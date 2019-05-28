唐詩中的「仙人掌」竟與華山傳說有關？　李白曾作詩表敬畏之心！

當大家看見標題，大概都想到生在沙漠的仙人掌，但中國唐代的詩人從未去過沙漠，相信並不知我們日常所指的「仙人掌」為何物。那麼到底在古詩中所述的「仙人掌」真身是什麼呢？

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原來他們所指的仙人掌是指西岳華山的東峰，又名為仙掌。在這座留有仙掌的華山亦留下了不少美麗的神話傳說，如「巨靈開山」、「仙掌遺跡」等傳說都一直流傳至今。

相傳在洪荒之年王母娘娘曾舉辦過一場蟠桃宴，在宴上老壽星不小心打翻了半盞玉漿，玉漿直倒人間。而由於一座巨山阻攔河水的去流，不能直瀉東海，洪水釀成災禍。白帝少昊眼見凡間百姓流離失所，苦不堪言的慘況，因而請求玉帝，派人治水。因此玉帝委派了力大無窮的巨靈神到華山治水。巨靈神下凡後便在半空發怒掌將巨山一分為二，北面成為了今天的首陽山，而南面便是華山了。而巨靈神的仙掌便留在了華山的朝陽峰上，因此華山又稱「仙人掌」。

相傳王母娘娘在天宮曾舉辦過一場蟠桃宴，在宴上老壽星不小心打翻了半盞玉漿，玉漿直倒人間，造成洪災。後來玉帝委派了巨靈神到華山治水。巨靈神下凡後便在半空發怒掌將巨山一分為二，而他的仙掌便留在了華山的朝陽峰上，因此華山又稱「仙人掌」。（網絡圖片）

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西岳華山是中國著名的五岳之一，中華文明的發祥地，自古以来就有「奇險天下第一山」的說法。（網絡圖片）

對於這個傳說，當時的唐代詩人都以一種敬畏之心來讚嘆玉皇大帝及鬼斧神工，因而寫下了不少流芳百世的詩。如劉象的《咏仙掌》：「萬古亭亭倚碧霄，不成擎亦不成招。何如掬取天池水 ，灑向人問救旱苗。」詩中透過神話故事作為敘述的內容，更借以巨靈神治水的神跡諷刺當時的官吏腐敗無能，讀起此詩時韻味無窮，劉象更因為這一首詩而被譽為「劉仙掌」。

除此之外，詩人李白亦為「仙人掌」作了一首浪漫的詩——《西岳雲台歌送丹丘子》，該詩云：

「西嶽崢嶸何壯哉！黃河如絲天際來。

黃河萬里觸山動，盤渦轂轉秦地雷。

榮光休氣紛五彩，千年一清聖人在。

巨靈咆哮擘兩山，洪波噴箭射東海。

三峯卻立如欲摧，翠崖丹谷高掌開。

白帝金精運元氣，石作蓮花雲作臺。

雲臺閣道連窈冥，中有不死丹丘生。

明星玉女備灑掃，麻姑搔背指爪輕。

我皇手把天地戶，丹丘談天與天語。

九重出入生光輝，東來蓬萊復西歸。

玉漿倘惠故人飲，騎二茅龍上天飛。」

唐代詩人李白為「巨靈開山」的神話故事作了一首浪漫的詩——《西岳雲台歌送丹丘子》（網絡圖片）

當中他描寫了玉漿如何從天上怒灑凡間，以及把玉漿來到華山山腳時，驚濤駭浪的磅礡氣勢如何一法不可收拾的景況，其中的敘述栩栩如生，使人驚心動魄。但在詩中他不僅大篇幅描述了九曲黃河奔流而下的恢宏氣勢，在尾聲更娓娓細說出「巨靈開山」的神話故事，使人們腦海中河水沸怒奔騰的畫面頓成仙境。可見李白如何在詩中交織着兩種截然不同的情感，文筆收放自如。

從詩中可見唐代詩人對「仙人掌」傳說都懷有敬畏之心，並以他們滿肚子的墨水為這仙人的掌寫下了永垂不朽的好詩。

內容提供：Ariana yu

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「唐人詩中的「仙人掌」 中國詩人也去過沙漠？」​】

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