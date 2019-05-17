設計師關子軒重新打造Logo　為香港電台注入新動力

去年是香港電台的90周年，寫下本地廣播史的里程碑。今年，港台與香港設計中心合作，邀請了7位年輕設計師重新設計電台logo。其中，設計師關子軒（Jason）脫穎而出，作品成為現港台旗下6條頻道的新商標。香港電台電台及節目策劃總監周國豐先生，這個做法非常大膽，但能夠為香港電台帶來新的動力。
周國豐及關子軒
周國豐表示：「作為公營電台有一定的形象，而且面向大眾，所以面對的困難也相對地高。」然而，他轉述是次評審會主席陳幼堅先生的說法，形容今次參與的年青設計師水準非常高；尤其是獲獎設計師關子軒。在評審過程中，陳幼堅對關氏作品讚譽有加，幾乎毫無挑剔的地方。
關子軒 Jason Kwan (本地設計師)
年輕設計師關子軒解釋：「今次的設計概念是從實用性出發，減少標誌上的色塊，當然，也會因應着個別頻道的特色而作出調整，例如第三台就加入了毛筆筆觸的感覺。」新商標展現了香港中西薈萃的精神。首5條頻道以數字1至5的阿拉伯、羅馬、中文、英文等不同寫法改編而成。例如古典頻道第四台就結合了阿拉伯數字「4」和英文字「F」our。
至於普通話台的Logo，則是總監自己的最愛。Logo以中國印章的概念，演繹「普」字，周國豐形容其左右對稱中國文化中陰陽平衡的美感。Jason補充：「我在設計過程中曾作資料搜集，得知普遍人其實不會將之稱為『第七台』，而直接稱為『普通話台』，因此沒有將『7』字加入設計。」可見其對細節的心思。
雖然，Jason一直以來接受西方設計訓練，但是，父親和舅公都精通硬筆書法，自己從小就對中文字非常着迷。所以今次設計也是從文字開始。Jason特別提到第五台的設計：「第五台logo概念是銀髮族和新一代的智慧傳承，中間用上了比較大膽的淺藍色。」他不同意最近有說法以勞動力來衡量長者價值，認為重點應該是怎樣將上一代的經驗傳給下一代。
第二台 「自由飛翔」設計意念︰根據前標誌為設計靈感基礎來設計，為了加強新設計的動感和讓 視覺更集中，拿掉了原有的圓點，並換上一個充滿活力並代表「2」台的線條。 新標誌除了意味著音樂的動感節拍，還象徵著在音樂世界中自由飛翔的鳥兒。
周國豐強調這次並非只是標誌的改變，各個頻道也會重新定位。第一台以香港天際線和摩天大廈代表本地時事資訊新聞台，第二台是以飛鳥象徵頻道的音樂動感節拍；第三、四台分別是英語和古典音樂台，第五台則為銀髮一族而設。最後就是普通話台。他希望藉此可以擴闊節目受眾層，同時間能夠滿足一直以來的長期聽眾。