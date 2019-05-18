【Affordable Art Fair】香港藝術家鬼山田最新作品

今年的Affordable Art Fair，Red Chamber Gallery帶來了12位藝術家的最新作品，包括Andy Gambrell、Annie Liu、Chi、Christy Chow、Desmond Lo、鬼山田 (Ghost Mountain Field)、Idoia Zubia、Michell Lie、Peter Yuill、Waldemar Kolbusz、林文傑 (Dr. Dominic Man-Kit Lam) ，以及香港人也很熟悉的插畫家 Joan Cornellà。

其中，香港藝術家鬼山田的最新作品《As Wishes 如意》及《Good Weather 好天氣》(2018- 2019) ，就展現了他對中西文化根源的濃厚興趣，呼應了展覽主題：「中西合壁——以藝術觀看文化的多樣性和結合。」 作品《As Wishes 如意》啟發自內地劇《如懿傳》，繪畫了一個後宮妃嬪，卻穿上現代圖案的宮廷服，踏著滾軸溜冰鞋，手執乒乓球拍，相當搞鬼。《Good Weather 好天氣》則以碩大的中文字體，配上花鳥圖案，令人聯想到到近現代中國商業廣告的平面視覺，即「摩登中國」風格。

鬼山田的作品挪用了不少中式美學元素。他自言成長於8、90年代的香港，家裏幾代人都是土生土長的香港人，自少比較崇尚外國文化。直至移居外地，才反過來思考文化根源。後來在香港展出作品，他形容「當時的作品在畫風和題材上都比較難在定位上找到屬於自己的空間。當時剛好流行新水墨，一些以比較現代和西方影響的題材作畫的水墨畫，於是嘗試以反過來概念創作了一系列仿水墨畫構圖的鉛筆畫來探討我們在國藉的定位。也是從此開始了對中式美學在作品中的運用。」

除了上述作品之外，鬼山田也有從電影、電視等文化產物中取材。例如他有一幅作品《Brigitte and Sylvia》就以1977年由林青霞、張艾嘉主演、李翰祥導演的《紅樓夢》為題材。鬼山田解釋：「我從少便是一個電影迷，卻偏偏從來對古代背景的故事不太感興趣，某程度上因為它跟實際生活有一種很遙遠的距離。但『現代人以現代的觀點和概念去說古代的故事』中間產生的對比和矛盾，我是很感興趣的。我想，生命中的每一件事，每一個感覺都是建基於相對的概念。」

他的作品上都會有「鬼山田」這個名字的印章。談及名字的由來，他說是中文名每個字抽取出來的一部分。他說：「因為我名字本身的筆劃比較多，所以從小就有一個希望把它簡化的想法⋯⋯近期作品的題材都比較個人，使用筆名去發表作品容許我和題材上保持一定的距離和客觀。讓作品更能保留它本身的獨立性。」