【Rolex】勞力士入門系列價格懶人包　上車必讀！

勞力士在製錶品牌中有一點國民高級錶的味道，雖然他們家在多數人心中等於好錶、保值的代名詞，但比起AP、朗格、PP或VC⋯⋯這些品牌，勞的確在價位上是相對可親的，當然這種可親程度不是像入門品牌可能定價幾萬塊就有，而且入門品牌的折扣也比較多，但是如果努力存上一段時間的錢，把自己的購錶預算拉到進階高級錶門檻的20、30萬左右，勞力士其實還是有著不少選擇。那麼問題來了，現在想要入門一只勞力士的價格是多少？這個問題並沒有一個統一的答案，因為勞旗下系列各有各的定位，隨著材質、功能性的不一樣，價格也會有所差異，不過如果想要知道大概多少錢可以入手一只勞力士男錶，我們還是可以按照系列大概找出其中入手門檻最低的款式以供參考。

目前勞力士旗下的系列粗分成Oyster Perpetual蠔式運動錶和Cellini正裝錶，後者除了相對冷門一點之外，它們連最基本的三針款都是採用貴金屬錶殼，所以價格從台幣50萬起跳，在此我們先直接跳過。至於延伸系列多達十幾款的蠔式運動錶是勞力士最受歡迎的主力無庸置疑，可是其中也還是能按照市場熱度區分入手難易度，因此有些人氣款如Daytona、GMT-Master II、Sea-Dweller和Submariner等即使有推出鋼殼，但它們通常不會照著定價銷售——也就是超定價的情形比較嚴重，這些人氣款也不太符合入門的意義（要嘛等很久，就算買到了也是要付出更高額的代價），同樣不列入討論。還有一些例子是像Day-Date、Sky-Dweller或Yacht-Master，可能是系列最基本的款式就是半金材質甚至全都用貴金屬製造，又或者是功能性比較複雜，因此他們的入門款門檻也都相對更高，同樣不列入下面的名單中；經過前面的刪去法後所留下的，大概就可以做為入門勞力士手錶的指標，以下來了解這些基本款勞力士的行情。