設計師關子軒重新打造Logo　為香港電台注入新動力

關子軒 Jason Kwan (本地設計師)

年輕設計師關子軒解釋：「今次的設計概念是從實用性出發，減少標誌上的色塊，當然，也會因應着個別頻道的特色而作出調整，例如第三台就加入了毛筆筆觸的感覺。」新商標展現了香港中西薈萃的精神。首5條頻道以數字1至5的阿拉伯、羅馬、中文、英文等不同寫法改編而成。例如古典頻道第四台就結合了阿拉伯數字「4」和英文字「F」our。



至於普通話台的Logo，則是總監自己的最愛。Logo以中國印章的概念，演繹「普」字，周國豐形容其左右對稱中國文化中陰陽平衡的美感。Jason補充：「我在設計過程中曾作資料搜集，得知普遍人其實不會將之稱為『第七台』，而直接稱為『普通話台』，因此沒有將『7』字加入設計。」可見其對細節的心思。



雖然，Jason一直以來接受西方設計訓練，但是，父親和舅公都精通硬筆書法，自己從小就對中文字非常着迷。所以今次設計也是從文字開始。Jason特別提到第五台的設計：「第五台logo概念是銀髮族和新一代的智慧傳承，中間用上了比較大膽的淺藍色。」他不同意最近有說法以勞動力來衡量長者價值，認為重點應該是怎樣將上一代的經驗傳給下一代。