【文青女作家】90後女生口述金庸　武俠小說寫出本土愛情觀

年僅23歲的陳美濤（Tomato），小小年紀已為四本小說的主人家，包括《港女九陰真經vs女神孫子兵法》、《無緣化蝶》、《殺妻十七》，並在YouTube開設「口述武俠」頻道，介紹金庸、古龍等武俠小說。

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陳美濤的寫作路程看似一帆風順，但其實途中經歷過不少挫敗。她早於小學五年級就對寫作萌生興趣，回想第一次投稿，她笑說當時曾視投稿成功為人生目標：「仲讀緊小學嗰陣睇到人地寫啲小說覺得好好睇，於是自己都想試下投稿，第一次投稿就要3000字，係3000字！個時好辛苦咁同同學湊咗3000字出來，咁當然就寫得唔好啦，俾人ban咗之後就想繼續寫好啲。當時真係當咗人生目標咁，不斷諗不斷寫，但最後到個平台執埋，我都冇成功投到。」

雖然最終「人生目標」落空，但仍無阻陳美濤追尋寫作夢。隨着成長，她開始接觸不同類型的書藉，才漸漸意識到自己的不足，更自嘲其舊作為垃圾：「一開始都係睇網絡愛情小說多，至於實體書，到小學都仲係睇緊漫畫書，之後到中學先接觸金庸呢啲以文字為主既書。嗰時先我好似開啟咗一個新世界咁，同時都終於明白當年投嘅稿點解會俾人ban。原來咁樣先係小說，我個啲叫垃圾，哈哈！」

陳美濤曾就讀香港大學中文系，現正就讀中文系哲學碩士。（陳美濤Facebook專頁圖片）

可謂極速上位的陳美濤憑着「貼地」、有趣的短篇小說贏盡人氣，故事大多以「抵死」口語演繹，論盡現今本土愛情觀以及各樣社會議題，引來不少讀者共鳴。談到最初寫作時，陳美濤一開始其實以創作長篇古裝武俠為主，但後因了解到讀者心態，決定轉攻較生活化的短篇小說，她坦言：「一開始係寫武俠為主，因為係睇金庸小說啟發到，之後都係寫一啲古裝時代做背景嘅，不過入面嘅角色就唔一定識武功。後來去到大學之後，就開始喺網上寫小說，嗰時先發現原來太長嘅小說，係冇咁多人會睇。因為其實人地唔識你，真係唔會有咁好耐性睇，好似咁，如果一撳入去個網站，就見到個故事已經出到第二十個章節。咁即係代表我要追返之前嗰19個章節，夾夾埋埋成萬幾兩萬字，個心理成本好重。於是我就開始寫短篇小說，一個故事可能兩三千字到，最多上下兩集咁，好似會易入口d，之後再放埋Facebook到就更多人睇到，慢慢就變咗寫呢款比較生活化嘅短篇小說。不過到出書嘅話，就可以出返長篇小小嘅武俠小說。」由長篇武俠小說，到短篇都市愛情小說，陳美濤總算成功殺出一條血路！

陳美濤寫的故事大多以詼諧的語言，反映現今本土愛情觀以及各樣社會議題，引來不少讀者共鳴。（陳美濤Facebook專頁圖片）

因受金庸小說所啟發，陳美濤先後出版的四本小說亦帶有濃濃的武俠色彩，在其首部作品《港女九陰真經vs.女神孫子兵法》中，她將各種武俠心法應用於現代愛情中作攻略，將愛情及武俠元素合二為一。後來推出的《無緣化蝶》及《殺妻十七》則以經典歷史故事作基調，她指：「《無緣化蝶》其實係講梁祝殉情後既故事，當初梁山伯因為唔知祝英台係女扮男裝所而錯過，但今世兩人投胎後都變成男仔，而馬文才就變咗做女仔，咁之後會係點樣發展呢？就要自己睇啦，哈哈！至於《殺妻十七》就係講韓擒虎其實係一個又醜樣又一無是處嘅人，所以追極都追唔到女仔，但後來因為佢妹妹唔忍心哥哥死得咁廢，於是女扮男裝幫佢建功立業，追返以前佢追唔到嘅女仔，再逐個逐個殺晒佢地。」到近期的《買樓結婚超能力》其實為其網上短篇小說的合集，亦是陳美濤的得意之作。

談起四本「珍藏」，陳美濤仍顯得津津樂道，不過她直言從沒奢望因此會一炮而紅，只視出書為儲卡片，令她多一個身分，亦算是對身邊親朋戚友的一個交代。除創作武俠小說外，陳美濤更開設YouTube頻道，以兩三分鐘的短片解構武俠世界中的精華，當中以《金庸十大高手》最受網民歡迎，點擊人次高達12萬！她說：「自從出咗小說之後，我就想整一個YouTube channel，去介紹一啲大師嘅武俠小說。用兩三分鐘去講故事裏面最精彩嘅部分。例如好似郭靖追黃蓉，其實就係富二代追女仔咁，一見面就送好多嘢畀佢。一集（內容）就可能係講一樣咁嘅嘢。」

