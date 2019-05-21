【油麻地 Bellevue】居高臨下享受Le French GourMay法式浪漫套餐

想不到在油麻地都可以品嚐到地道的法國菜。說的正是以浪漫氣氛以及熟成牛作為主打的特色餐廳Bellevue Bar and Grill，相信牛肉控都知道這個地方，而在這個法國五月，餐廳推出以今年Le French GourMay的主題大區盧瓦爾河谷（Loire Valley）為題的菜單，未予解這引人入勝的大區名菜的朋友，定必要親身品嚐一下，在180度廣闊夜景之下品嚐地道法國風味。

先說說這裡的熟成牛肉，由於熟成過程中需要把牛肉存放在特定的冷藏空間，成本高亦只有高級的牛肉才值得這樣做，而熟成後的牛肉肉質改變令牛肉風味更加突出和集中。平時來到Bellevue這裡就必定是試試熟成牛，但正值Le French GourMay，限定菜單當然才是首選。前菜是「火炙海帶子伴青檸欖油汁」，在之前介紹過，盧瓦爾河谷擁有著法國最長的河流——盧瓦爾河，西面延伸至大西洋，所以由河產到海鮮、甲殼類海產一應俱全，配上盧瓦爾河谷的白酒和氣泡酒更是合襯，因為這裡出產的佳釀濃度温和、酸度清新和帶有礦物的味度，是理想的餐酒，尤其是配搭海鮮。