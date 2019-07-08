認識氣泡酒Cava —— 法國香檳的代表作

西班牙 Cava 是對法國香檳最有力的回應！ 很多人都習慣將帶氣泡的葡萄酒稱作香檳。然而，香檳只出自於法國香檳區。其它帶氣泡的葡萄酒充其量只能稱之為氣泡酒。但以香檳釀造法製作的西班牙氣泡卻不能簡單稱之為氣泡酒，它叫 Cava。 Cava 究竟是什麼酒？

產區

Cava 是西班牙 DO 級別（Designation of origin），采用傳統法（即釀造香檳的方法）釀造的氣泡酒。有趣的是，分級制度一般只針對地區，而 Cava 是西班牙唯一一個針對酒款（而非地區）獲得評級。即便如此，95%的 Cava 其實都產自佩內德斯產區（Penedes）。

釀造品種

釀造 Cava 的方法和香檳如出一撤，不同的只是葡萄品種。Cava 的主要釀造品種是：馬家婆（Macabeo / Viura）、沙雷洛（Xarel-lo）、帕雷亞達（Parellada）。​

馬家婆（Macabeo / Viura）負責提供花香、杏、漿果的香味； 沙雷洛（Xarel-lo）增加酸度； 帕雷亞達（Parellada）帶來蘋果、柑橘、青檸等清新氣息。

釀造 Cava 的方法和香檳如出一撤，不同的只是葡萄品種。（Jelleke Vanooteghem／Unsplash）

所以它們結合的產物 Cava 自然果味清新，口感清爽，作為開胃酒最適合不過。當然這樣的組合並不是固定的，越來越多生產商會采用100%馬家婆（Macabeo / Viura）釀造。又比如桃紅 Cava 就會有歌海娜（Garnacha）和慕合懷特（Mourvedre / Monastrell）的身影。有的生產商甚至會加入霞多麗（Chardonnay）和黑皮諾（Pinot Noir），這些都是釀造香檳的品種。只是部分人覺得這樣做會失去西班牙的本土特性。

分級

大部分 Cava 都是干型。品質的最直接判斷標准就是等級，Cava 分三級：普通 Cava – 珍藏（Reserva）- 特級珍藏（Gran Reserva）。一般的 Cava 都會經過至少9個月的酒槽（lees）陳釀。而珍藏級則要求至少15個月陳釀，特級珍藏更要求至少30個月陳釀，並且必須是年份 Cava。​

什麼是年份 Cava？點圖看答案▼

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