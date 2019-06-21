九龍城日式概念大樓「三和叙」 體現日本料理精髓

食日本料理，香港人就地利之便當然愛到日本，但原來對不少外國人而言，香港也是個聚集日式美食的天堂。然而，經歷多年來的「放題之亂」，加上香港人工作壓力大胃口差，可能寧願Eat Less，Eat Better。於去年底，在九龍城開了一家「三和叙」，整幢獨立大樓是日式餐飲概念大樓，由五位大廚主理三大傳統日本料理菜式包括壽司、鐵板燒、爐端燒。

三和叙去年底還是試業性質，老實說彌漫著日本整齊嚴謹的氣氛，令客人沒有預約之下也不敢貿然Walk in。試業期間廣納意見，至今好評不斷，畢竟和食概念大樓亦算創新。經歷4年策劃和籌備，大樓每層功能不同，風格亦不一樣。地下只提供爐端燒，開放式廚房設計，顧客可與廚師互動；而一樓則以鐵板燒及和食為主，當然是準備了長長的鐵板燒長枱，主廚在顧客面前即席操刀。走到二樓，風格截然不同，參考「數寄屋」風格，即是日本的茶座敷，總是象徵著風雅之士，這層是聚會用餐的房間。再上的都是私人VIP房，專為聚會及派對而設。

再說「三和叙」這個名字，「三」代表三款主打料理，「和」指和食，而「叙」則指美食與聚會融合的餐飲槪念。提供的料理定必是嚴選的時令食材，所以不時會更改菜單。創辦人熱愛日式美食，也愛分享和廣交朋友，所以自2014年起就萌生念頭，要打造一家貫穿美食與共聚時光的地方，著重餐飲體驗，而要營造出正宗的日式餐飲體驗，每一個細所都非常嚴謹，餐廳的高級顧問林耀文師承日本名廚松島師傅，餐廳內所使用的餐具都來自日本，更選用來自日本新潟縣的100%山田錦大吟釀作為餐廳的自家品牌清酒。菜單除了嚴選時令食材，也秉承日本精緻飲食的精神。

龍蝦鐵板燒 在今夏，除了晚市之外，餐廳特意於周末增添二時至六時的時段，特別推出四道菜的餐單，主打精製龍蝦鐵板燒，另可選擇和牛鐵板薄燒及西京燒銀鱈魚，真澄清酒、紅酒、 日本產蘋果汁更是無限量供應。此外，當然包括季節時令刺身，另外更有多達10款特製迷你飯麵，自選兩種，餐廳特別推介炭燒鰻魚飯，原來自江戶時代日本人就習慣在夏天吃鰻魚，相信鰻魚可提升食慾，可以在炎夏補充豐富營養。而冷稻庭烏冬、冷梅子素麵或冷蕎麥麵也是港人最愛。

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