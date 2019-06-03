【文學評論】香港首屆文評大賞　以評論超越評論！

香港文學評論？像高登、連登，只有那些正評、負評一樣嗎？ 其實文學評論這回事從來都不遙遠，像大家在討論金庸的武俠作品誰最好打；哪個情節最扣人心弦；將金庸、古龍、黃易等作比較，已經是一種文學評論。

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文學評論與生活可以好貼近，聽「香港文評大賞2019」的發布會塈講座，香港文學評論學會邀來葉輝先生和蔡元豐博士跟觀眾分享他們對評論的見解。葉輝先生以一篇高水準的評論〈形象和抽象：美學散步〉帶大家漫遊在詩、文、畫、評論的世界，教人如癡如醉。蔡元豐博士則將當日場地的房間變成大學講堂一樣，向出席者娓娓道來何謂評論，又如何通過評論讓文學作為一個城市的映照。

左起：葉輝先生、吳美筠博士、蔡元豐博士。（作者提供）

公眾對於評論的印象可能只是一種留言，其實評論也是一種文學，本身文學評論就是一種文體！隨便翻來古籍例如《典論》、《文賦》、《文心雕龍》，無一不擲地有聲，辭藻華麗，每個作者都才情並茂。讓我們回歸到「香港文評大賞2019」，主辦者是香港文學評論學會，評審名單非常強大，包括小西老師、麥欣恩博士、曾卓然博士、鄭政恆先生、劉偉成先生、吳美筠博士、陳國球教授、葉輝先生、蔡元豐博士及鄺可怡教授。不如先看看香港文學評論學會主席吳美筠博士對文評大賞的看法。

左起：葉輝先生、吳美筠博士、蔡元豐博士。（作者提供）

「文評大賞2019」這個比賽整個構思在一年之前，目的在於推廣文學評論、推動書評教育、提升大眾對香港文學的理解等等，故此分開兩個組別：書評組和文學評論組。書評組是給中學生參與的，吳美筠博士解釋：「在學校的教育是讀書報告的教育，而大部分時候都需要學生撰寫內容大要。其實這些內容大要出版社在編書，在封底或網站介紹本身已經有。我們希望學生可以建立自己的見解，由書評開始，再作更深入的賞析和評論。」

呢個係一個傳承嘅概念，要對佢哋（學生）有信任。 吳美筠博士

左起：葉輝先生、吳美筠博士、蔡元豐博士。（作者提供）

無論是書評組，還是文學評論組，我們都會見到特別強調評論對象需要是「香港出版的書籍／香港作家著作」和「香港文學」，前兩者不難理解，但是，什麼是「香港文學」呢？這個問題我尚未提出，吳美筠博士早就在講座的解難時間自己提出：評者自證。什麼是香港文學，絕對不能一言以蔽之，也不能一言堂，必須要靠評者群策群力，一起建構、一起定義。

至於大家見到評審陣容之強盛，或者會因而卻步，覺得需要寫得非常學術才能一爭長短。在引用文本佐證之外，其實亦要視乎文章結構、論點、語言能力等等的因素，正如前文提及，文學評論也是一種文體，本身亦是文學一部分。「希望透過是次比賽讓普羅大眾認識到文學評論。」這是吳美筠博士的願景，她更提到青年文學獎已經多年沒有辦文學評論組的比賽，直至邀請了她擔任評審，她倡議重新加入文學評論，這組別又重見天日了。故此，文學評論不應囿於學院之內，它本身也可富生命力，如詩如畫，不只限於沉悶的學術文章狀態。

香港文學評論也有出過相關文集。（作者提供）

著名詩人飲江（圖最右）也有出席。（作者提供）

再次強調的是，文學評論並不遙遠，文學評論作為文體、文學一部分已是許多年前的事，首屆文評大賞可以提醒大家，對，還有這一類作品存在。就好像我們常常犯糊塗，明明戴着眼鏡卻問別人：「我的眼鏡在哪裏？」說文學評論是瑰寶、是滄海遺珠可能太誇張，欠真實，但文學評論確實就像我們身邊日常的事物，普通得我們不觀察就不察覺，但它卻實實在在是生活的一部分。

作為日常生活一部分，還有書籍。講到讀書風氣不流行，吳美筠博士似乎都想為年輕人討回一點公道。「你能唔能夠話學校裏面搵學生睇書，一百個都冇？十個都冇？」當人人都說年輕人不讀書、學生不讀書，更遑論寫書評啦！其實這些說話正正打擊年輕人的信心，鼓勵年輕人有那麼難嗎？

