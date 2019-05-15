【澳門飲食】法國五月美食薈・盧瓦爾河谷地道Food Pairing

食在澳門，自從港珠澳大橋通車後，實在方便了不少愛到澳門遊玩飲飲食食的朋友，適逢已踏入法國五月，就來介紹一下地道的法國餐，來自澳門巴黎人法式餐廳的節日限定套餐！上回詳細介紹過今年Le French GourMay的主題大區盧瓦爾河谷（Loire Valley），那裡的飲食文化以及歷史來由，擁有著法國最長的河流，盧瓦爾河西至大西洋，由河產到海鮮一應俱全，加上多樣化的美酒，可能盧瓦爾河谷餐飲配搭是當今的一顆滄海遺珠，不只應在法國五月才品嚐到⋯⋯

香煎鱸魚伴大蒜蓉配白酒檸檬牛油汁 Loire Valley出產的佳釀濃度温和、酸度清新和帶有礦物的味度，是理想的餐酒，尤其是配搭海鮮。例如Sancerre這款享負盛名的白葡萄，向來是魚類的最佳拍檔。在巴黎人法式餐廳這裡，於五月提供的盧瓦爾河谷套餐其中一款主菜「香煎鱸魚伴大蒜蓉配白酒檸檬牛油汁」，就盡現美酒佳餚的特色。Domaine Vacheron Sancerre 2017這款易入口而不失平衡的白酒，口感清新而酸度恰到好處，可以突顯出鱸魚的鮮美，穩定的酒體可以配上好幾款菜式，例如「牛油歐芹白葡萄酒煮青口」，肉質飽滿的青口配上Creamy的湯汁，再喝一口Sancerre勾起無盡的食慾。另外，Loire Valley亦盛產家禽，可能大家平日都有嚐過來自這裡的鴨腿、鴨肉醬等，鴨味豐富非常深長，體現在另一款主菜「白酒慢煮法國沙朗鴨腿伴青豆」之上。

焦糖蘋果酥乳酪雪糕 迎來甜品，分別有「法國芝士拼盤」以及「焦糖蘋果酥乳酪雪糕」。關於前者，相信不用多說大家都會對法國芝士情有獨鍾，而Loire Valley其中一款最有名的美食正是山羊芝士，在餐廳更會為顧客了解口味而奉上所選的芝士。至於口感濃郁豐富的蘋果酥亦為喜歡甜食的朋友而設，果香豐滿卻不會太甜，再來一口乳酪雪糕平衡酸甜清新的味道。

另外，為慶祝法國五月美食薈，在巴黎人的「巴黎鐵塔」之下，獻上「法國品味巡禮」，除了有音樂表演，不妨試試這裡的法式小食和Cocktail，以及有名的Waffles。在傍晚時分到來，在音樂和美食的氣氛包圍下慢慢等待夜景的來臨，享受一個既浪漫又充滿法式風情的假日。