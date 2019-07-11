【HUBLOT】藍寶石水晶陀飛輪　創意與技術一流成登峰造極之作

當陀飛輪技術已解鎖，如何發展出具有特色的陀飛輪讓人印象深刻，成為品牌不得不思考的重要議題。而宇舶無疑是其中最充滿創意的品牌之一了。圖為宇舶Big Bang藍寶石陀飛輪腕錶。﹙iWacthome提供﹚

宇舶HUBLOT堪稱為材質的魔術師，除了曾經開發許多超乎想像的材質作為錶殼之外，就連現有材質，他們都能有不同於眾人的表現。例如碳纖維，除了將碳纖維與金混合，也引入3D列印技術，製作出有弧度的碳纖維錶殼。近幾年，他們在藍寶石水晶錶殼的積極表現，更是令許多人眼睛為之一亮。而此次討論的Big Bang藍寶石水晶陀飛輪，可算是他們發動的第二波的藍寶石攻擊。

藍寶石水晶錶殼。藍寶石水晶因為硬度高，導致加工不易，大多品牌使用此材質時，會選擇相對單純的形狀。但宇舶不只用於有多層轉折的Big Bang系列，包括鏤空機芯機板亦然，足見其氣魄。﹙iWatchome提供﹚

所謂第二波，是因為這款Big Bang藍寶石陀飛輪腕錶不只使用藍寶石水晶作為錶殼，面盤、部分機芯零件也用上了藍寶石水晶。傳統認為優秀的鏤空腕錶該當有高度透光性，以此邏輯，連錶殼、機芯骨架都能透光的設計，絕對是鏤空的極致。不過，看似簡單，藍寶石水晶的硬度僅次於鑽石，需透過削切拋磨成形，而且鑽頭的速度也要掌握得宜，不能過快，以免藍寶石水晶產生裂痕。

藍寶石水晶陀飛輪。六點鐘位置的為陀飛輪，框架採用典型宇舶陀飛輪形象，特別的機芯大量使用藍寶石水晶材質，包括支撐陀飛輪的支架也是，展現出不同於一般鏤空的透視感。﹙iWatchome提供﹚

加工困難可以想見，因此大多品牌在採用藍寶石水晶作為零件時，都會選擇相對單純的形式。但路往簡單走向來不是宇舶的態度，除了以藍寶石水晶製作轉折豐富的錶殼外，機芯骨架、陀飛輪的支架也採此一材質。內裝內裝HUB6016手上鍊機芯，這是品牌自製的五日長動能陀飛輪機芯。直徑34mm，圓為概念的框架概念，以陀飛輪軸心為中心向外擴張，頗為特殊。

腕錶搭載UB6016手上鍊機芯，此為品牌自製的五日長動能陀飛輪機芯。透過藍寶石透明底蓋可看到多顆紅寶石鑲飾於其中。﹙iWatchome提供﹚

而移到此款藍寶石陀飛輪時，宇舶也順勢將機芯基板換成藍寶石水晶材質。由於本來的骨架結構就是相對單純直接的設計路數，相對利於加工成形，且由原本的金屬機版換成通透的藍寶石水晶，更呈現出帶有近未來感的工業風格。與藍寶石水晶錶殼連成一氣，相得益彰。製作困難，但屬於Big Bang的特色機關一樣不少，包括上下錶耳處，按壓後即可快速卸下錶帶的梯形錶帶快拆系統。而如果注意看，此款連錶帶也是採用可透光，質地柔軟的矽膠錶帶，呼應錶殼通透，整體完成度更高。

技術資料

■ 直徑45mm藍寶石水晶錶殼

■ 時間指示，動力儲存顯示，飛行陀飛輪功能

■ HUB6016手上鍊機芯，115小時動力儲存

■ 藍寶石水晶鏡面，透明底蓋

■ 防水30米

■ 限量99只

■ 參考價：4,578,000

■ 洽詢電話：（02）2720-6277

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