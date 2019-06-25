IWC主打飛行員系列　　人氣商品IW377714經典親民

IWC旗下的手錶橫跨中價位到高價位，他們家六個系列算是各有千秋，而且從入門款到複雜款一應俱全，向來也是市場頗受歡迎的品牌，尤其這兩年品牌話題不斷，先是2018年有品牌創立150週年這樣的慶祝主題，為此IWC還打破近年一年換一個系列當成主打的慣例，除了工程師系列和Aquatimer系列沒有一起下海以外，其他系列紛紛推出自己的150週年紀念版，而且品牌這次推出一籮筐的紀念版還有個優點在於，一般紀念版要嘛就限量限很大或是價位翻幾番，但是IWC的150週年紀念錶不僅款式多，雖然也是有限量，但不至於少到搶翻天，再來就是紀念款裡面也有入門的款式，所以定價十多萬就可以入手，負擔相對來說還算輕鬆。

至於2019年又是另一個話題年，IWC的人氣系列飛行員繼2016年之後再度回歸，這也是最近八年內品牌第三度以飛行員系列作為年度重心，雖然其他系列心裡應該有點酸酸的，但是從這樣的安排其實也多少可以看出在IWC旗下產品線中，目前飛行員堪稱是品牌的主力戰將。2019年IWC的飛行員系列小小調整了旗下產品線的布局，過往飛行員系列雖然衍生出不同的版本如噴火戰機、Top Gun或小王子等等，但並未明確將其子系列化，甚至放大到品牌全系列來看，系列之下還有子系列的做法也並非IWC習慣的模式，不過2019年在品牌的系統分類中，倒是清楚看到他們將飛行員系列好好的分門別類一番，這個待遇即使是被視為品牌旗艦系列Portugieser也還未能享有，可見IWC對飛行員有多倚重。

IWC最具人氣的還是飛行員系列

簡單回顧了IWC這兩年新品的重點後，回到文章標題的核心：究竟在品牌這麼多系列，以及這麼多推陳出新的產品中，哪一款作品才是最受市場青睞的真命天子呢？經過本刊走訪錶店實地調查後，發現有一款的人氣／買氣有點意外但也不意外的高，在此先大概暗示，它是IWC目前最多款式的系列、帶有一個聯名主題、配置SANTONI高級皮錶帶（好吧，這不是一個很有指向性的線索，因為品牌現在多數的新錶都是配備SANTONI錶帶了），最後一個線索是，這款是不鏽鋼錶殼。

IW377714貫徹飛行錶該具備的各項經典特色：偌大的數字時標、清楚指示的劍形指針、以及12點鐘的三角形標示。（世界高級品）

目前錶店賣最好的IWC是飛行員計時錶「小王子」特別版

現在你心中應該多少有底了吧？答案揭曉，目前錶店IWC賣最好的款式是飛行員計時碼錶「小王子」特別版（IW377714）！答案並不是例如馬克或噴火戰機系列的款式，至於為什麼會是IW377714呢？富貴鐘錶的Oscar幫我們歸納出這款錶賣得好的幾大原因：「因為藍面飛行錶好看、特別也很有魅力，而且它連指針的造型都很有IWC自己的味道，加上錶背低調刻了小王子的圖案讓這款錶看起來更與眾不同，最後但可能也最重要的關鍵就在於雖然它是計時碼錶，但是定價卻還不到20萬，入手門檻算是非常親切。」

看了Oscar的分析，想想的確也滿有道理的，買IWC首先想到飛行員系列沒問題，而基本款中雖然有像馬克18這類版本多元的款式，但它的定價也要將近15萬左右，考量到入門款式大家都愛，優先挑這類款式是最保險的選擇，但相對來說好像也比較無法突顯出個人戴錶品味，因此反而讓IW377714能夠脫穎而，這只的定價是17萬7，放眼IWC飛行員系列配置皮帶的計時碼錶，差不多都是這個價位，但是IW377714可是擁有小王子特別版的身份，整個系列裡面只有它們是採用藍色面盤，加上飛行錶這種運動錶本質的錶，如果搭上計時這類的複雜功能，好像又更能襯托出飛機這種機密機械的主題。

飛行員計時碼錶「小王子」特別版IW377714（世界高級品）

關鍵在於CP值和顏值都高

要品牌有品牌、要代表性有代表性、要特殊感有特殊感，真正讓IW377714深受市場喜愛的因素或許還是要回到富貴鐘錶Oscar提到的CP值，CP值高低通常是經過比較之後獲得的相對評價，前面提到，IWC的入門飛行錶大概是15萬左右，那些款式搭配的是皮錶帶，而如果這些三針基本款搭配的是皮帶如IW327016、IW327015和

IW324010等等，它們的價位就會上探17萬2的水準，姑且不論皮帶和鍊帶的差異，如果同一個手錶系列，定價加5000就能從大三針升級計時功能，該如何做出最划算的選擇，相信大家心裡都有譜，所以難怪現在錶店的IW377714詢問度居高不下。

飛行員計時碼錶「小王子」特別版IW377714 不鏽鋼材質／79320自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、星期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面／防水60米／錶徑43mm／參考價：NT$ 177,000（約港幣44,045）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：原來現在錶店最搶手的IWC手錶是⋯⋯】