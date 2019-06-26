Phillips新一季香港拍賣會開鑼　成交價最高竟然不是KAWS？

今季香港拍賣，現當代藝術反應相當熾熱。繼佳士得後， Phillips（富藝斯）亦交出相當不錯的成績單。晚拍由趙無極50年代大作《他方》領銜，HK$5,204萬成交，冠絕全場；日拍焦點則落在KAWS身上，僅高27cm的《同伴》木製雕塑，以估價13倍的HK$160萬落槌，誇張非常。

Phillips今季遷往JW萬豪酒店預展及拍賣，地方佈置、策展設計都花了甚多心思，令人耳目一新。小編遇見的收藏家、行家都表示甚為喜歡。這間歷史悠久的拍賣行近年浴火重生，專注於現當代藝術、鐘錶珠寶，表現搶眼，在香港亦很快站穩了陣腳。

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KAWS不愧為最炙手可熱的藝術家，現在可說是打遍拍賣無敵手，今次也不例外。他的木製雕塑《同伴》（與日本製木公司Karimoku合作版本），27.4cm高，開始起價十多、二十萬時，就有台灣網上競投以勢在必得的氣魄，一口氣出價HK$150萬，震撼全場。

可惜這個價格仍無法為之贏得心頭好，雕塑最終以HK$160萬落槌，遠超HK$12萬的估價。連佣成交價達HK$200萬，買家為現場人士。

事實上，這場日間拍賣的所有KAWS作品，統統遠超估價成交。好像和空山基聯乘的《沒有未來的伴侶》，31.5cm高，黑鉻和銀鉻版本估價相同，HK$4萬 - 6萬，結果分別以HK$25萬及HK$18.7萬成交。

至於128cm高的《四尺同伴》，無論是普通版本，還是解剖版本，每件的成交價更達至HK$100萬 - 118萬的水平。它們的估價，則只是HK$25萬 - 35萬。

日拍另一個焦點是瑪汀尼茲（Eddie Martinez）。這位美國人深受亞洲新世代藏家欣賞，包括「地表最強」的周杰倫。周董經常在社交媒體分享所愛藝術，瑪汀尼茲正是其中一人。最近，周董就送了一個印有瑪汀尼茲畫作的限量手袋給母親。

瑪汀尼茲早期傾向具象，以獨特的圖像學語言 - 眼睛超大的卡通人物和動物、漂浮的頭顱、鮮花花束、月亮……樹立了自己的藝術風格，後來則轉以更抽象的方式來表達情感。

今次在日拍上陣的兩幅《無題》，皆是近年創作。在激烈競投下，分別以HK$93.7萬及HK$106萬成交，連續打破瑪汀尼茲的拍賣紀錄。更誇張的是，當他的另一幅《無題》在晚拍登場時，又以HK$250萬創下成交新高。一天連破三次拍賣紀錄，足見瑪汀尼茲已開始成為拍賣界新寵兒。

人氣急升的，還有五木田智央。近年逛藝術展時，屢屢聽到這位東瀛藝術家的名字。他有多受歡迎，我們嘗試用幾個例子說明。2016年，香港蘇富比與T.O.P合作，為這位南韓天團Big Bang的成員舉辦主題拍賣，當中不少宣傳照片，正是以五木田的畫作為背景。同年，著名街頭品牌Stüssy亦與五木田聯乘，為其作品推出一系列T恤、恤衫。

五木田這幾年亦開始成為拍賣場常客，作品價錢穩步上揚。一眾拍賣行，以Phillips成績最好，囊括他的三甲拍賣紀錄。今次在晚拍登場的是《抱擁》，HK$160萬起拍，獲11口叫價，HK$340萬落槌。連佣成交價為HK$423萬，由台灣分部的Cindy Yen為電話委託客戶投得。

