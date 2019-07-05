【IKEA大眾化設計】聯乘Tom Dixon 打造家居小綠洲

自從2012年的末日論，就算明知道是未必有根據的說法，但起碼啟發到我們一個事實：末日的確存在，世事萬物總有消亡的時候，問題只是發生在何時，換言之，我們並無力去抵抗這不可抗力，但起碼可以紓緩一下。但環境問題依然困擾著我們，以現代人的生活方式，三個地球的資源都不夠用，如果我們可以萬眾同心地實踐Green Monday，可能可以減少大約七分一因為生產肉類而產生的排放。以致是天台種植、綠化的計劃，為何成效未如所想？自去年11月宣佈IKEA與著名工業設計師Tom Dixon的聯乘項目，就道出一個簡單的事實，萬丈高樓從地起，我們要先從自己入手，改變自己的理解與習慣。 圖片來源：IKEA

一個簡單的例子，如果要把一個沙漠變成一個森林，直接種樹是不可行的。首先要涵養土地，先種下草原、灌木，才適合植樹。於去年IKEA與Tom Dixon宣佈合作，於倫敦舉辦了一個名為「園藝拯救世界」（Gardening will Save the World）的展覽，Tom Dixon指出：「每天都有關於毀滅我們的自然世界的悲慘新聞，相信很多人都想作出變革、貢獻，而我們所能做的一件事就是通過種植來培育世界，因為沒有植物，我們甚麼都不是。」

去年於倫敦舉辦的Chelsea Flower Show之中，Tom Dixon（右）與IKEA的Creative Leader James Futcher（左） 我們就一人之力可能並無能力去令一個沙漠變成森林，甚至乎有這個想法已經是跳得太前，我們要先了解植物、食物是如何出來的。食物是日常生活中不可或缺的一部分，這個項目希望向人們展示他們如何將自己的蔬菜放在盤子上，而非在超市購買。因為尋找更可持續的生產和種植食物的方式，對於氣候改變的問題至關重要，除了減少食物浪費和健康飲食，亦旨在提高人們對種植的興趣，特別是小朋友，對於食物來源產生好奇心，不再是認為橙是白色的，因為所見到的橙都已經由大人剝了皮⋯⋯

現在，IKEA與Tom Dixon已聯手開發新產品，促進家庭內外可進行的城市農業，即使生活在空間有限的城市與斗室，亦有可能擁有自己的地方種植，在家中種植一點蔬果，所減少的運輸成本、用水量和食物浪費，將為世界帶來極大助力。他們的首批產品將於2021年推出。