鼓勵年輕人有那麼難嗎？（作者提供）

關於撰寫書評這一範疇，香港文評大賞項目經理王曼㦤女士（Vanessa）也有她的看法。如果大家有看《紐約時報》，應知道該報特設書評版；問及為什麼香港書評不流行，Vanessa說其實在香港閱讀的風氣確實不是非常盛行，連帶書評也不流行，背後原因乃現今時代比較碎片化，在數碼科技急促發展下，人們接觸資訊就比較急促，變相閱讀是一種較為「奢侈」的行為，因為時間上有點不太允許。

「你唔知道幾時真係有機會攞本書出嚟睇。」時間上不允許，或許是環境所致，然而每人每日都只有廿四小時，要怎樣利用手上的時間真的是閣下自理，而Vanessa覺得，閱讀可讓人從書本中的世界學習到更多，而書評是透過評論以不同角度去看同一樣事物，也就是說從閱讀累積知識，再從評論引發個人思考，從多角度觀察事物。

香港文評大賞項目經理王曼㦤女士認為香港閱讀風氣不盛行。（作者提供）

於是，無論書評也好、文學評論也好，首務就是要鼓勵閱讀風氣，從而推動香港文學、讓更多人可以仔細閱讀和細琢文本意思、價值。至於如何寫文學評論，參加文評大賞有什麼貼士呢？

蔡元豐博士提到，寫得文學評論，最好要有感情投放在裡面。他提到曾經有個越南學生的論文研究寫得讓人熱淚盈眶，研究《倚天屠龍記》將冰火島與越南那種邊緣、被流放的感覺併在一起，屬於投放、反射。

蔡元豐博士提到，寫得文學評論，最好要有感情投放在裡面。（作者提供）

那他有五點惠及參賽者參考，大家緊記這五點了：題目選取、整合拓展、表達組織、見解論證及語文能力。

「提問題真係好緊要嘅。你要運用適當嘅研究方法去解決問題。即係話問題選取重有研究方法喺入面，佢唔係淨係一個題目。佢有咩方法（有時候）可以變成理論。」──蔡元豐博士

在題目選取他舉出金庸（查良鏞）回答《紐約時報》時承認有政治情懷，《鹿鼎記》包含香港的政治隱喻。這可能是詮釋方向之一。

其二，整合拓展，即是善用並整合參考材料，這範疇須參考的可以是古今中外的作品，但是，「更重要嘅係二手資料，即係其他人點樣講（個作品）。」蔡博士舉例說明：陳冠中的《建豐二年》，作者有自己現身說法解釋何謂烏有史，在《字花》也有人評論過。「做評論係評論緊兩樣嘢，一個係作品本身，另一個係評論，即係你評論緊人哋嘅評論，即係互動呀。」這個論點，在於提醒參賽者文學鑒賞和文學評論的分別在於前者道出好壞，後者則跳出好壞框架，好壞包含在評論分析裡面。

第三是表達組織，一篇文學評論要有結構，詩歌有結構、小說有敘事結構，每一部分都需要緊扣主題，運用資料、觀點論述鋪展出來。

第四點是見解論證，這個跟整合托展又有點關係，你引用完一堆資料，論證過程詳盡精密，但裡面是否有個人看法？還是拾人牙慧？

最後一樣是語文能力。「你冇理由評論緊文學作品，自己文句唔通順、用詞唔準確、錯別字連篇」。蔡博士提及多次文學評論是文學的一種體裁，同時也是文學創作，故此需要一定語文能力；同時他提醒大家避免歐化病句：「我是『一個』學生，聽落好似冇問題。但細心諗，難道可以是半個學生咩？我們呢本書進行乜乜乜討論，點解唔可以直接講返討論本書呢？」

以上五點雖然不完全是評分的標準，只是蔡元豐博士對大家的一點忠告，其實無論參賽與否，寫文學評論與否，也受用終生。（作者提供）

以上五點雖然不完全是評分的標準，只是蔡元豐博士對大家的一點忠告，其實無論參賽與否，寫文學評論與否，也受用終生。談到受用終生，葉輝先生提到他遇上熊秉明、宗白華兩位先生也受用不盡。

葉輝先生談文學評論，主要是提醒大家什麼是不好的評論。他提到建築師貝聿銘離世，很多人發表評論，「我哋擔高個頭就見到中銀大廈」，這些是空洞無物的評論，我們必須避免「假、大、空」的意見。

葉輝先生談文學評論，主要是提醒大家什麼是不好的評論。（作者提供）

香港文評大賞2019將於7月31日截止報名，自問喜歡讀書的中學生、自問對香港文學富熱誠的你，還等什麼？執起筆來，勇敢表達自己吧！

比賽為香港藝術發展局資助。參加者須將表格連同身份證文件副本檔案及作品檔案，可以電郵，郵寄或登入Google表格連結方式遞交。詳請可瀏覽文評大賞的網頁：https://www.literaturehk.com/2019-2#

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「以評論超越評論 評論本身就是創作」​】

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