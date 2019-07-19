13億油畫拍賣取消！卡拉瓦喬失傳400年作品離奇轉售神秘藏家

早前為大家報道過，一幅據信失傳已久、意大利文藝復興畫家卡拉瓦喬（Caravaggio）畫作《砍下荷羅孚尼頭顱的猶滴》（Judith Beheading Holofernes），以€1.5億（HK$13億；NT$51億）超高估價上拍。

惟拍賣在即，這幅鉅作卻突然宣告已售予一位私人藏家，連帶取消整場拍賣。消息指，交易價錢遠遠未及估價。行方在畫作拍賣前，突然選擇私下以低價售出，著實令人摸不著頭腦，令這幅爭議性畫作，再添一層迷霧。

舉辦拍賣的法國Labarbe拍賣行表示，他們在拍賣前收到買家私下出價，賣家對價錢非常滿意，所以選擇放棄上拍。各界對這消息大感詫異，到底這位買家姓甚名誰，交易價錢又是多少？

行方礙於保密條款，未有公佈交易詳情，但稱畫作將會離開法國。負責鑑定畫作的法國藝術專家Eric Turquin透露，出價者與某間主要博物館關係密切，計劃將畫作帶到一間主要博物館展出。雖未有道出確實價錢，但他形容價錢「遠超」（exceptionally more）US$3,400萬（HK$2.65億；NT$10.3億）起拍價。（按這說法推論，價錢無論如何也到不了€1.5億估價吧。）

《砍下荷羅孚尼頭顱的猶滴》描繪舊約聖經《猶滴傳》中，亞述人入侵以色列時，寡婦猶滴以美色騙倒敵方將軍荷羅浮尼後，再將對方斬首的一幕。卡拉瓦喬共畫過兩幅《砍下荷羅孚尼頭顱的猶滴》，繪於1599年的一幅，現藏於羅馬巴里貝尼宮的國立古代藝術美術館。

現在這幅相信是失傳已久的另一版本。據信於1607年繪畫，當時卡拉瓦喬已逃離羅馬，在那不勒斯過著流放生活。兩幅畫作主要分別，在於畫中老女人的位置，由右邊移至中間。而猶滴的形象和眼神角度也有所不同。

藝術界對此畫是否卡拉瓦喬真跡存有爭議。有專家認為，此畫或是卡拉瓦喬弟子Louis Finson的作品。負責鑑定的Eric Turquin則指出，X光透析及測試顯示，畫作上的顏料與卡拉瓦喬使用的相同。他相信畫作並非Louis Finson的仿製品。他形容，兩幅畫作中主角的眼神角度都不相同，認為臨摹者正常不會作如此著眼的改動。

既然行方已為了這場拍賣大肆鋪張、宣傳，甚至讓畫作公開巡展，現在卻突然宣布畫作私下轉讓，取消拍賣，成交價更相信遠低於估價，確實留下不少疑問。或許要待畫作在法國以外某「重要博物館」公開展出，才有答案。

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