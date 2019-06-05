【ROLEX】勞力士又吹起搶錶潮　為咩百事圈變得咁搶手？

水鬼會漲價似乎沒有那麼讓人意外，但是最近勞力士旗下還有一款錶也成了店家詢問度前幾名的款式，這款在2018年剛出的時候大家就都瘋了，只因為它改成了不鏽鋼材質——這樣提示應該很明顯了，最近店家缺貨也缺很大的就是GMT-Master II 126710BLRO，而資深鐘錶鑒定師Sam又是怎麼看這波126710BLRO搶錶風潮的呢？

鋼殼百事圈市場期待已久

GMT-Master II的紅藍雙色錶圈又被暱稱為百事可樂圈，它是系列在剛發表時就已經存在的經典配色，歷年來勞力士也不斷改良紅藍雙色錶圈的材質，例如從陽極氧化鋁質改升級為陶瓷材質，但自從勞力士研發出陶瓷材質以後，其實GMT-Master II還是等了一段時間，直到2014年才終於有紅藍雙色的陶瓷圈作品，只不過那時候勞力士出的是白金錶殼，破百萬的定價讓人想入手也不得不手抖，因此2018年勞力士終於肯推出百事圈的不鏽鋼錶殼時，市場當然一片叫好、大家都想搶著入手這只錶。

目前入手價高到50萬（約港幣12萬元）以上的126710BLRO看起來有點驚人，但如果仔細分析背後的原因，會發現它受到市場瘋搶不是沒有原因，在2019年新款的126710BLNR還沒正式上市以前，百事圈依舊會是勞力士當之無愧的GMT人氣王。（Rolex官網）

定價30萬，實際入手可能會到50萬

固然勞力士出了鋼殼的126710BLRO很讓人開心，但同時間也產生了另一個煩惱，就像水鬼一樣伴隨高人氣而來的是手錶變得很貴也很難買，因此126710BLRO的定價雖然看起來是台幣三十萬六千五（約港幣7.7萬元）還算合理，但實際上入手的價位已經高達台幣五十萬（約港幣12萬元）以上（配錶後實際付出的金額），超定價的狀況和水鬼比起來不遑多讓。因此目前市場上百事圈就缺貨缺得厲害，從中也透露出或許大家已經慢慢接少了這個價格，同時這也和勞力士126710BLRO出貨出得不多有關。

綠針停產、新的藍黑圈還沒來，百事圈變得極搶手

還有一個我認為126710BLRO會如此搶手的原因是放眼勞力士旗下的不鏽鋼錶，具有兩地時間功能的除了GMT-Master II還真沒幾個選擇了，除了百事圈，同系列還有目前已停產的116710LN綠針和藍黑圈等，然後就剩下探險家二代可挑，不過探險家和GMT-Master II一比，光是錶圈不能旋轉這點好像就少了一點什麼，何況GMT-Master II還有陶瓷圈這種科技材質當誘因，在GMT-Master II綠針停產、2019年新的藍黑圈還沒正式上市之前，導致目前想要鋼殼GMT-Master II暫時就只有126710BLRO這個唯一選擇，所以又回到求過於供的現象，這才導致大缺貨的狀況。

綠針停產、新的藍黑圈還沒來，百事圈變得極搶手。（Rolex官網）

值得與否買家心中自有一把尺

雖然大家對一只鋼殼勞力士兩地時間手錶值不值這個價錢各有各的看法，但以我個人而言，我認為勞力士是值得的，以長遠的角度來思考，你買了這只錶以後如果保養得都不錯，那麼它可能可以戴個三、四十年甚至更久，以這樣的使用年限來看待這只錶，就會覺得以五十萬（約港幣12萬元）入手並不算太誇張。

話說回來要賣到五十萬（約港幣12萬元）這種價格，對於多數的人來講還是沒這麼容易負擔，不過我只能說如果真的打定主意就是要入手這款勞，那麼咬緊牙早點買肯定是不會後悔的，因為照目前的態勢看來，愈晚入手表示我們就可能要花更多代價才買得到，如果這個產品看起來價格沒有回去的可能，那麼確實只能在它還沒漲到更誇張的程度前趕快下手，雖然剛買時可能會覺得很痛，但未來回過頭來，應該會慶幸自己早早做了決定，因此一只五十萬（約港幣12萬元）的勞力士鋼殼GMT-Master II值不值這個價？就留給大家心中的那把尺去判斷了。

更多Rolex GMT-Master II 126710BLRO款式細節（點擊大圖）▼▼▼

個人簡介

林恆生 Sam Lin。（世界高級品） 林恆生 Sam Lin Sam從小生長在家族經營的錶店環境，很早就培養出對鐘錶的興趣，甚至他還考取了高級鐘錶鑒定師的資格，不僅擁有豐富的手錶知識，對於業界動態以及市場行情也有長期而深入的觀察。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不只水鬼，這款鋼殼勞力士現在也很搶】

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