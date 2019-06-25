【鑽石冷知識】八心八箭是最好？一文破解五大謠言

鑽石鑽戒大家都愛，而在購買時當然大家都會依照4C原則克拉、淨度、顏色來挑選，或是一些在網路上到的相關鑽石知識，來鑑定鑽石的好壞，但畢竟都是從網路上不知名看來的，所以當然可信度就會大大的打上一個問號。以下就要來幫大家破解這些謠言，且來説說哪些鑽石知識，才是真實且可以幫助你挑選鑽石好壞的。

天然的鑽石，它是否足夠閃亮，也被許多外界因素所影響著。（世界高級品）

1.天然鑽石有內含物

天然鑽石有內含物，人工合成鑽石沒有內含物這是一個不正確的謠傳。實際上，內含物是有助於寶石學家鑑定寶石是屬於天然寶石還是合成寶石的重要標誌之一，此處要排除那些無暇的天然鑽石。如果是非專業人士來看鑽石，可能會因為光的反射，或是因為鑽石刻面交線而導致很難觀察到鑽石內的內含物，所以說，要用放大鏡來觀察內含物，也是沒有想像中那麼簡單的。

2.夠亮才是天然鑽石

對大部分的人來說，幾乎所有的寶石，例如紅寶石、天然鑽石、人工合成鑽石，它們都很亮，因此，用看鑽​​石是不是足夠光亮來判斷是否是真鑽，也是沒有保障的。即使是天然的鑽石，它是否足夠閃亮，也被許多外界因素所影響著，比如切工、刻面數量、切工質量、外界光照程度和潔淨程度都是影響到它是否足夠閃亮的因素。

3.滴水鑑別鑽石

所謂滴水鑑別法就是，先把鑽石擦拭乾淨，然後再在它上面滴一滴水，水滴在人工合成鑽石上面會散開，而在天然鑽石上則呈現規則的圓水滴形狀，但其實這個方法根本完全沒有科學依據，所以是不能拿來當鑑別天然鑽石的方法。

事實上人工合成鑽石也是鑽石，其物理性質、化學性質和天然鑽石都是相同的，然而，實驗室培育的鑽石和天然鑽石在價格上卻差異顯著。實際上，並沒有簡單可靠，且可以自己動手就能100%確定是否為天然鑽石還是其他材質的方法，鑑別是否是天然鑽石這麼專業的事情還是交給專業的檢測機構去做。可是，要注意的是，也不是所有證書都能相信的。一些不知名也不權威的機構出的證書，可信度就相對沒有那麼高，不但他們的評級標準非常寬鬆，更有可能檢測不出是否為合成鑽石。

不過目前比較權威的幾大國際機構出的具體證書還是可以被信任的，例如大家常聽到的GIA、世界上規模最大的珠寶鑑定機構IGI、國際三大鑽石權威的HRD，經過這些機構認證的鑽石，買起來更又保障。

4.向天然鑽石呵氣不會有霧氣

此類霧氣測試，會受到環境、濕度的影響，且實際上合成鑽石和天然鑽石的反應結果是一模一樣的。

5.八心八箭比較好？

八心八箭鑽石起源於日本，是日本人在挑選鑽石中無意發現的八心八箭只是對鑽石切工的對稱性要求高而達到一種特殊光學效果，普通人需要藉助特殊的觀察鏡才能看到，肉眼是看不到的。八心八箭也只是一種特殊現象，它並沒有具體數據的支持，通常大部分3EX切工的鑽石大部分會有這種現象，部分VG切工的鑽石也會有，而鑽石的火彩跟亮度還是以GIA的切工分級為標準劃分。所以這一點我還是希望消費者有個客觀的態度看待。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：鑽石有八心八箭才是最好的？一次破解鑽石五大謠言讓你購買時不怕被騙】