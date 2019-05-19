【壯美極境】水底世界的魅惑　攝影師David Doubilet的深潛時光

地球有百分之七十是海洋。海底深處有無數珍稀物種和壯美自然生態，但是活在岸上的大多數都市人卻對此一無所知。最近，上海舉辦的《壯美極境》（Elysium Epic Trilogy）展覽和講座，就由頂尖攝影師、探險家和科學家，向公眾展示研究經年的極地探索結果。團隊自2010年開始考察南極、北極和赤道珊瑚海，紀錄了當地的環境風貌和氣候變化過程。今次來到上海，團隊希望將氣候變化和環境保護的訊息帶到中國，這片逐漸具有世界影響力的地方。攝影師David Doubilet就是團隊成員之一。

David Doubilet是最出色的水底攝影師之一，捕獲了無數海底的美境和生態。妻子Jennifer Hayes是海洋生物學家，曾研究巴哈馬（Bahamas）的鯊魚。二人夫妻檔，一者負責構思故事，一者負責將概念化為影像。照片中壯闊的海洋之美喚醒了許多人對於環境保護的念頭。

潛進世界的另一端 「成功的影像能夠超越（觀者）對故事的需求，應該是藝術品或詩歌，你不會輕易地翻過另一頁。」David回憶起最初是怎樣被水底世界所吸引。大部分人以為美國水底攝影師應該是從加洲來的，但David卻出生於風馬牛不相及的紐約。David成長於中產家庭，8、9歲的時候被送往阿第倫達克山脈（Adirondack）的夏令營。跟其他較年長14歲同儕不同，他討厭棒球、登山，唯獨對於出海情有獨鍾。這是他第一次潛往水底，去看黑暗中的大蜘蛛。「在水底，所有我不喜歡的事物都消失了，只有光、影、太陽魚和和黑暗中的大蜘蛛。」David說。

作品名：庇護｜拍攝地：赤道珊瑚海｜攝影師：David Doubilet

David在12歲時搬往新澤西洲，這同樣不是適合海底攝影的地方。但是，他已斷定餘下輩子應該都是在水底下過活。除了不斷到處潛水，他還閱讀了很多《國家地理雜誌》，認識到不少水底攝影大師，Luis Marden、Bates Littlehales 和 Jacques Cousteau都成為了他心目中的英雄。「攝影有一股龐大的力量，去點亮眼睛，望向海洋；不只是看（see），而是觀察（watch）。」

作品名：橘色慶祝｜拍攝地：南極｜攝影師：David Doubilet 恐懼隨著水流消散 David在1969年正式開始水底攝影。談到最深刻而又最危險的經驗，他是在奧卡萬戈河（Okavango River）。這條河流位奧卡萬戈三角洲，由西北向東南流入波札那Botsvana。尼羅鱷、河馬和海盜隨時為你帶來危險。「如果你翻開動物指南，書中會形容尼羅鱷是非常龐大，非常危險。」他們每天在河流不同地方潛水拍攝。有一天，他們回去拍水底下的睡蓮，卻察覺到自己被異樣的目光所包圍。和他們一起的導遊已經有19年經驗，手持AK47，但也極力勸喻他們立刻離開；即使David強調他們是受僱而來，但畢竟眼前面對的是5呎長的尼羅鱷，而且不只一隻。「我恐懼很多事情。我恐懼高空，所以我討壓高空跳傘；甚至不能換燈膽。但是在水底攝影，我是無懼的⋯⋯就如我可以在14000呎高空上，把身子靠離直升機。」

水底攝影的最佳拍檔 David的最佳拍檔除了妻子Jennifer以外，還有隨身多年的Nikon相機和鏡頭。「例如，你的妻子在岸上很好看，但在在水底立刻變得非常龐大。」他的15mm的超廣角直線透鏡、魚眼鏡，以及球面防水罩（dome port），有助修正水底畸變的影像，還原水底世界真貌。他腕上的勞力士潛水錶同樣不可或缺。他憶述有次往菲律賓海底探索日本飛機殘駭，隨身帶備的電腦卻意外失靈，但是機械腕錶則仍運作如常。在他漫長的潛水經歷當中，最常佩戴的是Rolex Sea Dweller，從1962年起相伴56年。現已為妻子潛水的最佳伙伴。他現時所戴的是Rolex Deepsea。David說：「深潛到51米下的海底，時間是短促而珍貴的。」