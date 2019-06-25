【IKEA大眾化設計】電競配件UPPKOPPLA、太陽能燈SAMMANLÄNKAD

早在去年的亞運，不論你是年輕人或是家長，都會發現「電競」這兩個字已成為全球趨勢之一。原來，全球已經有超過20億人屬於遊戲玩家，如此大的受眾群，對於IKEA而言，已經是不可忽視的「大眾」，故此，IKEA在剛過去的於六月頭舉行年度盛事——「大眾化設計日2019」，其中一個發布項目就正是「電競」這個新領域，今回就先介紹IKEA聯乘客制3D打印醫療可穿戴設備公司UNYQ的《UPPKOPPLA》，以及旨在紓緩當代能源問題、聯乘社企Little Sun而創立的太陽能企劃《SAMMANLÄNKAD》。

首先，可能大家都會感興趣何謂「大眾化設計」（Democratic Design）？始源自1995年，由IKEA推出並於2014年改良其理念，旨在基於功能主義和人文主義的傳統風格，以有趣的態度挑戰產品設計而改變世界，為大眾去創造可締造更美好生活的設計。至今，基於此概念而貫徹始終的品牌產品，其核心概念都涵蓋幾項元素：設計（Form）、功能（Function）、品質（Quality）、可持續發展（Sustainability）和低價（Low Price）。

電競新寵兒《UPPKOPPLA》 同時，基於以人為本的理念，品牌看準現今世界的發展趨勢，針對新興受眾而設的設計作品應運而生，而《UPPKOPPLA》正是其中一個好例子。愈來愈多年輕人「宅」在家，花在電競遊戲之上的時間亦可能不少，這個發生在家居中的趨勢轉變，作為IKEA的本行又豈能袖手旁觀？於是品牌與與UNYQ合作，這是一家提供定制3D打印醫療可穿戴設備區域學院的設計公司，以其在電子競技中的教育結構、計劃和課程而聞名。UNYQ以3D掃描技術根據不同身體的基礎上個性化定制《UPPKOPPLA》，一系列家居產品如遊戲配件、桌面支架、椅子和桌子等，而腕托、滑鼠集線器和鍵帽，更是直接地改善遊戲體驗，以提高遊​​戲精準度，其生物識別技術的原型及應用程序已在「大眾化設計日」展出，並由一眾參與者實地體驗。

「UPPKOPPLA」一字在瑞典文中解作「在線／Online」，真的貼合受眾所需。產品還在開發中，計劃從2020年開始銷售，至今，電競業的急速發展，老實說作為其中一分子都不禁敢到驚訝，至今甚至不少年輕人把電競當作全職，其發展潛力無可比擬，相信令人驚艷的個性化定制腕托，定必成為電競受眾的新寵兒。此外，個性化定制好處除了提升產品合適性與品質，解決個人的獨特需求，甚至能夠為遭受身體殘疾或身體緊張的人們提供解決方案，而且還能減少生產上的浪費，正正呼應了品牌「可持續發展」的核心元素。在這遊戲產業人們的目光總是放在硬件之上，但UNYQ的技術應用更進一步接觸到這行業未被開發的部分。

把太陽儲存下來帶入屋！《SAMMANLÄNKAD》 接下來繼續探討的，是長久以來，甚至可以說是有人類文明以來就存在的問題：能源。在上世紀，可能我們還活在制水、停電之類的基本生活問題之中，但在今天仿佛不復存在。早在19世紀的第二次工業革命就由電力的應用開展，但百多年後的今天，原來全球上大約每七個人，就有一個人沒有或只有極少的電力供應，人類生活依賴能源，能源不足帶來的延伸問題極嚴重，難道在今時今日還要鑿壁偷光？在香港，不難看見「傳統」的太陽能板，黑黑藍藍的長方形置在天台，其實太陽能板並非那麼觸不可及，而是當中的配電問題、安裝費用等，將之限制於普及層面。

但的確，可再生能源若成為生活之日常，有助於實現可持續和獨立的生活。而這亦是一系列新作《SAMMANLÄNKAD》的理念，是由IKEA與社企Little Sun合作的企劃。後者是由藝術家Olafur Eliasson和工程師Frederik Ottesen創立的全球項目和社企，旨在為全球社區帶來可持續、可靠且價格合理的照明和能源解決方案。不只是為了第三世界地區服務，看過產品的設計及應用性，相信人人都會心動，用作提高家居品味亦無不可，而且誰說我們不需要環保的能源？

《SAMMANLÄNKAD》系列的核心產品是「太陽能燈」，當然並非聞西發明的那種珍道具，日間儲存能源，於夜間可以放入屋內化作各種電燈，正如「Little Sun」的名字，作品外觀猶如太陽系，金屬支架具有功能性並設計感十足。「SAMMANLÄNKAD」這個字的瑞典文意指「Connected」，與其說它是連接人與人、人與物，不如說光就是一道橋樑，其媒介意義在於傳播，藉此建立美好的人類社會。系列作品將於2021年在IKEA發布。