【Hermès】Kelly手袋影子下的首飾系列　優雅與粗獷的結合體

1930年代， 愛馬仕創作了一款風靡一時的手提包，又於1956年將其以格蕾絲·凱里的名稱易名為Kelly包。凱莉包經過幾十年的淬煉，依舊是愛馬仕的經典包包，完全不遜色於柏金包。而凱莉包傳承到現在，包包上的這顆精緻的旋轉鈕扣不僅可以出現在皮質的包包上，也出現在了愛馬仕Kelly Chaine系列的珠寶設計中。

▲當時因為凱莉王妃帶著這款包包在大眾面前，因此愛馬仕順勢將其改名為凱莉包。﹙世界高級品提供﹚

Kelly系列囊括了手鍊、項鍊、戒指等類型，主要以黃金、白金以及玫瑰金三種不同金屬材質打造而成。珠寶的打開方式與凱莉包保持了一致的設計，只需要輕輕一扭，手鐲便可打開，佩戴起來非常方便。在鎖扣的四個邊角分別以4顆鑽石加以點綴。

戒指也為不同手型和不同喜好的人群分別設計了寬版和窄版，有素金款式和鑲鑽款式供人挑選，不同的寬度也讓Kelly旋轉扣得到了更多的展現形式，但無論怎樣改變，都始終追隨著Kelly包原有的優雅設計。

除了對Kelly旋轉扣的高度還原，愛馬仕還推出了這樣一個優雅與粗獷的結合——Kelly Chaine。說起Kelly不禁讓人聯想到愛馬仕無比經典的Kelly包，而錨鏈一直是愛馬仕近年來比較追崇使用的設計元素。讓人意想不到的是，當這看似毫不搭配的兩者不期而遇，搭配出異想不到的結果。

首先，愛馬仕仍然保留了Kelly旋轉扣的特殊造型，但在旋轉扣的兩端融合了粗線條的鏈條，再以一枚枚鏈結相接，如此，一條大膽前衛的鏈條便打造完成了。不僅如此，Kelly Chaine系列能夠給人一種舒適而不突兀的感覺，很大的一個原因在於使用了黃金材質，比起柔和的玫瑰金色澤，黃金看似更加硬朗，這也為Kelly旋轉扣無形中增加了幾分英氣，讓它能夠更好地與這種粗獷的設計相融合。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：你以為買愛馬仕凱莉包就夠了嗎 同時佩帶內行才知道的凱莉包珠寶系列才專業】