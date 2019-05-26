【芭蕾舞團】藝團總監成功6大法則　靈活變通、果敢創新最重要

香港芭蕾舞團是亞洲最優秀的專業古典芭蕾舞團之一。譚兆民作為舞團的行政總監，在藝術圈中經常面對不同難關。他堅信，只要迎難而上，並持守6大法則，困難都可以迎刃而解，致力令香港芭蕾舞團更上一層樓。

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譚兆民（Paul Tam）有幹勁、有夢、有火。在2014年，獲聘任為香港芭蕾舞團（Hong Kong Ballet）的行政總監，短短數年間，舞團充滿活力。

平時的Paul，溫文有禮，嘴角掛笑，有藝術家的氣質，但是，一談起工作，他就變得雀躍。那天，和他喝咖啡，一談，就是兩小時。

Paul說：「人生像棋盤，放在你面前，許多都要抉擇，如果往往心大心小，只會裹足徘徊。所以，做好事情的第一個法則，要問自己對事情有興趣嗎？有多大的信念？我的故事也是這樣：家裏送我往加拿大唸書，期望我讀經濟和工商管理等東西，將來協助家族生意，我唸了一陣子，發覺不對勁。如果自己對學科沒有興趣，將來的路怎也走不好，於是，我向父母極力爭取，終於進了約克大學（York University），修讀鋼琴及作曲。這樣，便改變了我的一生，給了自己精采的每一天！」

《愛麗絲夢遊仙境》。（作者提供）

香港芭蕾舞團行政總監譚兆民。（作者提供） 我說：「許多年輕人問我，如何挑選職業？我的回應是：由於大學教育普及，想唸書然後找份優差，很是幼稚的想法，現在，什麼工作都賺不到『大錢』，但是，每個行業成功的一群，都生活無愁，既然這樣，為何不找一份有興趣的工作，專心做好。」 Paul繼續說：「做好事情，第二個法則是『不要事小而不為』。所有成功，不會一步登天的，必須不怕麻煩瑣碎，每天做對幾件小事情，積累起來，便是大成就。2003年，我在美國甘迺迪表演藝術中心實習，當時，我們首要處理的，是如何籌備演出。導師說：『作為藝團的行政人員，懂得增加資源，讓藝術可以活下去，是我們的天職。』於是，學員想盡辦法，『由細做起』，說服有心人，由小小的購票開始，然後日漸增加支持力度。我告訴你一個故事：我把每一個來看芭蕾舞的觀眾，視為家庭的成員，真心地和他們交流。有一天，認識了一位朋友，她從來沒有看過香港芭蕾舞團的演出，但當她看過後，突然告訴我，要買數十張最貴的門票來支持舞團。」 我也告訴Paul一個故事：「我有一個台北好友，他做廣告的，數年前，決定自己創業，最擔心是生意額不足，他問我如何建立客戶，我告訴他一個簡單方法，一星期有五天上班，每天中午找一個『可能客戶』吃飯，不用吃好的，只要利用那一小時，誠意地和他們溝通，積累下來，一年便見了數百人，總會有人給你生意的！結果，朋友打電話給我，衷心地感激，他用了這方法，果然有業務回報。集腋成裘，水滴石穿，是真金道理。」 Paul談到他的第三點經驗：「辦事要成功，就要訂立特別的目標，否則，只是『人做我又做』，隨波逐流，平庸收場。故此，不能找些駕輕就熟的節目，又或只是『做自己喜歡做』的。面對工作，要費心思量：節目的水準有多高？有沒有新意？適合觀眾的口味嗎？除了一批老觀眾，有沒有機會吸引新的觀眾？這些東西，說來容易，苦況是不足為外人道。但是，想通了一次，下次便容易得多。最近，我們演出的《大亨小傳》（The Great Gatsby），大獲好評，便是慎密計算下的成果，例如考慮了《大亨小傳》是一本受歡迎的小說，加上二十年代的華麗服飾，是觀眾喜愛的，同時也要把握這機會，讓本地青年藝術家如爵士歌手歐陽豐彥可以亮相等等。」

《大亨小傳》。（作者提供）

我和應：「香港人叫這過程做『食腦』，食腦的大前提，是不要懶惰，我的親人是一個大機構的主管，他說有一個方法，便可以分辨出誰是出色員工？誰是平凡打工一族？出色的人遇到難題時，會說：『老闆，有這樣的一個燙手山芋，不過，我想好了，要解決的話，有三個方案，可否和你研究，那個最好？』；庸碌的人只會說：『老闆不好了，遇到大問題，你教我如何應對是好呢？』。故此，又想升職加薪，又想不用思考，這傢伙未免太天真了。」

