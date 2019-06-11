【巴塞爾鐘錶展2019】Rolex蠔式Yacht-Master 4　天文台時計認證

揚帆遠航的腕錶：勞力士ROLEX擴展Yacht-Master列，推出新款，搭配42毫米錶殼：Oyster Perpetual Yacht-Master 42（蠔式恒動遊艇名仕型42）。Yacht-Master航海腕錶配備雙向旋轉立體60分鐘刻度外圈，極易辨識。Yacht-Master 42搭配啞黑色Cerachrom陶質外圈，完美襯托黑色漆面錶面。以18ct白色黃金鑄造，乃Yacht-Master 系列首次採用此貴金屬。

錶殼及錶耳兩側折射出淡雅光澤，令蠔式錶殼的輪廓更突出，倍添魅力。一如所有勞力士專業腕錶，Yacht-Master 42無論在任何環境狀況，即使在黑暗中，獨特的Chromalight 夜光顯示均能確保讀時清晰。特大指針及鐘點標記上塗有夜光物料，散發持久光芒。新款搭載製錶技術領先的3235型機芯，是Yacht-Master首次搭載此款機芯。一如所有勞力士腕錶，Yacht-Master 42均獲頂級天文台精密時計認證，保證腕錶於佩戴時能發揮超卓性能。

高科技陶瓷

勞力士在陶瓷技術的發展上屢創先河，憑藉頂尖技術，開發了一體成型的陶質外圈及陶質字圈。此創新材質不僅抗腐蝕，防刮損，即使受紫外線照射也不褪色。品牌經過多年潛心研發，已發展了一套獨有的專業知識與創新的高科技設備及製作工序，因此可完全獨立生產陶瓷組件。Yacht-Master42配備雙向旋轉外圈及啞黑色Cerachrom 60分鐘刻度字圈，立體數字及刻度均以陶瓷鑄模法製成，隨後進行抛光處理。字圈首15分鐘標有分鐘刻度，從而可以更精確計時。外圈齒邊使佩戴者能夠輕易抓緊並旋轉外圈。

蠔式錶殼防水象徵

Yacht-Master42的蠔式錶殼保證防水深達100米（330 呎），是堅固可靠的典範之作。中層錶殼以整塊實心18ct白色黃金鑄造。勞力士錶匠以品牌專屬的特殊工具將精細坑紋底蓋旋緊，使錶殼密封，因此只有勞力士錶匠才可以接觸到機芯。上鏈錶冠具備三扣鎖三重防水系統，牢固旋緊於錶殼。錶冠護肩與中層錶殼融為一體，以保護上鏈錶冠。鏡面則以藍水晶製造，不易刮損。3點鐘位置設有小窗凸透鏡，方便讀取日曆。Yacht-Master 42防水蠔式錶殼給予高精準機芯最佳防護。

3235型恒動機芯

Yacht-Master 42配備3235型機芯，此新一代機芯全由勞力士研發製造。所搭載的自動上鏈機芯取得多項專利，全面體現勞力士的創新技術和頂尖的製錶工藝，並在精準可靠、動力儲備、抗震防磁以及方便使用等方面，作了進一步的提升，至臻至善。3235型機芯配置勞力士專利Chronergy擒縱系統，此擒縱系統以鎳磷製成，不僅高效可靠，而且不受磁場干擾。機芯配備了勞力士專利藍色Parachrom 游絲，以勞力士鑄造的獨特順磁性合金製成，其抗震力更比傳統游絲高出十倍。

游絲亦配備了勞力士末圈，以確保游絲在任何位置仍可保持規律。機芯的擺輪游絲組件配置勞力士設計並獲得專利的高性能Paraflex緩震裝置，提高機芯抗震力3235型機芯配備恒動自動上鏈組件，藉由恒動擺陀為機芯上鏈。發條盒的結構與擒縱系統的優秀效率，使3235 型機芯的動力儲備增至約70小時。Yacht-Master首次搭載此款機芯。

勞力士遊艇42的錶扣設有微調裝置，無需工具即可調整錶帶長度。（iWatcHome城邦國際名表）

Oysterflex 錶帶及蠔式保險扣

Yacht-Master 42 配備 Oysterflex 錶帶，此錶帶將金屬錶帶的堅固可靠，以及橡膠錶帶的靈活、舒適及美感集於一身。由勞力士研發且擁有專利的創新錶帶，內裡是柔性鈦鎳合金片，以高性能黑色橡膠注塑包覆，各種環境狀況下均不易受影響，持久耐用。Oysterflex錶帶背面設有縱形軟墊，佩戴更爲舒適。新款腕錶配備的Oysterflex錶帶，搭配勞力士設計並獲得專利的18ct白色黃金摺疊蠔式保險扣，防止帶扣意外開啟。錶帶亦配備勞力士設計並獲得專利的Rolex Glidelock延展系統。此創新齒條系統，隱蔽在帶扣蓋下，無需工具，以每格約2.5毫米逐步伸延，最長可達約15毫米左右。

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