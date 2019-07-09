【江詩丹頓】Overseas黑白面夠耐看　日內瓦印記份外高尚

過去幾年江詩丹頓對於「以頂級品牌的身份涉足中價位產品」這個業內熱門的趨勢做過不少試探，包括Overseas的改款以及Quai de I'lle和Historique系列推出不鏽鋼款式等都被視作是相關概念的延伸，不過直到2018年Fifty-Six的發表才終於讓我們看到VC對這個市場的終極計畫——或許也還不到終極，但比起之前的幾次，它的確顯得更為完整而有系統。 文：Kyo

錶面原始的層次就相當豐富，除了主面盤和子面盤之間的高低差，邊緣的分鐘刻度之外又做了一圈立體的計時秒針刻度，以一種機能性的方式來展現外裝作工。（江詩丹頓）

評點一：Overseas仍屬層峰市場定位

Fifty-Six的推出也有助於釐清Overseas的定位，兩年前縱橫四海剛改款的時候有些人會誤解它就是VC用來針對年輕消費者的中價位商品，這種理解在「年輕消費者」的部分是正確的，但要說它是中價位商品這肯定是沒好好看過它的標價，以本次我們介紹的這款而言，不鏽鋼的計時碼錶定價近百萬這無論如何都是頂級品牌的行情，Overseas或許有打算透過更為休閒動感的設計吸引新一代的買錶人，但在價位上它並沒有對一線品牌的身份做出任何妥協，而如今真正用來進攻中價位的Fifty-Six出現了，某種程度上也形成了一個對比，讓Overseas的市場區隔更加明確。

可自行拆換的錶帶是新版Overseas一大賣點，而這種機構到了2018年一躍成為市場上的熱門趨勢。除了鍊帶之外另外附有鱷魚皮帶和膠帶，後兩者配合面盤也都做成了黑色的。（江詩丹頓）

評點二：樸實但辨識度高的反熊貓面

這只黑面白圈的反熊貓面盤是Overseas比較近期推出的款式，在2016年新版剛發表的時候這一系列的面盤顏色以深藍和銀白兩種為主，除此之外它在女錶和超薄款式上還另外做了粉紅和深灰等等特殊色，至於黑色則是兩年後推出的全新配色，雖然顏色本身並不是什麼罕見的選擇，但對看慣了之前款式的我們來說仍然頗為新鮮。 這次同時推出的包括了計時碼錶和三針款，而其中的計時碼錶又因為採用了雙色面盤而顯得更為突出；原本藍面銀面的計時款都是單色面盤——儘管子面盤有另外施以不同的表面處理讓它們在反光下得以突顯出來，但那對比畢竟不如黑白兩色的反差來得鮮明。

這款搭載的5000系機芯是VC搭著Overseas改款一同推出的新機芯家族，目前除了Overseas之外也有在少數其他系列的錶款中使用過。5200是其中的計時款，採用目前業界標準的導柱輪和垂直離合。（江詩丹頓）

評點三：雙色面盤散發的復古味

主面盤的黑色跟藍面版一樣採用了鏡面處理，外圈的刻度則另外做了消光，3、6、9三個子面盤表面刻有同心圓紋，整個錶面從配色到質感都有清楚的層次。之前的Overseas作為奢華運動錶的菁英身份相當明顯，雙色面的計時碼錶讓它多了一種1970年代運動錶的味道，雖然同樣要價不菲，但卻為它增添了幾分親切感，或許也更能切入系列所追求的年輕主題。

Overseas計時碼錶錶（江詩丹頓）

Overseas計時碼錶錶 不鏽鋼材質 5200自動上鍊機芯 時、分、小秒、日期顯示 計時碼錶功能 藍寶石水晶鏡面、透明底蓋 防水150米 錶徑42.5mm 參考價：NT$ 950,000

如果你想入手：

放眼頂級品牌的鋼殼計時碼錶作品，Overseas這款價位並不算特別高昂（但口袋不夠深還是比較難觸碰得到就是），它在同級同價位裡面的競爭中有幾個比較起眼的優勢，包括它的5200機芯是VC 2016年才推出的新機芯家族，規格很現代加上有日內瓦印記掛保證，品質和機芯零件的修飾都是一流水準；此外Overseas目前最讓人印象深刻的就是它的錶帶快拆系統，可以隨意切換鍊帶、皮帶和膠帶，同樣一只錶能夠變換三種感覺，而且錶帶更換又很方便，凡此都會讓錶主下手買這款錶時更覺得心甘情願。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：有日內瓦印記的高階計時錶 江詩丹頓Overseas黑白面耐看的經典】