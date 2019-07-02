【IKEA大眾化設計】移動「牆櫃」ROGNAN，為家居創造多80呎空間

蝸居議題早已縈繞港人多年，蝸牛尚可蜷縮在因應自己大小的蝸牛殼裡面，但作為人卻未必有選擇。

這不只是我們的問題，愈趨全球化，原來，每星期就有多達150萬人加入城市人口，人愈來愈多，地愈來愈少，單位亦愈是縮小，有見及此，IKEA在早前舉行的「大眾化設計日」（Democratic Design Days 2019）宣佈跟美國初創家具公司Ori合作，研發出一個專門針對細小居住空間的機動家具系列「ROGNAN」，將於下年2020年，在以住屋問題聞名的日本及香港推出。

IKEA向來致力針對人文問題而在家具的層面提供解決方案，面對著細小而不足夠的居住空間，我們不可能把家具縮小，因為我們的體積不會縮小⋯⋯日本人在收納、清理的方法上下功夫，但空間不變卻是死症，所以是次IKEA與Ori卻想在家具的功能上發揮想象，當我們在使用衣櫃時，並不需要床，在睡覺時也不需要梳化。就算睡到半熟想起身看凌晨四時的新聞直播，也只需要按一個制。

這正是品牌所提倡的「大眾化設計」，以人為本，因應人的基本需求而作出正面解答。「ROGNAN」機器化家具主要結構為一面作為櫃子的可移動間隔牆，連接著梳化，而床是藏在櫃子及梳化內，當睡覺時就按制移出床子。整個組合系統佔地約115呎，可以額外多出約86呎的可用空間。今年的全球生活報告顯示香港的平均呎價約1.64萬港元，這八十多呎價值不菲，重要的是可以靈活選擇運用，正正是港人所需。