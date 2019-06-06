保時捷老世曾是平治人！兩大跑車王國亦敵亦友　十週年送上大優惠

買Mercedes Benz平治好還是買Porsche保時捷好，這個問題讓很多車主掙扎，在各位出手前先來看個冷知識吧。對於關注豪華車子品牌的人，德國西南部的斯圖加特幾乎是耳熟能詳的地方，戴姆勒總部位於德國斯圖加特，保時捷也是在這裡，而且平治、保時捷都在這裡設立自家品牌的博物館，也是吸引全球旅客特地來此造訪這座工業城市的一大主因。但很多人不知道，原來Mercedes-Benz與Porsche的緣分，原來早就從保時捷創辦人開始。

儘管Porsche與Mercedes-Benz在汽車領域多方競爭，但許多人都不知道Porsche的創辦人Porsche Ferdinand斐迪南．保時捷過去也曾經當過平治人，在1906年於當時的Austrian Daimler-Motoren-Gesellschaft （DMG）擔任技術總監，甚至在1917年更升職為董事總經理，為日後成立自己汽車王國奠定了基礎。當然，斐迪南．保時捷在平治服務的日子也留下不少軌跡，這些貢獻現在也透過當年設計的車款收藏並展示於Mercedes-Benz博物館裡，例如：Mercedes Targa-Florio（1924）、Mercedes-Benz 12/55 hp（1927）、Mercedes-Benz Type SS Compressor（1928）等車。

賓士為了慶祝Porsche博物館成立十週年的慶祝，特將Mercedes-Benz Silver Arrow與Porsche 550 Spyder一同合影，代表永遠歡迎好朋友的意義。（Mercedes-Benz官網）

俗話說一山不容二虎，但作為斯圖加特引以為傲的兩大企業，以及兩大國際級汽車博物館，Mercedes-Benz和Porsche仍維持著良好的關係。2019年1月31日Porsche博物館成立滿十週年，平治特別提供保時捷員工免費參觀Ｍercedes-Benz博物館的優惠（至2019年2月10日），並在Ｍercedes-Benz的網站上放上一張Porsche 550 Spyder出現在平治博物館的照片。面對同城競爭對手，平治為了慶祝Porsche 博物館十週年的慶祝活動，可以說是誠意十足。

而Porsche 550 Spyder出現在Mercedes-Benz博物館內，並由Mercedes-Benz Silver Arrow賽車伴隨的照片，有著永遠歡迎好朋友的意義。Ｍercedes-Benz Classic的負責人Christian Boucke表示：「我們向Porsche Museum致上誠摯的祝福，並且希望我們的博物館聯盟未來也能像過去一樣成功。」

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Porsche跟Benz有關係？保時捷創辦人原來曾在賓士工作】

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