2019全球十大必要知道珠寶品牌盤點（下）

英國大文豪莎士比亞曾說：「珠寶沉默不語，卻比任何語言更能打動女人心。」到了現在可能這句不僅限用於女性，也能放在男士身上。當身上有心愛珠寶裝飾時，所散發的自信愉悅笑容，就如同珠寶般耀眼動人。在上一篇我們介紹過五個頂級珠寶品牌了（無可挑惕的世界頂級 2019你必須要知道的全球十大珠寶品牌大盤點），現在就讓我們來看看還有哪些沒介紹到吧。

6.TIFFANY & CO. 蒂芙尼

當絕世名伶奧黛麗赫本在經典電影《凡第內早餐》，一邊看著TIFFANY珠寶，一邊說出著名對白 ”I’m crazy about Tiffany’s!”時，相信全世界大多數的女人，在心中也狂熱呼應著。擁有珠寶界皇后美譽的TIFFANY，牽動女人感性情懷將近兩個世紀。以簡約鮮明的線條，和諧優雅的比例，勾勒出優雅永恆的品牌魅力，在女人人生中每個重要時刻，幾乎少不了TIFFANY的陪伴。品牌理念有著濃厚的美國精神，它創造時尚，從不迎合世代流行，就連經典包裝湖水藍色都能引領世界色彩潮流，足見其無遠弗屆的影響力。

7.BOUCHERON 寶詩龍

Federic Boucheron先生於1858年創立BOUCHERON珠寶，年僅28歲的Boucheron先生以其大膽創新的前瞻性和精緻完美的工藝席捲珠寶屆，他曾經前往礦區尋找完美的裸石，也曾經創造多項得獎技術，例如問號項鍊、金工鑲嵌和可拆卸式珠寶，對於美和巴黎建築的熱愛，他將這兩樣熱誠持續不斷地融入奢華創作之中。1893年，Boucheron先生將原本位於Palais Royal的店面遷至芳登廣場26號，成為首加入駐芳登廣場的珠寶商，在陽光第一道照射的芳登廣場26號，燦爛陽光使得Boucheron先生的珠寶更加燁燁生輝，因而獲得「光之珠寶家」的美名。

8.VAN CLEEF & ARPELS 梵克雅寶

19世紀末，歐洲兩大珠寶世家締結下的曠世愛情良緣，孕育出梵克雅寶獨一無二的品牌生命，愛情與夢想的結合，使品牌從誕生那一刻，體內就流著浪漫史詩般的血液。無論男人或女人，無人能夠抗拒梵克雅寶的尊貴氣質與優雅風采。梵克雅寶是法國極致工藝典範的代名詞，品牌發明了一種可將金屬座或鑲爪隱匿於寶石緊密排列下的鑲嵌法，珠寶可完美服貼於肌膚上，隨著肢體擺動呈現出多重角度攝人光澤，而且全世界擁有此高超神秘鑲嵌技藝的梵克雅寶師傅不超過六人，使其珠寶工藝更臻登峰造極，無人能出其右。

9.HARRY WINSTON 海瑞溫斯頓

頂級珠寶品牌從來沒有絕對性的排序，但永遠必定存在著的一個名字，就是百年超級珠寶品牌——海瑞溫斯頓。「如果可以，我希望能直接將鑽石鑲嵌在女人的肌膚上」，海瑞溫斯頓擁有鑽石之王的名聲享譽全球，所珍藏的驚世寶石無數甚至超越皇室巨賈，包含創世界紀錄的Sierra Leone在內，都是空間絕後的世界巨鑽！巧奪天工的設計工藝更為其傳奇鑽石如虎添翼，作品展現深厚強韌的藝術生命力，具有不可預測的收藏價值。品牌的代表女性包含英女王伊莉莎白二世、已故黛安娜王妃等，擁有海瑞溫斯頓等於擁有傳奇，是永遠不變的真諦。

HARRY WINSTON鑽戒。（HARRY WINSTON）

10.CHAUMET

提及CHAUMET的故事，一路得溯回遙遠的兩個世紀前開始說起，自1780年立足於以珠寶精品聞名於世的巴黎凡登廣場後，品牌創辨人尼鐸（Marie-Etienne Nitot）不僅以精湛的工藝，開始在珠寶界展露頭角，更與法國皇室開啟深厚的淵源，成為拿破崙一世的御用珠寶商，在1804年為約瑟芬皇后打造婚禮冠冕與首飾，親身感受了兩人之間動人的愛情。不僅如此，還為瑪麗安東尼皇后的姪女Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine、拿破崙三世和歐仁妮皇后等皇室貴族創作珠寶。深受皇室賞識的同時，使尼鐸在頂級客群中聲名鵲起，接到了為數可觀的訂單，站穩珠寶界翹楚的地位。而兩百多年來，品牌以不斷精進的工藝及滿溢情感的設計，延伸出令人目眩神迷的珠寶創作。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：無可挑惕的世界頂級 2019你必須要知道的全球十大珠寶品牌大盤點（下）】