五木田智央是人氣急升的東瀛藝術家。（網絡圖片）

這幅《擁抱》，黑白灰調、戀人交纏、流血乳房、不見臉相，甜密中帶點陰暗吊詭的氣氛……畫風就像五木田的個人寫照。他於60年代末的東京出生，幼年時父親負責《花花公子》廣告頁面設計，家中隨處可見這本男性雜誌，與他一直創作的情色主題甚有關聯。筆下常繪黑人，是受到年輕時愛聽的爵士樂唱片影響。畫作不時出現的摔角運動象徵，正是源自日本的摔角狂熱。他曾從事插畫、設計工作，現在的作品仍能找到這方面的影子。

晚拍焦點，則無疑屬趙無極的《他方》所有。畫作繪於1955年，趙無極當時正步入「甲骨文時期」。按他本人所說：「在這個時期，我的繪畫變得難以辨識，靜物和花卉已經不存在。我希望朝著一種難以解讀的想像書寫文字發展。」

背景的大地色彩之中，由上至下，充滿被拆解並重組的甲骨文符號，靈動飛舞，如同天書般無法破解。在油彩明暗堆疊創造出來的雲霧及光之氣韻裡，這些符號產生了生命，遊移空間之中。無極於一方畫布之中創造不同層次，形成近似宇宙星體的空間感。符號圖騰疏密有致、舞動跳躍，把觀者思緒拉入時光洪流，穿梭太初，於渾沌渺邈之間，編織一幕幕人類文明的記事。

拍賣官陳遵文以HK$2,800萬起拍，一共獲7口叫價，最終以HK$4,400萬落槌，連佣HK$5,204萬成交。買家為電話競投，委託負責上海業務的Wenjia Zhang出價。

最後送上晚拍的成交五強。

20世紀及當代藝術晚間拍賣成交五強

趙無極（1921-2013）《他方》。（TheValue）

趙無極（1921-2013）《他方》 重要亞洲私人收藏 拍品編號：13 創作時間：1955年 尺寸：130 x 97cm 來源： 里約熱內盧，瑪麗亞．瑪汀收藏（直接購自藝術家本人） 私人收藏 (上述藏家家屬繼承作品) 香港，蘇富比，2016年10月2日，拍品編號1018 現藏者購自上述拍賣 估價：HK$40,000,000 - 60,000,000 成交價：HK$52,040,000

李奇登斯坦（Roy Lichtenstein，1923-1997）《頭像》。（TheValue）

李奇登斯坦（Roy Lichtenstein，1923-1997）《頭像》 拍品編號：9 創作時間：1986年 尺寸：228.6 x 152.4cm 來源： 倫敦，The Mayor 畫廊 現藏者購自上述來源 估價：HK$22,000,000 - 35,000,000 成交價：HK$23,550,000

奈良美智《小朝聖者（夢遊娃娃）》。（TheValue）

拍品編號：4 創作時間：1999年 尺寸：72 x 50 x 42.5cm（每件） 來源： 聖莫尼卡，Blum & Poe 畫廊 洛杉磯私人收藏 （於2000年購自上述來源） 現藏者購自上述來源 估價：HK$7,000,000 - 10,000,000 成交價：HK$10,950,000

KAWS《半滿》。（TheValue）

拍品編號：23 創作時間：2012年 尺寸：304.8 x 243.8cm 來源： 聖莫尼卡，Blum & Poe 畫廊 洛杉磯私人收藏 （於2000年購自上述來源） 現藏者購自上述來源 估價：HK$5,500,000 - 7,500,000 成交價：HK$10,950,000

張曉剛《 血緣系列11號 - 大家庭》。（TheValue）

拍品編號：18 創作時間：1998年 尺寸：148.7 x 189.9 cm 來源： 巴黎，法國畫廊 蘇黎世，Andy Jllien 畫廊 瑞士私人收藏（於2001年購自上述來源） 現藏者購自上述來源 估價：HK$9,000,000 - 15,000,000 成交價：HK$10,950,000

拍賣總結

拍賣行：香港富藝斯（Phillips） 拍賣日期：2019/5/26 專場：20世紀及當代藝術 晚間拍賣 拍品數目：25 成交：23 未成交：2 成交率：92% 成交總額：HK$184,760,000 專場：20世紀及當代藝術 日間拍賣 拍品數目：104 成交：92 未成交：12 成交率：88% 成交總額：HK$55,888,750

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