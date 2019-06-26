【達文西密碼】《救世主》主筆另有其人　專家：達文西助手所繪

2017年11月，達文西畫作《救世主》（Salvator Mundi）在紐約佳士得上拍，天價US$4.5億（HK$35億）成交，榮登拍賣史上最貴藝術品的寶座，全球震撼。事情本已塵埃落定，惟如今卻有世界頂尖的達文西專家跑出來，說《救世主》其實是達文西助手所繪，究竟所為何事？

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時間回到2008年，一眾頂尖的達文西專家獲倫敦的國家畫廊邀請，前往鑑賞畫作《救世主》。2011年，國家畫廊在一片爭議聲中，借下畫作以參與其「達文西：米蘭宮廷畫家」展覽。至2017年，《救世主》在紐約天價成交。

當時，佳士得如此介紹：「畫作再次交由上述數位專家及David Ekserdjian（萊斯特大學）於紐約進行研究。一眾學者達成共識，一致認為《救世主》出自達文西之手，並且是眾多摹作和學生作品當中的唯一原畫。」

今次事件主角Carmen Bambach，是全球頂尖的達文西專家，同時亦為紐約大都會藝術博物館（The Met）的策展人。上述的「一眾學者」就包括Carmen在內。可是如今，她本人否認此說。

Carmen認為，《救世主》其實是達文西助手 - 博塔費奧（Giovanni Antonio Boltraffio）的作品。至於師父達文西本人，只在上面略為潤飾了一下。

對於佳士得認為《救世主》曾為英王查理一世收藏的說法，Carmen並不同意。她同時向英國《衛報》表示，2007年時看過《救世主》修復時的情況，知道畫作本身損毀嚴重。至於US$4.5億的天價成交金額，Carmen則說「於我看來，這不是一宗好的投資」。

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