對於未來發展，正修讀博士學位的陳美濤仍盼日後能以自己興趣為工作，並笑言不介意當個窮作家：「其實我自己都唔係一個點用錢嘅人，我唔去旅行又唔行街，平時都係食快餐多。好多人都會幻想到作家生活好華麗，日日去coffee shop嘆住咖啡打嘢，其實唔係咁，或者講至少我唔係咁，好多時其實係扎到個頭成棵草咁，面又未洗咁樣打嘢。」不論書內或書外Tomato亦貫徹一向貼地作風，其後她又指：「每個人嘅時間都係有限，都係廿四個鐘，訓覺八個鐘，返工八個鐘。你最後想成為一個點嘅人，就睇你點用之剩返嗰八個鐘，有d人會選擇用呢八個鐘嚟搵錢，佢地就會變成一個比其他人有錢嘅人。有人就用同樣時間去寫故事，佢地就變成一個比其他人多故事既人。咁所以我覺得只係每個人有唔同選擇，就睇你自己點揀。」

曾參選2017年香港小姐的陳美濤，最終於第二輪面試止步，但對此她仍表示自己已非常幸運：「嗰時不斷都有朋友叫我去試下，咁咪去下囉，去到第二輪面試其實都已經好好彩㗎啦！仲記得嗰時第一輪係咁換衫換泳衣影相，到第二輪先係畀評判了解你多啲嘅時間，所以有機會入到呢度，我都已經覺得自己好犀利㗎啦！」雖然港姐夢碎，但亦不減陳美濤的個人魅力，除了網上小說深受一眾網民愛戴外，其甜美樣子一樣引來不少巴打愛慕。為博女神歡心，有人更特意開post發起愛的攻勢：「想追陳美濤bb，改個乜嘢名冧佢好？」由改網名開始逐步攻佔女神心，當中有「陳美濤我愛你」、「女朋友陳美濤」，「美濤老公豬」及「美濤秀秀」等，誠意跟創意都十足！問到陳美濤如何面對如此攻勢時，她就笑說：「睇到當然開心啦，咁即係代表都有人識你嘛。但都冇話攻勢唔攻勢，啲人都係玩下啫。」

外表甜美的陳美濤曾參選2017年的香港小姐，最終於第二輪面試止步。（陳美濤Facebook專頁圖片）

談到感情事，Tomato曾因與55歲作家黃獎關係親密，慘被指勾搭人夫。面對負面新聞，她直認與黃獎已認識多年，直至近期才發展到情侶關係，她說：「其實我喺中學嘅時候已經識佢，嗰時係因為投稿而認識，之後不斷都有交流下，我有時會請教下佢，佢又會叫我去下啲小說會咁，但就係三個月前先開始叫做拍拖。」回想當時對男友的感覺，她笑指：「嗰時仲係我中學時代，就想試下投稿賺下零用錢，但因為寫得唔好，佢又係當時審稿嘅人，之後就打嚟話我知我點樣可以寫得好啲咁，嗰時覺得佢好煩㗎，因為佢講嘢唔係一句起兩句止，好長氣。」問到如何面對流言蜚語，她坦言：「嗰時仲記得嗰條新聞一出，我係好hurt，仲好記得啲留言個個都喺度問，呢個究竟咩人嚟？冇人識喎呢啲，而且我港姐嗰度又入唔到圍，亦都冇人再follow up，完全唔到我去澄清。至於屋企人方面，其實都唔會贊成㗎啦，但而家都係拍拖啫，都可以話等緊我地散咁。」

2015年7月出版的《港女九陰真經vs女神孫子兵法》是Tomato第一本個人小說。（陳美濤Instagram圖片）

同為作家的黃獎一路以來亦對陳美濤的創作提供不少建議，陳美濤笑指當初有開YouTube channel評武俠小說的念頭，都是因為黃獎：「嗰時見到佢個channel好似好多人睇好成功咁，自己都好想試下，但我又唔識美漫，所以就轉為講武俠小說。開始嗰陣真係咩都唔識，剪片音效加圖嗰啲，全部都要請教佢。」問到兩人關係昇華到戀人後，有否令其作品帶來新衝擊時，她說：「我自己就唔覺得有嘅，但就有讀者話返俾我知我啲故事有正面咗，因為平時我寫嘅ending可能都係比較黑暗同悲慘，但佢本身個人係非常正面，可能係因為俾佢感染到啦，始終兩個人一齊最易share到嘅係情緒。」

正所謂心態決定境界，作為「菜鳥」作家，陳美濤認為一眾新手亦應秉承「只要寫不要想」的原則繼續走向夢想。不去想回報，寫你想寫的，享受寫作的過程就是陳美濤的成功之道！

內容提供：flyingpig

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「由高登寫故到出書 港大少女以貼地荒誕羸盡人氣」​】

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