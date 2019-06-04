世界最貴寶石帕拉伊巴碧璽　哪個產地可開採「碧璽之王」？

說到最稀有的寶石，大家不免第一個想到的可能是鑽石、紅寶石、藍寶石等，但有一種寶石他的稀有度可說是鑽石的一萬倍，且還擁有「碧璽之王」的美稱，他就是--帕拉伊巴碧璽（Paraiba tourmaline） 。帕拉伊巴碧璽被發掘的時間也不過30年，但現今卻能從眾多的寶石之中脫穎而出，成為最受歡迎許多人都喜歡投資的寶石之一，那他到底有什麼魅力，可以受到大家的愛戴呢？

帕拉伊巴碧璽怎麼來的

在1989年寶石探勘家Heitor Dimas Barbosa先生所領導的團隊，在經過多年探索和挖掘在巴西的帕拉依巴 (Paraiba) 州首次發現這稀有的寶石，而將其定名為帕拉依巴碧璽。這些絢麗寶石，以稀珍性和湛藍色的光芒為價值所在。到了2003年，陸續於非洲也開採出此種碧璽，尤其是在莫桑比克和尼日利亞，而Barbosa也被稱作帕拉伊巴之父。

這些絢麗寶石，以稀珍性和湛藍色的光芒為價值所在。（IG: evanmarceau ）

帕拉依巴碧璽是什麼

帕拉伊巴碧璽為電氣石的一種，折射率為1.62至1.64，莫氏硬度為7至7.5，擁有其它寶石沒有的獨特視覺效果，而且並非所有的藍色碧璽都能稱之為帕拉伊巴碧璽。通常，極微量的鐵、錳、鉻、釩等元素造就了碧璽美麗多變的顏色。

和普通藍碧璽不同的是，含高量銅和錳的帕拉伊巴呈現出來的藍是像霓虹般艷麗的顏色，而且帕拉伊巴的色彩亮麗度也比其他碧璽高出一籌。帕拉伊巴碧璽顏色主要為綠色到藍色的各種色調，綠色品種深至近祖母綠色，但更為稀有的是亮藍色品種，呈現明亮的土耳其藍，色澤相當獨特，有些像海藍寶石那般清澈卻又比海藍寶稍稍偏綠。帕拉依巴碧璽極為美麗生動的顏色激起人們對寶石的熱情。在相當短的時間內，帕拉依巴碧璽已成為最受歡迎的寶石，且變成當今世上最為渴求與最昂貴的寶石之一。

並非所有的藍色碧璽都能稱之為帕拉伊巴碧璽。通常，極微量的鐵、錳、鉻、釩等元素造就了碧璽美麗多變的顏色。（IG: royalblack_ryo）

帕拉伊巴碧璽有多稀有

至於帕拉伊巴碧璽有多稀有？和鑽石挖掘的數量相比，可能挖出一萬顆鑽石，帕拉伊巴碧璽才發現1顆，更何況在巴西，3克拉以上品質又好的帕拉伊巴碧璽至今還未有所聞，因此比鑽石還要稀少的特質，也是帕拉伊巴珍貴又受人追捧的原因，許多明星也曾配戴過帕拉伊巴碧璽。且最初的帕拉伊巴礦山也早已停產，目前巴西帕拉伊巴地區已經幾乎沒有任何碧璽產出了，所以其稀有度更上一層樓。

巴西的帕拉伊巴碧璽歷經8年開採，面市一周內價格飛漲10倍，是不折不扣的「碧璽之王」。曾經最高可以漲到6萬美元每克拉，堪比緬甸產的無燒鴿血紅寶石。如今優質的帕拉伊巴碧璽依舊非常罕見，優質的藍色或藍綠色帕拉伊巴的每克拉單價約在2萬美金左右。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：比鑽石稀有一萬倍的「碧璽之王」 世界最貴寶石之一：帕拉伊巴碧璽】

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