用。

設計大師Sebastian Conran ©Sebastian Conran Associates

回看以前的作品，Sebastian曾提出一些他認為「好」的嬰兒用品，然而銷情並不理想。「『好設計』並不足夠，我們要出色的設計。」他說。除了生產時的技術因素，他覺得用家於購入、使用產品之前的第一印象是來自商店，所以他亦指出在設計產品時，設計師要留意產品給予顧客的情感連繫和店內購物體驗。在論壇上他亦分享其產品價值方程式：「設計就是創造價值。而價值就是品牌、設計和質素三者的總和，再除以成本。」

Connolly Leather by Sebastian Conran Associates (Photograph by Richard Foster)

虛擬背後的現實‧打造震撼眼球的龐然大物

香港其中一個輝煌的行業相信大家定必知道是電影，在上世紀，香港科幻、武俠電影的特技也曾走在世界前線。現時，電影特效已經突破了許多製作上的限制，可以「憑空」造出意想不到的事兒。

Creature Technology Co.的創意總監兼行政總裁Sonny Tilders

來自墨爾本Creature Technology Co.的創意總監兼行政總裁Sonny Tilders，其25年的職業生涯中，為電影和戲劇界創造出無數機械動物、道具、模型和特效。在論壇上，Sonny Tilders分享了他的機械動物製作公司背後艱辛的製作過程。他的造型設計及建造團隊於2006年《與龍同行震撼舞台》，利用液壓和氣壓等技術，模仿生物的形態，打造出舞台劇史上最栩栩如生和動態靈活的16隻實物大小恐龍；隨後其團隊繼續為夢工場動畫公司的《馴龍記》製作恐龍，創造了無數震撼場面。於2014年索契冬奧會中，Creature Technology Co.亦打造出3隻巨型機械吉祥物，於開幕禮和閉幕禮期間為數以十億計的觀眾所欣賞。過程中，他們解決無數技術問題，更要讓機械熊流出逼真的眼淚。最終，他們成功再次克服設計過程中實實在在的困難。

《與龍同行震撼舞台》 © Utahraptors by Creature Technology Co. in Walking with Dinosaurs – The Arena Spectacular. Photographer: David Scheinmann

好的物料應用成就好設計

對於好的產品設計而言，運用物料是重中之重。來自瑞士的設計工作室atelier oï之共同創辦人Aurel Aebi對如何突破物料的限制尤有心得 。他在論壇上以過往的實例去解釋物料運用的可能性，例如皮革在他們手中更得到無限演化：「我們用皮帶做出觸感柔軟的櫈子，不需要椅墊都非常舒適。此外還有用皮革製作、永不凋謝的花。」他亦認為環保非常重要。皮革生產過程中有3成材料都要丟掉，他們就把廢棄的皮革都縫起成為覆蓋物。

設計工作室atelier oï之共同創辦人Aurel Aebi © Joël von Allmen

此外，建築、室內設計和佈景設計也是其團隊的專業範疇，其設計往往能帶出細膩的觸感。例如他們在一個室內設計項目中，就受鑽石的菱面啟發，借用日光投射在水泥建築的影子，營造出鑽石般的閃爍感覺。「我們設計時除了考慮光，亦會考慮到影子。」

Paper / Garden by atelier oï and SPREAD © Ooki Jingu

用心了解需要‧撇除設計盲點

有些產品是每個人的生活必須品，有些是奢侈品，有些卻是只為有特別需要的人士而設計，當中對用家的設計考慮截然不同。例如來自澳洲的Leah Heiss既是設計師，又是研究員，著力探討康健科技的使用和設計。

墨爾本皇家理工大學研究員及設計師Leah Heiss © Photographer Matt Harvey

Leah指出，現時的穿戴式健康裝置如心率監察手錶已是常見的產品，但對於存在已久、解決特別需要的裝置如助聽器等，人們卻心存芥蒂，讓有聽力問題的人士不敢佩戴。這啟發她設計出新一代助聽器Facett，希望消除大眾甚至聽障人士對它的負面標籤。此作品像珠寶一樣豐富多變，甚至方便配襯衣服，讓用家能夠自信地佩戴，因而獲獎無數。此外，她亦留意到個別用家的不便之處，例如長者是康健科技產品的常客，卻有著生活上的不便如視力較差，因此在設計時，她都會盡量簡化更換電池的過程，使用方便用家。

新一代助聽器Facett © The Facett modular hearing aid and charger. Photograph courtesy Blamey Saunders hears, photographer Matt Harvey, 2017.

了解更多： https://www.hk01.com/issue/816