Paul沉思了一會，接着：「勇氣也很重要。每一個決定，特別是創新的想法，必定有未知之數。懦弱怕事的人，不敢走出四方框架，可惜，現實是無情的，你不走前一步，別人走前了，你就會墮後。舉例來說，門票價錢的設計，亦要花很大的心思，才探索出市場的策略。看芭蕾舞的觀眾，有些是經濟富裕，所以，把最好座位的票價加到昂貴水平，他們會接受的。如是這樣，便把貴價票的收入，去補助基層市民的觀眾，那不正是很好的主意；另外，假設票價的種類愈多，愈能配合社會不同層面的負擔能力。在我加入芭蕾舞團前的數年間，就進行了票價改革，收費大概分為$1,000、$680、$480、$280和$140多種，結果證明這改動是正確的。」

我也嘆喟：「生命短暫，所謂成功和失敗，其實到了死亡一刻，只是『一場空』，看到有些香港人，明明衣食充足，卻貪生怕死，抱殘守舊，我是心痛的。很喜歡的一段話，叫『見了就做，做了便放下，了了有何不了？』，希望有更多香港人，用勇氣來改變香港，走出『低端思維』的社會。」

香港舞蹈年獎2019。（作者提供）

Paul說：「第五點便是『借力』。任何藝團，只是埋頭做自己的工作，不和別人合作，『你有你做，我有我做』，是故步自封。今天的藝術是『跨媒體』的，今天的合作是『跨界別』的，瑟縮在某個階段，怎可以快高長大呢？藝術和時代是共存亡的，我們藝術工作者所做的事情，必須要『Relevant』（相關），我們所做的藝術和香港的社會『相關』嗎？和面對的大時代『相關』嗎？和香港人『相關』嗎？所以，藝術團體未必只是一個『團體』，它更應該是『平台』(Platform)，一個『互動平台』（Interface Platform），讓四方八面的可能力量，在平台碰頭，產生火花。所以，我堅持芭蕾舞可以『高貴』，但不可以『高高在上』，我們要和社區息息相關，因此，我們走出香港文化中心的基地，去了老百姓的社區表演、去了香港演藝學院演出。我們既和香港管弦樂團合作，但是也跟流行藝人劉心悠crossover，不應該有所謂『降格』這心理障礙。」

藝人劉心悠演出《胡桃夾子》。（作者提供）

香港芭蕾舞團。（作者提供） 我跟進：「對，這想法叫『有容乃大』，我想起兩個了不起的藝術家，一個是久石讓（Joe Hisaishi），一方面他忙於正統音樂，另一方面，他接受動畫電影的配樂工作，因為音樂對他是沒有疆界的。另一位是香港的粵劇大師白雪仙，她帶出的傳世粵劇，由五十代演出至今天，依然屹立不倒。偶然有一次，竟然見到她在大會堂，細心地觀看一班只有幾歲的小朋友演出『兒童粵劇』，她對粵劇，是沒有分大小的。所以，開放、包容、吸納的態度，是做好文化工作的先決條件，一個藝術家如此，整個藝術界別也應如此。」 我和Paul開玩笑，還有沒有第六點？Paul說：「最後，也是最重要的，便是自強不息，特別是表演藝術圈，因為觀眾是殘酷的消費者，『不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓』，看到差勁的表演，他們頭也不回，就如武功較量，技不如人，便遭人淘汰。不要常常投訴市民不支持藝術，觀眾不會因為你是『香港製造』，便會看你的節目，要撫心自問：我們的藝術作品有多好，使觀眾願意購票，騰出一個晚上來看我們的東西？現在，大家都想香港的藝術節目出口，可是，坦白說一句，香港部分藝術作品的水平，還未達甲級標準。故此，找一些『外援』，然後和本地藝術家一起共同進步，這樣，節目水平才變得卓越，有外地市場的競爭力。例如漢堡芭蕾舞團（The Hamburg Ballet）大部分的舞者來自西班牙、意大利、菲律賓、美國、俄羅斯等地，但是，成就和地位仍然屬於漢堡的。」 譚兆民，既是一個藝壇專才，亦是一位管理上將，他從大學畢業那天，便在藝術行政界別打滾。那天，我只花了數十元買來一杯飲品，卻換來Paul兩小時的啟發，太便宜了，付出和收益絕對不成比例！

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「譚兆民：藝團總監面對挑戰，亦要如你我，做好工作的六大法則」​】

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