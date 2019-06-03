【上環街市】百年前鬼故勝地　化身文娛中心

一百年前的上環街市，人們穿着唐裝衫褲來買菜買魚；一百年後的上環文娛中心，小朋友們來聽音樂、聽故事，兩者的命運，在冥冥之中有何關聯？我們是新人又或是當時的舊魂？

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上環文娛中心，在皇后大道中345號，1989年建成，快三十年了。約一百年前，那裏是一座紅磚和麻石維多利亞古典風格的街市，非常英國，但在八十年代拆掉。如果追古思舊，去今天港澳碼頭對面的「西港城」吧，它是老街市的北座，不過是愛德華時代的建築，給保存下來。

上環文娛中心，在皇后大道中345號，1989年建成，快三十年了。（作者提供）

香港中樂團的總部在上環文娛中心，他們利用了一個綵排室，主辦兒童音樂會，叫《孩子的五感遊戲》，藝術指導是周熙杰，節目統籌是張瑩。

去看音樂會，但是早到了，於是在上環走走，滿街都有本地「老外」，有些在茶餐廳吃廣東雲吞麵和叉燒飯，中環住宅區租金日益昂貴，居港的外國人只好西移，搬到上環。

上環是老區，比中環還要老，一百年前已經存在，充滿文化魅力。1841年，英國艦隊登陸香港，發覺上環半山有一片凸出的高地，既平坦又臨海，適宜讓艦隊先鋒紮營，於是，工兵開闢從海旁到這片高地的道路，叫作Possession Point (佔領點)。所以，今天的水坑口街，英文是Possession Street，就是英國佔領香港的第一站，在上環文娛中心的斜對面，大家要去拍照「打卡」。

今天的水坑口街，英文是Possession Street，就是英國佔領香港的第一站，在上環文娛中心的斜對面，大家要去拍照「打卡」。（作者提供）

水坑口街往上走，轉往荷李活道的文武廟，十八世紀由華人富商合資建成，內有石灣陶塑、花崗石雕，佈局設計精緻。當年，文武廟的政治地位重要，它是早期香港華人議事及排難解紛的公所，而社會賢達，每年都齊集廟內，為香港的福祉而舉行秋祭典禮。文武廟反映了一百多年前香港華人的社會組織和宗教習俗，具歷史價值。眼前的廟堂景物依然，故人卻消失無蹤，日子，總是一去不復返。

上環文娛中心後面是售賣海味的文咸東街，英文為何叫Strand(淺灘)？昔日，皇后大道中是海邊，後來上環發生一場大火，數百棟房屋毀於一旦。當時，第三任港督文咸(Bonham)，把燒毀的房屋瓦礫堆往淺灘，填成新的商業區，並稱為Bonham Strand，保留「灘」的意思。今天，皇后大道中有一條樓梯，可以步往蘇杭街，你從樓梯建築的特色，可以看得出那是當年一條下水的石階。

喜歡鬼古的朋友，必定愛死荷李活道上面的太平山街。1894年，太平山街一帶鼠疫流行(亦稱黑死病)，一個月內便死了數百人，死者身體滿是黑斑，共數千人喪生。有些屍體在黑夜中被家人拋棄在街上，政府出動英軍和警察，逐戶入屋搜查，隔離病患者，並每戶消毒。經過數個月後，疫情受到控制，自此，居民每年在太平山街舉行打醮，超度亡魂。當然，隨着而來的便是不同的鬼故事，例如有百多個鬼魂出現，大家上網搜尋，便會看到這些謠傳。在太平山街的黑死病現場，即今天的卜公花園，找個地方坐下來，感受這場災難吧。

