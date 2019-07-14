【白蘭地】紅酒加工而成的更佳產品 ? 同樣係用葡萄做但貴好多 !

有沒有想過，為什麼市面上的葡萄酒主要圍繞那二、三十種葡萄釀造。事實上，世界上用以釀酒的葡萄超過一千種，但我們平時看到的不是 Cabernet Sauvignon、 Chardonnay，就是 Merlot、 Shiraz、 Riesling 等等。那另外成百上千種的葡萄究竟去了哪兒？ 首先有一點需要澄清，有時酒標上面即使只標示一種葡萄，並不一定代表100%都用該品種釀造。不同國家會有自己的規定，例如澳洲酒標示的葡萄品種只需達到75%，阿根廷則要80%等等。剩下的20%～25%只要來自同一個產區，釀酒師一般可以自由發揮。

葡萄除了釀造葡萄酒之外，還能進一步蒸餾出更好的產品 – 葡萄烈酒, 也就是平時常說的白蘭地。

很多產區如意大利、葡萄牙等可以用百花齊放來形容。經常會看到很多奇奇怪怪，連名字都不知道怎麼讀的葡萄品種。另外美國也有很多本土或者雜交品種。當中很多可能都只針對本土市場，根本好少出口。還有一部分葡萄品種，用來釀造葡萄酒，味道可能會很一般，但如果再進一步「加工」就會好得多，價值甚至比葡萄酒還要高好多。

白蘭地（Brandy）就是一個很好的例子，通過蒸餾葡萄酒而得到的一款烈酒，最著名的當屬 Cognac（干邑）。Martell（馬爹利）, Rémy Martin（人頭馬）, Hennessy（轩尼诗）, Courvoisier（拿破仑）这些鼎鼎大名就算沒有喝過也一定聽過。他們都用干邑（Cognac）區規定的6款葡萄 Ugni Blanc, Colombard, Folle Blanche 等釀造，但很少會在酒標上看到。

白蘭地（Brandy）就是一個很好的例子，通過蒸餾葡萄酒而得到的一款烈酒。 ( Bhager/Unsplash )

事實上，法國歷史上第一款白蘭地並不是干邑，而是雅文邑（Armagnac）。可能有朋友未必聽過 Armagnac，都難怪，它的名氣的確遠遠不如干邑。雖然更早出現，香味都更香、更濃郁，但由於深入內陸的地理位置決定它更難向世界推廣 。釀造 Armagnac 的葡萄品種和干邑類似，還多了一款 Baco。

兩款白蘭地都講究混調和陳年，所有干邑都至少在木桶陳釀2年以上，Armagnac 至少要1年。我們經常看到的「VSOP」（Very Special Old Pale）代表混調的酒中最年輕的 Cognac 或者 Armagnac 至少陳釀4年以上。「XO」（Extra Old）更加是最少10年以上，可謂滴滴皆辛苦。同樣用葡萄做，價值卻比葡萄酒高好多。

西班牙也有自己的白蘭地——「Brandy de Jerez」，主要用 Airén 釀造。這種白蘭地並不常見，調酒師可能會更熟悉。另外智利和秘魯都有自家製白蘭地叫「Pisco」，用香氣撲鼻的葡萄 Muscat 釀造。秘魯和智利有著各自不同的風格，譬如秘魯不會入桶陳年，無添加，甚至連水都不加（大部份烈酒蒸餾之後會用純淨水稀釋）。智利則用多達 11 種更香的 Muscat 釀造，可以入本地的 Rauli 木桶陳釀。如果想知道兩種 Pisco 有什麼不同，下次去酒吧點一杯 Pisco Sour 試下就知。

如果想知道兩種 Pisco 有什麼不同，下次去酒吧點一杯 Pisco Sour 試下就知。 (_mepo_/Unsplash )

而你最想不到的是，原來葡萄皮都可以用來做烈酒。意大利的「Grappa」就是用剛釀完酒的殘渣（皮、肉、籽、莖）釀造而成。果然物盡其用，非常環保。如果用紅葡萄殘渣，因為已經內含葡萄酒（釀紅葡萄酒時需浸皮），可以直接蒸餾。但白葡萄殘渣不含葡萄酒，就要重新加水發酵，然後蒸餾。聽說有人喝 Grappa 可以喝得出葡萄品種，不知是真是假。

除了做 Grappa，好多酒莊還會賣葡萄渣給附近的 spa 做紅酒浴。真正的紅酒浴應該要用葡萄渣，而不是靠幾瓶廉價紅酒 。其實葡萄還可以做 Vodka，不過反正最後都沒有味，而且很多原料譬如馬鈴薯、穀類都可以用來做 Vodka，根本好少會用更貴的葡萄作為原料。

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