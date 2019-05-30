設計名所MoMA DESIGN STORE・八月登陸鄭志剛匠心打造之K11 MUSEA

流連藝術名所，呼吸文藝氣息，是一個在香港忙裡偷閑的好習慣。於今年8月，亞洲最大的設計商店MoMA DESIGN STORE將進駐同期新開幕的K11 MUSEA，佔地6千平方尺，收納全球各地最具啟發性的設計品以及現代藝術博物館 (MoMA) 的獨家商品，相信足以令不少朋友引頸以待。

世界知名的現代藝術博物館 (MoMA)，向來多方面發展當代藝術，包括修復、記錄重要的當代藝術品，同時作為教育機構，更是推動與鼓勵大眾對當代藝術有更深層次的理解。乍看之下，商品會否都是高深莫測的藝術或設計品？ 家裡放著Dali和Designer Chair也不夠，這設計店也許能帶給大家一些新想法。雖然這一刻仍未公佈，但點上MoMA DESIGN STORE的網站可以看個大概，由印刷品到科技小品，以至是點綴家居提高格調的設計家品，還有不少潮流單品與聯乘作品。有草間彌生的滑板、馬諦斯的狂野畫作、Jean-Michel Basquiat × UNIQLO的Tee也定必是入手之選。作為亞洲最大的設計商店，香港限定作品也絕對值得期待。基於MoMA的教育使命，商品經過精心挑選，來自世界各地的最新材料、製作手法及設計概念，所有商品均經過MoMA的策展人審批，部分代表著博物館裡的設計珍藏。

位於紐約的現代藝術博物館（網上圖片） 是次設計店的引人入勝之處是MoMA的嚴選商品，至於為何MoMA會為人所推崇？自1929年成立，MoMA已是紐約重要的博物館，藏品超過15萬件，著名畫作如梵谷的《星夜》、畢卡索的《亞維農的少女》都可以在MoMA找到。MoMA主力收藏重要而具影響力的當代藝術品，也是最初的定位之一，現在人人都說要拍短片、微電影，是因為近十數年的影像藝術潮流掘起，到今天大眾化的現象，但MoMA早就將攝影藝術納入館藏，收藏2萬多部電影以及4百萬幅電影劇照，更是美國電影與影片收藏的重要基地。此外，後來MoMA在藝術之外擴展至收藏設計品，例如經典的Eames Chair、野口勇的設計品等，而MoMA DESIGN STORE，本來就正是紐約現代藝術博物館內的設計品商店，搜羅來自世界各地Affordable、可以帶回家的傑出設計商品。

此外，愛打卡的朋友，MoMA DESIGN STORE是一個已經可以列入清單的名所，店內設計由本地建築設計公司Edge Design主理，運用不少本地元素體現香港文化和精神，打造成體驗式購物空間，店內更會有MoMA大使講解設計品背後的故事，以全方位的感官體驗深入了解設計，不只是硬件配套，而是考慮到互動的整個文藝氛圍。座落於K11 MUSEA——尖沙咀海濱Victoria Dockside的心臟地帶，現代藝術博物館首席營運官James Gara認為這是一個絕佳的配合，他相信是次與K11 MUSEA及其背後重要推手、著名文化企業家鄭志剛合作，將會為本地打造一個獨一無二、由文化藝術主導的零售體驗。