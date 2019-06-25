【Baccarat La Maison】Baccarat品牌延伸系列　水晶為靈感的家具

傳奇水晶製造商Baccarat巴卡拉是一家法國奢侈品牌，位於法國東部洛林地區的巴卡拉，自1764年成立以來，一直是獨特技藝的代名詞,並成為無與倫比的法國生活藝術象徵。在高端和獨家水晶產品方面享譽全球，像是從主打的燈光到獨特的餐具和裝飾物品、高級珠寶。Baccarat和義大利製造的豪華家具和家居用品集團Luxury Living Group合作，在2019年1月在巴黎預展後，推出新的Baccarat La Maison家具系列。

JACQUES GRANGE設計系列，Le Bar以高腳杯、馬丁尼酒杯、長飲杯以及香檳碟和長笛來詮釋Baccarat的品牌魅力JACQUES GRANGE設計系列，Le Bar以高腳杯、馬丁尼酒杯、長飲杯以及香檳碟和長笛來詮釋Baccarat的品牌魅力。Arik Levy設計的Phébé燈罩，採用水晶的模塊化設計，加上手工雕刻的螺旋形裝飾燈罩的內部，這樣的設計賦予它魅力和技藝。Apollon鏡子加上圍繞整個周邊的水晶元素，形成令人印象深刻的傑作。

Baccarat La Maison系列是Baccarat品牌的自然延伸，從Baccarat的歷史中汲取靈感，提供具有永恆風格的陳設家具和家居飾，符合生活藝術的最高標準。Luxury Living Group和Baccarat與世界上一些最重要的室內設計師合作，如Jacques Grange、Gilles & Boissier、 Arik Levy、Chafik、Alban Le Henry等。家具領域強人Luxury Living Group也有傑作，像是Octogone 系列以水晶製作藝術中最精緻的棱鏡橫截面進行詮釋，扶手椅、坐墊和貴妃椅的靈感來自標誌性的墜飾，紅色紅寶石是Baccarat的標誌。由拋光金屬製成的咖啡桌的頂部採用超透明玻璃,共有三種尺寸,像寶石一樣鑲嵌在框架中。床上飾有八角形的正面，讓人聯想到多面水晶, 還有柔軟的床邊框架，像床頭板一樣的傾斜角度。

Baccarat的執行長Daniela Riccardi說:「我們很高興能與Luxury Living Group合作創建一個家具系列,將 Baccarat的DNA作為奢華生活的象徵，現在已經有254年了。我們相信，傳統與現代的結合符合兩家公司的規 範，Luxury Living Group 和Baccarat的高標準和獨特技藝將創造一個夢想系列。」 Luxury Living Group 的總裁Raffaella Vignatelli說：「與擁有數百年歷史品牌合作的機會意味著能夠在一系列 家具中表達獨特生活方式的價值和本質。我父親的夢想是將Baccarat的傳奇優雅和標誌性風格轉化為一個非凡的家具系列。為我們最有品味的消費者提供真正獨特的系列選擇。」

小巧、圓形、閃亮的不銹鋼 Nacre 桌子，框架鑲嵌著透明板材，由ALBAN LE HENRY 設計。Gilles & Boissier 設計的 Eclat 系列，床組透過不同厚度的紐約風格水晶磚將折射光產生的魔力。LUXURY LIVING GROUP 創意團隊設計Octogone 系列，以水晶製作藝術中最精緻的棱鏡橫截面進行詮釋

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：Luxury Living Group X 巴卡拉水晶 2019推出家具新品牌Baccarat La Maison】