【葡萄酒】初戀粉色系玫瑰紅酒ROSÉ　炎夏消暑絕非女性專利

粉紅酒 (Rosé)，又名玫瑰紅酒，是女人的不了情，男人的眼中釘。它也是葡萄酒的一種，可在中國受歡迎程度和它的魅力卻遠遠不成正比。在中國，男生都講究 man（純爺們）的國度，任何的粉色系都會讓他們覺得 gay 不可耐；而至於女生，本來喝酒的女生就不多。

可在歐洲，卻是完全不一樣的景象。炎炎夏日走在巴黎街頭，粉紅酒隨處可見，品飲者也不分男女。粉紅酒的市場佔有率不斷飆升，以消暑佳品的名義粉墨登場。

浸漬法（Maceration）是釀造粉紅酒較常用的方法，尤其在法國南部和“龍頭大哥”普羅旺斯（Provence）。（Jez Timms/Unsplash）

粉紅酒 (ROSÉ) 釀造方法

1. 浸漬法（Maceration）

這是釀造粉紅酒較常用的方法，尤其在法國南部和“龍頭大哥”普羅旺斯（Provence）。浸漬法顧名思義是把葡萄浸泡在葡萄汁中，釀酒師根據自己希望達到的顏色和風格，決定浸泡時間。顏色來自於葡萄皮，所以浸泡時間越長，顏色越深。然後所有葡萄汁都發酵成粉紅酒——一般視粉紅酒為最重要酒款的產區才會選擇這種方式。

2. 放血法（Saignee／Bleeding）

放血法釀造的粉紅酒是副產品。釀酒師在釀造紅酒的浸皮階段，把稍微染色的葡萄汁放出10%左右，另行發酵成為粉紅酒。這樣做既方便又環保，一物二用。而且原本用作釀造紅酒的葡萄汁也更濃郁，一石二鳥。可這種方式釀造的桃紅酒相對少見，畢竟也只有產量的10%。

混合法是最惹爭議的方法，因為大部分產區都嚴禁紅、白酒混合釀造葡萄酒。（Dennis Vinther/Unsplash）

3. 混合法（Blending）

這是最惹爭議的方法，因為大部分產區都嚴禁紅、白酒混合釀造葡萄酒。當然總有例外，其中最有名的是法國的香檳區（Champagne），它的粉紅香檳就可以像雞尾酒一樣用紅、白酒混調而成。大家有機會不妨試試，因為單寧和氣泡不是好朋友，要讓它們和諧共存於一個瓶子裡，還真不容易。

很多葡萄品種都可釀造粉紅酒，而最主要的有：品麗珠（Cabernet Franc）、仙粉黛（Zinfandel）、神索（Cinsaut）、歌海納（Grenahce）、丹魄（Tempranillo）、黑皮諾（Pinot Noir）等等。

正如前面所說，粉紅酒是絕對的消暑佳品。但大部分的粉紅酒都屬於即飲型葡萄酒，一般不適合久存。事實上，為了充分展現那亮麗的粉紅系，一般採用透明玻璃瓶，這無形中也降低了粉紅酒的壽命。

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