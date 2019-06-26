日漫《神之水滴》帶你「入酒坑」（下）　七至十二使徒酒知識科普

天的資深酒鬼，當年也是一個捧著《 神之水滴》 看得津津有味的小屁孩。相信被《神之水滴》帶入坑的葡萄酒愛好者絕不止我一個。事實上，《神之水滴》的作者亞樹直也被DB雜志和 Vinexpo 評選為「2016年亞洲葡萄酒人物」。而這個「亞樹直」其實是非常痴迷葡萄酒的兩姐弟，他們品嘗過的葡萄酒恆河沙數，最終推出了這部讓很多人愛上葡萄酒的經典漫畫。

神之水滴 – 十二使徒（七至十二）

發現——第七使徒：Sine Qua Non The Inaugural Eleven Confession Syrah 2003

「Sine Qua Non」的意思是「必要條件」，指不可或缺的事物。這個位於美國洛杉磯北部中央海岸（Central Coast）的膜拜酒莊以釀造法國隆河品種（Rhone blend）聞名。一般人可別想著會偶遇 Sine Qua Non 的酒，因為它家的酒只會寄給酒莊郵寄名單上的人。據說這份名單很厚，現在排隊的話估計也要等五、六年才能一親芳澤。這種郵寄名單的做法在產量極少的加州膜拜酒莊比較普遍。畢竟物以稀為貴，越難得到的就越想得到。鬼才釀酒師 Manfred Krankl 賦予了 Sine Qua Non 酒款獨特的魅力。他每年每款酒都采用不同的混釀，不同的名字，甚至酒瓶的形狀和容量都不一樣。基本上同一款酒很難喝上第二次。

這種郵寄名單的做法在產量極少的加州膜拜酒莊比較普遍。畢竟物以稀為貴，越難得到的就越想得到。鬼才釀酒師Manfred Krankl賦予了Sine Qua Non酒款獨特的魅力。他每年每款酒都采用不同的混釀，不同的名字，甚至酒瓶的形狀和容量都不一樣。基本上同一款酒很難喝上第二次。Manfred Krankl除了是釀酒師，還是一個設計師。每年都親自為不同的酒款設計酒標，堪稱全才。酒莊共擁有四個葡萄園，其中Eleven Confession更是孕育出很多頂級西拉（Syrah）酒款。這瓶第七使徒同樣來自這塊獨特的園地，也是同系列酒中最貴的一款。飄逸著成熟漿果香氣，附帶草本植物和辛辣氣息。單寧柔和，酸度極佳，讓人欲罷不能。這瓶酒充滿了「人」的不確定因素，復雜多變，需要品酒人細心發現，才能窺探其奧妙。

「Sine Qua Non」的意思是「必要條件」，指不可或缺的事物。（《神之水滴》漫畫封面）

聖母——八使徒：Jacques Selosse Cuvee Exquise NV

酒界的異類又豈止加州的膜拜酒，就連如此傳統的法國香檳區都能找到。酒莊的創始人Jacques Selosse是香檳區的傳奇人物。而他的兒子，也是目前的掌門人 Anselme Selosse 更是青出於藍，為香檳區帶來革命性的改變。它最特別的地方是將西班牙雪利酒（Sherry）的Solera熟成法應用於酒莊旗艦Substance酒款和單一園系列。

這個小農香檳還采用獨特也比較少見的「自然農法」，降低產量，重新考慮、規劃每一個葡萄園的風土。注意自然農法又區別於現在比較流行的有機農法或生物動力農法，這是源自日本哲學農學家福岡正信的農法。主張融合風土，人類應該理解、體會，而不應過多干預。這瓶第八使徒實際上是一款半干型（Demi-Sec）香檳，補糖24 g/L。采用特級園Avize的果實，配合勃艮第（Burgundy）的釀造手法。直接用野生酵母發酵，然後再放進勃艮第白葡萄酒生產商用過的木桶進行處理。酒散發著果仁和一絲絲焦糖的香味，再慢慢飄逸出蘋果、杏子和蜂蜜的甜香。酒體輕盈，質感溫柔，氣泡幼細。要在傳統的產區標新立異必然會惹來爭議。曾有酒評家公開批評Jacques Selosse香檳木桶味和氧化氣息過重，掩蓋了果的香氣。即便如此，Anselme Selosse依然忠於自己，而他的酒也依然供不應求。

酒莊的創始人Jacques Selosse是香檳區的傳奇人物。而他的兒子，也是目前的掌門人 Anselme Selosse 更是青出於藍，為香檳區帶來革命性的改變。（《神之水滴》漫畫封面）

