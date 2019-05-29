【酒出東京】 必去朝聖的清酒吧 VS 深宵食到最溫暖的九洲拉麵

記得上回小編話帶大家去到東京惠比壽朝聖，親身探訪『戀上日本酒』漫畫作者同親手試到作者既獨門絕招『急冷法』清酒！ 同埋帶大家喺東京旅遊時，每當夜欄人靜半夜三更出行搵拉麵食又知唔知邊間拉麵店最正？今次又比小編搵到間好溫暖既正宗九洲拉麵館！

惠比壽 - GEM BY MOTO 一本《戀上日本酒》日常作者生活細節的漫畫書，俘虜了一群宅酒男的心，所以今晚有同班唎酒師師兄弟特登山長水遠去到惠比壽酒吧區朝聖作者本尊一面同一嚐漫畫中出現過的獨特清酒手工藝！

據知呢本漫畫題材最後更拍成電影，而電影女角其中之一更是作者本人，所以話，即將見到一位多才多藝的日本女生，心裡有種莫名奇妙的期待和興奮！難道人人心底裡都有一份宅酒男的初心？還是有想像空間的東西總是美好呢？

落車後行咗成公里路，終於到喇！眼見坐無虛席將近沮喪既時候，呢位宅酒男師兄面露淫笑，原來佢一早同店主做咗預約，所以我地三個人係明正言順咁行入去爽既！

一坐底已經比我地𥄫到支 Private Label 既新政！對於日本酒愛好者，以呢杯黎做 welcome drink 絕對不過，再叫咗幾份佐酒小食。不得不提，呢幾款佐酒小食認真有心思，首先係以簡單既食材「薯仔牛肉」做成湯，簡直破壞視覺與記憶的矛盾！另外以芝士、牛油加漬物蘿蔔，做成雪糕狀！口感柔滑圓潤配上新政採用獨特既酵母6號清爽酸度，天然結合！讚！

+ 3 + 2

另外，特別一提係小弟見到支熟成古酒KOHAKU「英君」1969年，熟成了50年的日本清酒，顏色深而沈穩，口感偏甘，所以旨味並不似其他古酒熟成香氣，平衡度高，配上味增腌製魷魚，配海鮮直豎拇指，值得一試！

到咗戲肉喇，作者即場示範清酒「急冷法」將燗酒即刻放到冰桶內進行急冷，目的係可以讓酒內酵母向死前一嚐到冰火既威力，呢吓就似臨死前滿足酵母爽死既遺願！入口時酵母已在High爆天的時候，所以無法Function，但整條唎被「那」緊既感覺，好得意，呢個一定要試！

最後一款係顯露作者功架兼宅酒男最愛，就係愛心清酒加麥茶，以新政酵母天然酸代替清爽檸檬酸，入口酸度比較含蓄優雅，作者突然攞出一粒草本種子，是台灣的「山胡椒」，二話不說即啪入口，嘩！兩個字形容「爽到呀媽都唔認得！」

成個過程似睇戲一樣，起承轉合，的確享受，最後當然要與作者一齊打卡喇！完夢⋯⋯

但又發現今餐只重於過程而無好好對待自己個肚，一終啪一下手指『 And i am a hungry man ! 』三師兄弟即刻飛返去酒店附近搵野食⋯⋯



淺草橋 - ちーぬん 山笠ノ龍 「替え玉」係不少港人去到東京食拉麵必學既日本語，如果唔識呢句日文你會好蝕底。

呢間拉麵店位於淺草橋「淺草線」出口對面，店外觀平平靜靜，凌晨醫肚餓黎講，只要入面人多都幾乎唔會點衰，你唔覺得向東京你只要求其走入一間拉麵店都已經好好食喇咩？我廿年前第一次處男東京遊已經有咁覺得。

呢間拉麵贏在湯底，佢係豚骨湯底係屬九洲派，豚骨湯一入口，黏稠度很高，骨味濃郁，精神精神，屬解酒神湯。叉燒難得唔係成塊五花腩咁肥，肉邊微微燒焦，帶有肉香。識食會加生蒜蓉同酸薑。配返一杯凍啤酒，即時有種可以提早退休既喜悅感。值得大家一試！



通識小Tips: 博多拉麵（博多ラーメン）使用極細的直條麵，再加上豬油，湯底大都相當濃郁。佐料有生紅薑、白芝麻、蒜等。