香檳都有單桶？合釀專屬特級香檳．六月拍賣開催！

「單桶」這個概念，威士忌愛好者定必熟悉不過，因為單桶是同一批次同一橡木桶出產的作品，所以口味獨一無二，一個橡木桶可以出產幾多支酒，世界上就只有幾多支的存在。而今回要說的，卻是「單桶香檳」！是更加獨一無二、更加專屬的創新概念。

於這個六月，Champagne Paul Launois香檳將推出單桶香檳，以拍賣形式讓行內人士及收藏家有機會與莊主合釀香檳，更可以參與釀造過程，連陳釀時間都可以隨喜好口味而定。於2016年，Champagne Paul Launois莊主夫婦Julien和Sarah Launois創立單桶概念，他們認為這樣可以探索風土的各種可塑性。每年他們都會精選二十個人手製作的橡木桶來釀造葡萄酒。所採用的葡萄品種主要為Le Mesnil-sur-Oger地區兩個特選地段的Chardonnay，是非常Elegant的風格，相當貼合現在的口味趨勢。

Champagne Paul Launois莊主夫婦Julien和Sarah Launois 是次獨家拍賣共十桶香檳，拍賣將於6月14日在法國舉行，買家可到現場參加，又或通過拍賣行Interencheres進行競投。每位「酒主」將與釀酒團隊共同決定陳酒期及劑量，酒桶更會刻有其簽名，分別編號裝酒入瓶於216瓶，在酒窖獨立位置陳釀三至十年，並根據要求進行不同程度發酵熟成。酒主可以於陳釀過程內隨時探訪，檢視香檳的發酵情況。

詳情：www.champagne-paul-launois.fr/singlebarrel