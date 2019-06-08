【稀有珠寶】不只鑽石！盤點被英國皇室「翻牌」的五大寶石

說到世界上擁有最多珠寶數量的人或家族，可能非英國皇室莫屬，據統計英國皇室珠寶的數量達到兩萬件以上，實際價值無法估算。而在這數量龐大的珠寶中，除了鑽石還擁有許多名貴稀有的彩色寶石，而這些名貴的彩色寶石也都是英國女皇或王妃們喜愛配戴的。你能猜到在眾多稀有的寶石中，有哪些是被皇室相中時常配戴的嗎。

藍寶石

說到皇室鍾愛的寶石，當然第一個要先來看看藍寶石，說到藍寶石就不得不提戴安娜王妃了，王妃生前非常喜歡藍寶石，在她挑選訂婚戒指時就選擇了她最喜歡的下圖這款藍寶石戒指。現在威廉王子將這枚戒指送給了凱特王妃，對於為何送給凱特威廉王子曾說：「我以自己的方式讓我的母親也不會錯過這場婚禮，媽媽是我生命中很特別的人，現在凱特也是。我想以這種方式把她倆連接到一起。」

王妃生前非常喜歡藍寶石，在她挑選訂婚戒指時就選擇了她最喜歡的下圖這款藍寶石戒指。（Ranker.com@Pinterest）

紅寶石

在伊麗莎白女王結婚時，緬甸贈送給她96顆名貴的紅寶石，緬甸婦女解放運動組織贈送一對鑲嵌有紅寶石和鑽石的垂狀珠寶。女王對於珠寶也有著自己的執著，在1978年，女王把這些結婚禮物改造成了現在我們看到的這頂王冠The Burmese Ruby Tiara。

在1978年，女王把結婚禮物改造成了現在我們看到的這頂王冠The Burmese Ruby Tiara。（IG: housewindsor）

尖晶石

相信許多人聽過尖晶石，他外觀與紅寶石所以在剛被發現時被誤認成紅寶石，而英國皇室在當時也以為尖晶石就是紅寶石，而把他鑲嵌在「帝國王冠」上，直到後來才被寶石學家們所正名。雖然把尖晶石當做紅寶石這一烏龍事件上演在英國皇室，但是這頂皇冠依然價值不菲。皇冠的頂部十字架中心鑲嵌的是聖愛德華藍寶石，王冠下部正中則是世界第二大鑽石317克拉的「非洲之星II號」除了這些傳奇寶石之外，這頂皇冠還鑲嵌了4顆紅寶石、11顆祖母綠、16顆藍寶石、227顆大珍珠和超過兩千八百多顆大大小小的鑽石。

外觀與紅寶石所以在剛被發現時被誤認成紅寶石，而英國皇室在當時也以為尖晶石就是紅寶石，而把他鑲嵌在「帝國王冠」上。（IG: bellefontainesjewellers）

祖母綠

說到彩色寶石當然少不了祖母綠，下圖這條祖母綠項鍊瑪麗王后非常喜歡配戴，原來項鍊是由8顆祖母綠組成，瑪麗王后之後在項鍊下方上加了祖母綠水滴吊墜和庫里南7號。現在這條項鍊就傳給了伊麗莎白二世，她也會經常佩戴。

這條祖母綠項鍊瑪麗王后非常喜歡配戴，原來項鍊是由8顆祖母綠組成，瑪麗王后之後在項鍊下方上加了祖母綠水滴吊墜和庫里南7號。（People@Pinterest）

珍珠

說到珍珠當然要提到有名的The Cambridge Lover's Knot Tiara王冠，王冠上鑲嵌的珍珠造型非常像女人的淚滴，所以也被大家稱為「珍珠淚」。這頂王冠原為瑪麗女王所有，在1914年，瑪麗女王命令珠寶匠依照她祖母劍橋公爵夫人的王冠仿造了這頂王冠。頂王冠頂部鑲嵌的珍珠可以自由拆卸，使擁有著可以根據自己的品位隨意更換不同種類的寶石，瑪麗王后佩戴之時王冠頂部鑲嵌的是珍珠，之後就改為了鑽石。後來這頂王冠傳給了伊麗莎白二世，在戴安娜嫁入皇室後，伊麗莎白二世將這頂皇冠送給了她，戴安娜曾經多次佩戴。

說到珍珠當然要提到有名的The Cambridge Lover's Knot Tiara王冠，王冠上鑲嵌的珍珠造型非常像女人的淚滴，所以也被大家稱為「珍珠淚」。（Ageless Heirlooms@Pinterest）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：數萬件的英國皇室珠寶可不只有鑽石 這些稀有彩色寶石同樣價值不菲】

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