繞了上環一圈，回到文娛中心，它在街市的上面。坐在綵排室聽音樂，我還是第一次：只容納100個觀眾的空間，樂師近在咫尺，伸手便可問好。我是今晚的另類觀眾，因為大多都是家長攜同幾歲的小朋友到場。香港中樂團的節目編排非常明智，用的都是流行「金曲」，打頭陣是《步步高》和《旱天雷》，跟着示範什麼是「拉弦」樂器，節目是胡琴重奏《二泉映月》；然後介紹什麼是「吹管」樂器，嗩吶獨奏出《百鳥朝鳳》，像一群小鳥在快樂歌唱；跟着講解什麼是「彈撥」樂器，讓大家享受琵琶古箏二重奏《春江花月夜》；接着更好玩，他們邀請每位小朋友一起打拍子，演奏出《鼓樂小精靈》，讓大家認識「鼓樂」樂器。

接着，回復大合奏，首先是廣東名曲《金蛇狂舞》，喜歡看武俠電影的人，一定聽過這首好歌，因為它常常用作配樂；第二首是每個中國人都可以哼出口的《彩雲追月》，最後兩首活潑的歌曲是《賽馬》和《小朋友的小小世界》，來結束這溫馨的「家庭樂」的晚上。動聽的音樂，洗滌人的塵心，而且，身為中國人，要懂得一些基礎的民族音樂，如果連《春江花月夜》和《步步高》也未聽過，恐怕不識一丁。

中樂團今次的親子音樂會，花了很大心思，入場的走廊，掛滿了兒童的畫作，而每位入場的小朋友，還獲贈李雪心手繪的小鳥圖，可填上喜歡的顏色。最有創意是中樂團行政部門的三位員工：鄧耀銘、古琦欣和梁凱琪，他們粉墨登場，變身為失明人「盲炳」、迷路的少數民族女孩和走入了時光隧道的主持人。除了介紹音樂，他們還和小朋友玩遊戲，教導孩子們中華文化，例如介紹什麼是「騎竹馬」，即竹竿為馬，騎於胯下的民間遊戲。

家裏有小孩子，不管是子女或是孫兒，應該留意下次節目預告，帶他們去上環文娛中心的親子音樂會，認識中華文化之餘，又可以讓他們有一個啟發潛能的機會。

家裏有小孩子，不管是子女或是孫兒，應該留意下次節目預告，帶他們去上環文娛中心的親子音樂會，認識中華文化之餘，又可以讓他們有一個啟發潛能的機會。（作者提供）

小朋友開心的時候，雖然會忘形、大叫大笑，但是可愛得要命，我前面的小孩子關心地問媽媽：「為什麼叔叔盲了？可以帶他去看醫生嗎？」右邊的小女孩，拖着只有幾歲的弟弟，精力旺盛，整個晚上在跳舞，十分趣致。

演奏會的用心安排，好到無話可說，例如叫觀眾一起穿越時光隧道的時候，工作人員拿起一大塊紗布，在我們的頭頂飄過，這「手作」真的辛苦了他們。如果要挑骨頭，唯一是當天的節目沒有香港本土味道，吾地吾情，要多加進一點點，讓這個節目，更貼近香港。

「為什麼叔叔盲了？可以帶他去看醫生嗎？」（作者提供）

為人父母的，在子女下課之餘，除了帶他們去補習和玩樂，還要培養他們的性格和情操，做一個優秀有用的人。很多專家已經說過，接觸和學習音樂，有眾多好處：小朋友通過音樂的表達，可以增強自信心；再者，音樂複雜之處，會增強他們的腦部能力；而喜歡音樂的人，都是有創意、思考力和耐性。最重要的，你為孩子打開了音樂世界，帶他進入了另外不一樣的天地。

一百年前的上環街市，人們穿着唐裝衫褲來買菜買魚；一百年後的上環文娛中心，小朋友們來聽音樂、聽故事，兩者的命運，在冥冥之中有何關聯着？我們是新人又或是當時的舊魂？

不要想得太多了，散場走路十多分鐘，到了正街，光顧始創於1885年的「源記甜品」，來一碗港式糖水，這裏的紅豆，煲到「起沙」，不叫紅豆粥，叫紅豆沙；還有，沒有雜質的清香雞蛋糕，便是它的美。生命中的種種舊恨新愁，猶如伙記的發黃潔布，把一切不快，掃落地上。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「上環：一百年前的鬼怪故事，今天文娛中心的兒童音樂會」​】

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