【葛飾北齋】追浪追到入香港文化博物館　富嶽三十六景靈氣逼人

《神奈川沖浪裏》為日本浮世繪畫家葛飾北齋代表作之一。畫中巨浪除了象徵強大的自然力量，線條間亦闡述了創作者對藝術的不斷追求。

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葛飾北齋（1760-1849）的藝術作品跨越界限，除了鑽研日本傳統畫法和吸收中、西方畫法，並涉獵多種題材：山水、人物、動物、妖怪，甚至春宮圖「肉筆浮世繪」。他的藝術生涯自小開始，直到他臨終前仍想能更精進，希望活多五年「成為真正的畫家」。然而，不善理財的他總是伴隨着窮困，故經常透過販賣印刷版畫和繪畫插圖來維持生計，在追求藝術的同時亦不免要為自己的財政狀況而憂心。

＜《賀奈川沖本杢之図》（1803年）。＞（公共領域圖）

當他正值71歲高齡，創作出後來馳名國際的《神奈川沖浪裏》（1831-1833年），為《富嶽三十六景》系列的其中一景。畫中，前景巨浪和背景富士山，造成「動」和「靜」的強烈對比。有人嘗試分析畫作含意，認為船上的人在面對自然裏懾人心魄的波浪仍不放棄，象徵了日本人永不言棄之精神，成立了代表大和魂（日本精神）的作品。

＜《神奈川沖浪裏》（1831-1833年）。＞（公共領域圖）

其實《神奈川沖浪裏》描繪的「浪」，是經過了葛飾北齋數十年的人生閱歷和技藝的演變。早在他33歲，《江ノ島春望》（1797年）便曾描畫波浪，但未能如後期般氣勢磅礡，感覺只是背景中的陪襯。他持續改進波浪的畫法，直到後來《賀奈川沖本杢之図》（1803年）和《おしおくりはとうつうせんのづ》（1805年）時，已可一瞥如《神奈川沖浪裏》中形似「鹰爪」的波浪的雛型。

他富有張力的畫，廣大地影響至西方的梵谷、莫奈等着名藝術家以及後世文化。《神奈川沖浪裏》所展現的，不只是在波濤洶湧中還緊抓住船槳的堅毅，更代替言語敍述了葛飾北齋數十年對藝術追求的鍥而不捨。

如想更近地探索《神奈川沖浪裏》的奧妙，可留意香港文化博物館的「香港賽馬會呈獻系列：百物看世界—大英博物館藏品展」，舉行於2019年5月18日至9月9日，會作為展品之一提供觀賞。

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【葛飾北齋】《神奈川沖浪裏》中的藝術追求」​】

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