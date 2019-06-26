憑酒瓶形狀、顏色、重量、凹槽　就睇到紅酒好壞？

葡萄酒容器琳琅滿目，有玻璃瓶、紙盒、鋁罐，還有膠瓶等等。經過這麼多年的推陳出新，紅酒瓶 (wine bottle) 依然保持「大佬」位置。事實上，在大部分消費者的印象中，葡萄酒和玻璃瓶根本就是密不可分的一對。 葡萄酒和玻璃瓶如此曖昧的關係，亦引來各種「緋聞」。有人說看玻璃瓶的重量就知道酒的質量如何；有人又表示質量應該看瓶底凹槽；還有人覺得酒瓶的形狀都可以看得出酒的好壞。這些傳聞究竟是真是假？究竟酒瓶是否藏著不為人知的秘密？

關於酒瓶的話題，主要圍繞四個方面：形狀、顏色、重量、凹槽。

紅酒瓶——形狀

首先看瓶型。市面上的瓶型主要分幾大類（排名不分先後）：第一種是高肩瓶，以波爾多酒瓶為代表，所以也叫 Bordeaux 瓶。第二種是斜肩瓶，以勃根地酒瓶（Burgundy）為代表，當中還包括 Alsace 或德國細長的瓶身設計。第三種是厚重結實的香檳瓶，也只有這麼結實的酒瓶才可以 hold 得住氣泡。

第四種是甜酒瓶，包括幼細的 ice wine 瓶和「頸長肚肥」的 fortified wine 瓶。最後就是一些造型獨特的瓶型，例如下半身包著「竹籃」的 Chianti、外型像波板糖的 Franken。

所以，通過酒瓶的形狀最多只可以看得出對應的產區或者種類。至於裡面的酒好不好，肯定看不出來。

通過酒瓶的形狀最多只可以看得出對應的產區或者種類。（Gettyimages／視覺中國）

紅酒瓶——顏色

那麼顏色呢？大家應該都留意到大部分酒瓶都以綠色或者比較深的顏色為主。酒瓶顏色主要為了抵擋光線直射，盡可能減少光線對酒的傷害。

然而颜色的選擇其實頗具爭議性，有人說綠色防光的能力最強，有人又說啡色最好。但這些都只是對葡萄酒儲存方面的討論，顏色和酒的質量似乎並沒有任何直接關係。不過，有一點可以肯定，如果是透明的酒瓶，通常都是即飲型酒款，譬如 Rosé wine，應該儘快飲用。

酒瓶顏色主要為了抵擋光線直射，盡可能減少光線對酒的傷害。（VCG）

紅酒瓶——重量

看來顏色也看不出端倪，不知酒瓶重量又有沒有關係呢？很多人會有一種錯覺，酒瓶越重，酒越好。先撇開氣泡酒不說，究竟一支「重型」葡萄酒是不是品質的象徵？

為了解決這個問題，著名酒食專欄作家 Simon Woolf 做了一個實驗。他隨機抽 10 款不同重量，不同價位的葡萄酒。最終發現原來一些很不錯的酒，例如 Fulvio Bressan Schioppettino 2004 以及 Benjamin Darnault Reserve Familiale Faugeres 2008，用的其實都是相對比較輕的酒瓶。

所以酒瓶的重量和酒質究竟有沒有關係？答案是不一定，這個完全取決於生產商的商業決定和市場觸覺。但有一點值得注意的是，出於運輸成本的考慮，再加上全球越來越多對環保的呼籲，酒瓶必然會越來越輕。酒瓶越重，碳排放量就越大，亦越不環保。最諷刺的是，某些酒款酒標明明標示多麼「尊重環境」，多麼「支持可持續耕種」，酒瓶卻重得離譜。面對這樣的酒，作為消費者的你還有沒有信心？

出於運輸成本的考慮，再加上全球越來越多對環保的呼籲，酒瓶必然會越來越輕。（視覺中國／GettyImages）

紅酒瓶——凹槽

最後剩下凹槽。關於瓶底凹槽的傳說實在太多，真正的作用眾說紛紜。最普遍的解釋是令酒瓶物理結構更穩固。有了凹槽，酒瓶會「站」得更穩。

另一個普遍認同的作用是令殘渣留在槽坑中。酒渣雖然對人體無害，但飲落口確實也不太舒服。有了凹槽，酒渣就會跌落到槽坑裡，倒酒時不會太易浮上來。試想像如果是平底的酒瓶，為了避免倒出酒渣，就要剩下比有凹槽的酒瓶更多的酒，心痛死我們這些酒鬼。

除此之外，有人說冰鎮的時候，凹槽能增加冰水接觸的面積，酒冰得更快。好像有些牽強，但也有一定道理。最後一個理由和侍酒有關。大家應該都發現，侍酒師倒酒時不會抓住瓶身，而是將拇指放入凹槽，另外4隻手指托著瓶身。對自己指功信心不大的朋友，用這種倒酒方法之前要三思。

專家對凹槽存在的意義還有很多講法，但並沒有一種和酒本身的品質有關，所以根本不用理會凹槽淺或深。一個最簡單的例子 —— Louis Roederer Cristal 就是平底，但也不會影響它作為最優質 Champagne之一的形象。

看酒瓶一定看不出酒的好壞，想挑選到靚酒，還是正正經經去學酒吧！

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