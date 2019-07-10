【百達翡麗】入門款Aquanaut加推綠面　平實工業風狙擊年輕一族

百達翡麗的Aquanaut海底探險家2019年新出了一款綠面的基本款5168G，這款基本上是延續2017年Aquanaut問世20週年所推出的漸層藍面5168”Jumbo”而來，它與現行Aquanaut最入門的5167相較主要的差異在於錶徑加大（從40mm變大為42mm），當時5168藍面被視為紀念款的特出性在於它是系列首見的白金材質搭配藍色面盤，比起名義上更直接打出紀念款的5650，5168G即使破百萬還是會被認為相對容易入手，也許是受到市場反應的鼓舞，因此PP 2019年才會打鐵趁熱再推出綠面新款，與漸層藍面一起打破Aquanaut過往稍感保守的黑面或咖啡面傳統，從視覺上打入更多年輕族群的心。

▲略帶八角形的圓形錶圈在表面處理時非常麻煩，一不小心形狀就會跑掉，凡此也更見PP的功力。儘管賣超過百萬了搭的仍然是膠帶，維持系列的經典運動錶形象。﹙世界高級品提供﹚

評點一：逐漸擺脫金鷹平價版的印象

Jumbo這個名稱原本是對初代Nautilus 3700的暱稱，在一般的認知中，Aquanaut算是Nautilus的平價版，但由於5168G採用了跟3700相同的42mm錶徑，因此PP官方同樣也沿用Jumbo來稱呼它。而這款5168有不少地方都是在針對系列作為Nautilus平價版的這點再往上升級的，沿用Jumbo的名字是一例，過去彷彿是專屬於Nautilus的藍色面盤也已經被用在Aquanaut上了，更何況2019年的綠面，這根本就是連金鷹都還沒到過的新境界。

▲綠面本身仍舊具有棋盤紋裝飾，而白K金的指針與時標則是對應錶殼材質，在卡其綠面的映襯下，閱時效果清楚。﹙世界高級品提供﹚

評點二：從面盤上的細節區辨兩種大小錶徑

前面有提到，5167的錶徑為40mm，至於5168的42mm，表面上看起來加大的幅度其實不多，比較容易分辨差異的線索大概只有日期窗的位置稍微內移了一點，因此切掉的時標比較少。不過作為貴金屬材質的高級錶款還是會要有一些升級的動作，因此這次面盤數字外圍的矩形整點時標跟數字一樣使用了鑲上去的白金部件（5167只有數字是鑲嵌式的，外圈時標是直接點塗料），這點也可以解讀為由於錶面加大的關係，所以讓品牌更有餘裕去精進一些細節的質感。

▲錶款搭載PP重要的基礎自動機芯324。目前不論是5167還是5168的324機芯都已經換裝Spiromax矽游絲了，走時品質令人放心。﹙世界高級品提供﹚

評點三：首見白K金的驚喜

Aquanaut雖然是PP少見以不鏽鋼材質為主的系列，但它們並非沒有貴金屬的款式，像是玫瑰金錶殼也很常出現在系列上，不過2017年首發的白K金就真的是第一次了。Aquanaut在外型方面捨棄了Nautilus繁複的錶殼結構，改採比較單純的三件式構造，但它的錶圈繼承了Nautilus圓中帶角的招牌造型，像這種微妙的形狀在進行拋光打磨時比較容易變形，是真正需要熟手職人的高難度工序，因此也是最能展現PP作為頂級錶廠價值的所在，因此當綠面的5168G新出的同時，漸層藍面款並未因此而停產，料想PP還是希望將這兩款並存於系列中作為未來開創新作的基礎，未來會不會白金款專出一些特殊配色呢，這點也值得繼續觀察。

Aquanaut 5168G﹙高級品提供﹚

白金材質／324 S C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水120米／錶徑42.2mm／參考價：NT$ 1,207,000

如果你想入手： Aquanaut的誕生一開始就是設定為品牌的入門款，儘管不鏽鋼款破五十萬的起價仍舊屬於高價位的範圍，但對PP來說已經夠親切了。5168由於用上了貴金屬，一百多萬的定價已經遠遠超出系列最初的定位了，但是相對來說它的視覺效果也突破了系列過往的框架，吸引更多想要追求獨特性的族群到這原本被視為錶王入門款的作品上，在運動錶當道的年代，有人肯花上一倍以上的價格入手貴金屬的Aquanaut基本款，其實也沒這麼讓人感到意外。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PP海底探險家5168又出白金款換上綠面新色】