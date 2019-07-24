【男士腕錶】萬寶龍2019年明星傳承系列　簡約優雅而不失男人味

男人可以選擇的隨身配飾並不多，而腕錶是其中最醒目、最重要的項目。貴為男性精品龍頭的萬寶龍MONTBLANC除了皮件、書寫工具赫赫有名之外，在製錶方面也有很傑出的表現，旗下的Minerva錶廠與頂級製錶世家相較亦是有過之而無不及。歷史悠久的製錶名家Minerva啟發了萬寶龍明星傳承系列Star Legacy的誕生，這個系列計代表了高級製錶的傳統，同時也表現出現代男性的獨特品味。就讓我們來欣賞欣賞今年明星傳承系列的新品吧？

獨創個性 明星傳承系列Nicolas Rieussec計時碼錶

以男人的配飾來說，獨特而又優雅的外觀已經讓這款腕錶足以成為畫龍點睛的穿搭亮點！它是兩地時間單按把計時碼錶，很適合遊走國際的商務人士。兩地時間與計時碼錶這兩種功能並不少見，但結合兩者的並不多，而Nicolas Rieussec計時碼錶則是當中的傑作。

傑作之名可不是隨便說說，小編可以提出至少三個理由。第一是獨創的面盤設計，第二是重現最早的滴墨式計時器，第三為自製的MB R200自動機芯。其面盤配置就是一絕，時、分針盤偏於上方，針盤9時位置還有日夜顯示視窗，精緻的日期視窗則設於6時位置。最特別的是7時位置的60秒碟盤與5時位置的30分鐘計時盤，這兩個碟盤藉由兩者中間的雙向指針指示。如此特別的碟盤源自於1821年法國製錶師Nicolas Rieussec所發明的滴墨式計時器，而這也是腕錶名稱的由來。

和一般計時碼錶不同的還有單按把計時裝置，啟動、停止、歸零的計時動作都由8時位置的計時按把控制，這不僅便於操作，而且為腕錶帶來更有個性的外觀。內置的機芯也是萬寶龍的驕傲，自製的MB R200自動機芯配置導柱輪，並有獨特的輪系排列，從錶背即可欣賞到優越的機芯工藝。此外，這款機芯在出廠前還經過萬寶龍實驗室500小時的測試，性能非常可靠。

明星傳承系列全日曆腕錶；直徑42mm不鏽鋼錶殼／時間、月份、星期、日期、月相顯示／MB 29.12自動機芯，動力儲存約42小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米﹙iWacthome提供﹚

復古典雅 明星傳承系列全日曆腕錶

相異於在優雅中帶有創新風格的Nicolas Rieussec計時碼錶，明星傳承系列全日曆腕錶則有更多的傳統元素，包括秀氣的藍色柳葉指針、典型的月相、月份、星期日期配置，特別是指針式日期更流露古典風味。搭配商務西裝時，典雅紳士的氣質油然而生。

腕錶不僅展現品味，也是掌握時間的象徵，戴上全日曆腕錶更掌握了日期、月份的變化，歲月、時間的流逝就在這方寸之間，月相的陰晴圓缺還反映著人生的起伏，與生命產生共鳴！

明星傳承系列日期自動腕錶；直徑39或42mm不鏽鋼錶殼／時間、日期顯示／MB 24.01自動機芯，動力儲存約42小時／藍寶石水晶鏡面，透明底蓋／防水30米﹙iWacthome提供﹚

簡約俐落 明星傳承系列日期自動腕錶

如果喜歡簡約風格的錶款，則可選擇明星傳承系列日期自動腕錶。這個錶款與前述的全日曆腕錶有著相同的風格，並採用一致的裝飾細節來彰顯品牌特色，例如藍色秒針末端飾以萬寶龍六角白星，它猶如行星一般，繞著中軸旋轉，週而復始，宛如宇宙的縮影。而面盤上的陽刻浮雕紐索紋飾也是以六角白星為中心向外輻射而出，細密的紋飾反射出豐富的光影變化，為素雅的錶款增添動態的視覺美感。最後在錶冠末端的六角白星則是與傳統萬寶龍書寫工具上的標誌相呼應，是男性時尚的表徵。

你是哪一種男人？選擇哪一款萬寶龍腕錶？

【本文獲「iWatcHome城邦國際名表」授權轉載。】