【IKEA大眾化設計】2019注目新品 聯乘SONOS新作《SYMFONISK》

上回開始介紹今年IKEA「大眾化設計日」（Democratic Design Days 2019）的種種新設計以及品牌方向，開始覺得品牌新作愈來愈似叮噹的法寶，無論是功能上還是外觀都令人耳目一新，上回提及的「太陽能燈」《SAMMANLÄNKAD》就是好例子，但要在2021年才推出，令人久等，所以今回就介紹兩個將於今年推出的新系列，「聲光合一」的音響系列《SYMFONISK》以及環保與設計兼具的家品系列《FÖRÄNDRING》。

聲光合一是打破界限還是融合兩者？ 乍看之下，大家都會覺得這是一盞檯燈，不用置疑，但其實，這是一個揚聲器。早前，當IKEA宣佈跟音響生產商SONOS合作，眾人引頸以待，最後終於公布《SYMFONISK》系列新作，主要兩款產品分別是書架式及檯燈或無線揚聲器。近年IKEA的自家設計以及聯乘產品都皆在解決人們面對的大小問題。而《SYMFONISK》則重於解決家居空間不足，起碼音響本身不會白白佔據空間，例如「書架式」設計可增加儲物空間，用家可依需要水平或垂直置放於牆壁上，更可多個組合起來達到立體聲效果。此外，大家焦點可能都不其然地放在「檯燈」之上，原來其啟發源於壁爐的概念，可以發光和發聲的單件。品牌對作品視為「傳統的高科技美學」的挑戰，外觀設計簡約，兩款作品都可以輕鬆融入家中。預計於今年八月《SYMFONISK》於門市推出。

At Sonos we have the sound expertise about speakers in people’s homes. We know that there’s never enough counter space, never enough power sockets, and always too many cords lying around. Together with IKEA, we can solve all these problems. Sara Morris, Product Manager at Sonos

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「FÖRÄNDRING」是由污染走向環保的一步 另一方面，要數一個最影響我們的環境問題，相信連小學生都會答空氣污染。並不是從今起努力儲錢移居瑞士山區，問題並沒有解決，在去年，IKEA推出一個名為「Better Air Now」的計劃，是一個長遠的環保項目。原來，世界上污染問題最嚴重的十個城市中，就有九個位於北印度，而當中最嚴重的問題出於稻草焚燒。有見及此，品牌研究將稻草由污染源轉化為生產原料，而首個企劃就是《FÖRÄNDRING》。