勝利的獎品——第九使徒：Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2005

所有Brunello di Montalcino 都必然采用 100% 桑嬌維塞（Sangiovese）釀造，一般來自Montalcino周圍的山坡上。「Brunello」其實就是果實比較大的桑嬌維塞。1989 年創建於意大利托斯卡納產區（Tuscan）的Poggio di Sotto便是以 Brunello di Montalcino 聞名於世。他們采用種植於200～400米高陡峭山坡上的桑嬌維塞，直接用野生酵母進行發酵。延長浸皮時間，然後放入斯洛文尼亞木桶中熟成五年以上，外加8～12個月的瓶中陳年，得出這瓶「勝利的獎品」。剛開瓶的時候，酒香給人一種汗流浹背的感覺，然後又封閉住，像奮鬥路上的迷茫。一段時間後，香氣完全綻放，像經過歷練的勇者，終將迎來勝利女神。如果有機會品嘗的朋友，記得喝之前要醒酒！

所有Brunello di Montalcino 都必然采用 100% 桑嬌維塞（Sangiovese）釀造，一般來自Montalcino周圍的山坡上。（《神之水滴》漫畫封面）

希望——第十使徒：Domaine Robert Sirugue Grands Echezeaux Grand Cru 2002

Domaine Robert Sirugue 是位於勃艮第名村Vosne Romanee的經典名莊，由勃艮第傳奇釀酒師 Henri Jayer 的伯父創立。Vosne Romanee 被譽為世界上最貴的葡萄酒村莊，最貴的名酒Romanee-Conti、La Tâche 等也都產於這裡。酒莊釀造很多村莊級葡萄酒，大部分以酒商的名義出售。而這瓶Grands Echezeaux Grand Cru正是酒莊的旗艦酒款。Grands Echezeaux特級園占地面積很小，只有旁邊Echezeaux園的三分之一，風土條件更好，葡萄的價格也自然更貴。酒莊采用80 年老藤，純人手采收，然後進行持續一個星期的冷浸。低溫可以抑制酒精發酵，與此同時萃取更多的果香和風味。完成發酵後在全新中度烤烘的橡木桶中陳年18個月，裝瓶前沒有任何的澄清和過濾，絕對的「原汁原味」。第十使徒產量很少，可遇不可求。雖是2002年的酒款，但依然保留著年輕的紫紅色，飄逸著花香、香料和礦物質氣息，入口時能感受到一種暢快的解放，讓人驚嘆的生命力。

第十使徒產量很少，可遇不可求。（《神之水滴》漫畫封面）

夕陽——十一使徒：Ferrer Bobet Seleccio Especial 2008

Ferrer Bobet 是使徒中最年輕的酒莊，位於西班牙僅有的兩個最高DOCa級別產區之一的普裡奧拉托（Priorat），創建於2002年。雖然酒莊很新，但采用的葡萄卻都很老，平均年齡達 80 年。普裡奧拉托產區的優質干紅成熟豐富，具有明顯的風土氣息。這瓶酒采用種植在陡峭山坡上的百年老藤佳麗釀（Carignan）釀造，這意味著必須純人手一串串采摘。而後葡萄經過 2 次的逐粒挑選，算是極嚴苛的質控標准。然後使用全新的勃艮第橡木桶陳年18 個月，裝瓶前同樣不經過澄清和過濾。酒入口強勁，飄逸出濃郁澎湃的黑色果香，並伴有亞洲香料風味。口感柔順，香氣復雜。畢竟是近黃昏的夕陽，的確是無限美好。

酒入口強勁，飄逸出濃郁澎湃的黑色果香，並伴有亞洲香料風味。（《神之水滴》漫畫封面）

是一瞬間，也是永恆——十二使徒：Chateau d’Yquem 1976

譯名為「滴金」的波爾多蘇岱（Sauternes）超一級名莊Chateau d’Yquem相信已經不需要我多作介紹。酒莊名字本身就已經是質量的保證、奢華的像征。五棵葡萄藤才能釀造一瓶的滴金，可謂滴滴都是黃金。喝過滴金的朋友都忘不了那復雜誘人的香氣，圓潤飽滿的口感。它酸甜可口，能陳年幾十甚至一百年之久。1976年是一個偉大的年份，葡萄酒年輕時銳利，老了則變得柔和沉穩。很多法國的家庭不管年份好壞，每年酒莊推出新酒的時候都會買上幾瓶，放在酒窖中慢慢陳年熟成。一般要到兩代，甚至三代人以後才能品嘗到酒應有的美味。這瓶代表著永恆的滴金，即便是2076年曾孫品嘗的時候，估計也還是那麼的驚艷動人。

這瓶代表著永恆的滴金，即便是2076年曾孫品嘗的時候，估計也還是那麼的驚艷動人。（《神之水滴》漫畫封面）

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