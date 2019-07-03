【展覽】「Dispersal」倫敦女藝術家個展 探索當代個人身份

我們生於一個迷失的時代，在這時代豐饒富庶，卻混雜不堪，目不暇給甚至令人找不到自己。說起這些來，是因為今夏於中環立木畫廊舉行名為「Dispersal」——來自倫敦的藝術家Mandy El-Sayegh的亞洲首個個展，當中作品啟發我們去思考並建構個人身分。

《Net-Grid 6》, 2017 by MANDY EL-SAYEGH

Mandy El-Sayegh（1985年於馬來西亞出生，現居倫敦）在2007年於倫敦威斯敏特大學獲得藝術學士學位，其後在2011年於倫敦皇家藝術學院獲得藝術碩士學位。 生於馬來西亞、現居於倫敦的Mandy El-Sayegh，是為八十後藝術家，成長於全球化和資訊飽和的21世紀開端，影響著其創作手法及藝術感知。展覽其中一件作品《Net-Grid》，乍看之下是一張雜亂卻細緻的格網，藝術家比喻為漁網投放於一片肥沃但已被污染的海洋之中，過程中不免會撈上一些污染物。正如我們在這個世紀尋找、捕獲、保留以及聯繫信息的過程。畫作看似是由各個部分組合起來，恰如我們在不同環境下所汲取的訊息，整合成一張「漁網」般的思想體系。

《Denzel》, 2019 by MANDY EL-SAYEGH 在「漁網」之中，更有著其他的媒介訊息，似是報紙的部分，娛樂、資訊媒體亦是我們無可避免地的訊息來源。回看藝術家在去年底於紐約舉行的個展，其中的作品系列以整個展廳作為創作媒介，用上《南華早報》貼在牆壁上，此舉突顯出創作媒介所象徵的文化背景及創作框架，若身處展廳之中，相信可以感受到在層層交疊的報紙之中，正如我們身處在全球性的資訊洪流之下，未必能夠從中找到屬於自己身分的一麟半爪，隨之飄盪，但正在思考的自己，卻是已站在原地。

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